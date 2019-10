„Ich würde platzen, wenn ich nicht malen würde“

Lesung und Ausstellung von Syker Künstlerin Lisa Brenk

+ Lisa Brenk zeigt ihre Werke im Hachehuus. Foto: Silinger

Syke - Von Janna Silinger. In der Welt von Lisa Brenk kann jeder das sein, was er möchte. Wolkenbemaler, Käsehobler oder Türstopper. Zumindest in Immerstadt, einem Ort, der ihrer Fantasie entsprungen und Schauplatz in einem ihrer Bücher ist. Fünf sind bereits erschienen, drei weitere fertig, zwei in der Mache. Ihr Traum: eines Tages davon leben können.