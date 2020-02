Idee: Günstiges Gemüse für klamme Studenten

BBS-Schüler präsentieren eigenes Marketingkonzept für die Frischekiste

+ Mit großem Interesse verfolgt Heinz-Jürgen Michel (Mitte) von der Frischekiste die Anregungen der BBS-Schüler zum Marketingkonzept des Gesseler Unternehmens. Foto: Jantje Ehlers

Syke - Von Bjarne Kommnick. Junge Kunden an den Vertrieb zu binden, das kann die Zukunft eines Unternehmens sichern. So denken Christian Taddigs, Jeton Gashi, Luca Knoerig, Niklas Reunitz, Ole Voß und Tim Hoberg von der Fachoberschule Wirtschaft der BBS Syke. Die sechs Schüler haben viele Ansätze erarbeitet, wie sie den Vertrieb von Heinz-Jürgen Michels Frischekiste in Syke verbessern würden, vor allem der Verkauf an jüngere Zielgruppen stand dabei im Fokus.