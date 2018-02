Künstlerin stellt Werke in Seniorenheim aus

Die Künstlerin Smillya Dartsch präsentiert ihre Werke im DRK-Seniorenheim in Barrien. Die ersten Skizzen für „SyltArt“ entstanden mit Papier und Bleistift am Strand.

Barrien - Von Janna Silinger. Acht Bilder hängen schon im DRK Seniorenheim in Barrien, wie viele noch dazu kommen, wird sich zeigen. Die Künstlerin Smillya Dartsch malt erst seit Oktober 2014. Gut ein halbes Jahr nach dem Tod ihrer Mutter, habe sie damit angefangen.

„Meine Mama hat auch gemalt“, berichtet sie in einem stets liebevollen Ton. Und wenn sie heutzutage an einem Bild mal verzweifelt oder nicht weiterkommt, bitte sie nach wie vor ihre Mutter um Hilfe. „Das hört sich vielleicht blöd an, aber ich rede auch mit meinen Bildern“, berichtet sie und zeigt auf Porträts von Marylin Monroe oder Udo Lindenberg.

Ihre Werke hängen seit der vergangenen Woche im Flur des Seniorenheims. Sie sind farbenfroh. Einige sollen noch dazukommen, berichtet auch der Einrichtungsleiter Thorsten Kerth. Er habe sich über die Anfrage der Künstlerin, die hauptberuflich in einem Büro arbeitet, sehr gefreut. „Das ist spannend, macht Spaß und die Bewohner freuen sich“, sagt er.

„Das Malen entspannt mich“

Dartsch malt mit Acrylfarben, Pastelkreide und Aquarellstiften, auf Leinwand oder passendem Papier, so wie es ihr gefällt. Wichtig sei ihr die Funktion des Malens in ihrem Leben. „Ich habe vorher meditiert. Das muss ich jetzt nicht mehr machen, das Malen entspannt mich.“ Dabei sollte es auch bleiben. Deshalb lässt Dartsch sich nicht unter Druck setzen. Wann welche Bilder fertig werden, kann sie nicht planen oder vorhersehen. „Ich bin sehr selbstkritisch“ betont sie. Es dauere immer eine ganze Weile, bis sie wirklich zufrieden mit ihren Arbeiten sei.

Selbstgemalte Werke zum ersten Mal jemandem zu zeigen, kostet Überwindung, erzählt sie. Lange hat sie nur im stillen Kämmerlein an ihren Bildern gearbeitet. Doch irgendwann war an den Wänden kein Platz mehr. Also wurde umgedacht, und sie stellte erste Bilder im Geschäft ihres Bruders (Wosta Tresore) aus.

Seitdem läuft sie mit einer Mappe herum, in der viele ihrer Bilder im kleinen Format zu sehen sind. Ein Resumée engagierter Arbeit. Diese hat sie auch Kerth gezeigt, und er war direkt überzeugt. Interessierte können sich die Bilder im Seniorenheim, Barrier Straße 42-44, am besten in der Kernzeit zwischen 8 und 18 Uhr kostenlos anschauen.