„Ich hab in meinem Leben viel Glück gehabt“

Syke - Von Heiner Büntemeyer. Was haben der TuS Syke und Harald Nehring gemeinsam? Beide feiern in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Harald Nehring wurde am 1. Oktober 1919 in Hamburg-Hammerbrook in der Süderstraße geboren. In der gleichen Straße erblickte in jenem Jahr auch Loki Schmidt, die spätere Ehefrau des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt, das Licht der Welt. „Helmut Schmidt hat Glück gehabt, dass ich nach Bergedorf gezogen bin“, lacht der außergewöhnlich rüstige ehemalige Syker Radio- und Fernsehpapst.

In Hamburg-Bergedorf spielte er Fußball und gehörte der norddeutschen Auswahlmannschaft an, die 1938 ein Vorspiel zum Fußball-Länderspiel gegen Schweden austrug. Im gleichen Jahr wurde Harald Nehring dienstverpflichtet und entschied sich für die Marine, nachdem er seine Ausbildung zum Feinmechaniker beendet hatte. Er begann ein Studium an der Ingenieurschule, wurde aber in der Wehrmacht zum Spezialisten für die „Nachrichtenmittelabteilung“ ausgebildet. Zu einer seiner ersten Aufgaben gehörte es, Ende 1939 im Linienschiff „Schleswig“, das am 1. September 1939 am Angriff auf die Westerplatte bei Danzig beteiligt war, die Sende- und Empfangsanlagen auszubauen. Später wurde er nach Constanza/Rumänien und 1944 nach Groningen/Niederlande versetzt, wo er in Gefangenschaft geriet, ohne jemals Wehrmachtssoldat gewesen zu sein.

Seine Beziehungen zu Syke sind schon zu Kinderzeiten entstanden, weil hier Verwandte wohnten und er häufig in Syke zu Besuch war. „Damals spielte ich schon mit meiner späteren Frau zusammen im Sandkasten“, lacht er.

1947 wurde er aus der Gefangenschaft entlassen und arbeitete zunächst in Bremen, wollte aber eigentlich weiter studieren. Da das damals noch nicht möglich war, meldete er sich in Oldenburg an, wo erstmals in Deutschland eine Schule für Rundfunkmechanikermeister eingerichtet wurde.

Nach bestandener Prüfung gehörte er zu den ersten Rundfunkmechanikermeistern in Deutschland und eröffnete am 1. Oktober 1949, seinem 30. Geburtstag, in Syke sein Geschäft – „Radio Nehring“.

Er gehörte auch zu den Fernsehpionieren der Stadt. Gern erinnert er sich an die Fußball-Weltmeisterschaft 1954, als er auf das Dach von Gasthaus Brüning eine Fernsehantenne montierte, damit die Syker Fußballfreunde im überfüllten Saal das „Wunder von Bern“ verfolgen konnten.

Es muss abenteuerlich gewesen sein, denn die Antenne musste exakt auf den Sender Hamburg ausgerichtet werden. Wenn der Wind die Antenne bewegte, verschwamm schon mal das Bild im Saal.

1973 eröffnete Harald Nehring eine Filiale in Twistringen. Von 1974 bis zur Schließung des Werkes im Jahre 2003 war er Mitglied im Händlerbeirat des Fernseh-Herstellers Grundig. Dieser Beirat versorgte die Grundig-Entwicklungsingenieure mit wertvollen Informationen aus der Praxis der Fernsehhändler. Sein Wort hatte bei Max Grundig Gewicht, so sorgte Nehring auch für einige Veränderungen bei der Konstruktion der Apparate.

Natürlich war er auch Mitglied im Prüfungsausschuss der Industrie- und Handelskammer, doch 2008 stellte er aus eigener freier Entscheidung den Betrieb ein, auch den in Twistringen.

Ein spezielles Rezept, um 100 Jahre alt zu werden, hat Harald Nehring nicht. „Ich hab in meinem Leben viel Glück gehabt“, gesteht er. Vielleicht trägt dazu auch bei, dass er viele Monate im Jahr in seinem Haus am Gardasee verbringt und dabei mindestens von einem seiner drei Kinder, fünf Enkel oder vier Urenkel begleitet wird. Aber seinen 100. Geburtstag feiert er heute in Syke.