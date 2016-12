Ingo Rosenbaum ist nach einem Unfall schwerbehindert – aber glücklich

+ Ingo Rosenbaum hat nach einem Arbeitsunfall zwei Jahre lang im Wachkoma gelegen und bleibende Schäden zurückbehalten. Doch er trauert seinem alten Leben nicht nach – eher im Gegenteil. - Foto: Jantje Ehlers

Syke - Von Michael Walter. „Ich komm klar!“ – Diesen Satz hört man häufig, wenn man sich mit Ingo Rosenbaum unterhält. Vielleicht, weil es ihm selbst immer noch ein bisschen unwirklich vorkommt. Nach einer schweren Kopfverletzung sah es lange Zeit so aus, als würde er für den Rest seines Lebens ein Pflegefall bleiben. Auf Hilfe angewiesen ist Ingo Rosenbaum zwar heute noch in vielen Dingen, aber er kann weitgehend selbstständig in seiner eigenen Wohnung leben.

Sein halbes Leben lang liegt der Tag jetzt zurück, der für den heute 44-Jährigen alles verändert hat. Damals war Rosenbaum Hilfsabeiter auf dem Bau, als ihm die Last eines Krans buchstäblich den Schädel einschlug. Erinnern an den Unfall kann er sich heute nicht mehr. „Zum Glück“, sagt er. „Das nächste, an das ich mich erinnern kann, ist: Wie ich im Krankenhaus aufgewacht bin.“ Zwei Jahre waren da vergangen, die Ingo Rosenbaum im Wachkoma gelegen hatte.

Die Kopfverletzungen, die er bei dem Unfall erlitten hatte, waren furchtbar. Noch heute zeugt eine große, tiefe Delle auf seiner linken Schädelhälfte davon. Unter den Folgen leidet er noch immer. Ingos rechte Körperhälfte ist größtenteils gelähmt, das rechte Auge hat er verloren und Sprechen kann er nur mit großer Mühe.

„Ich trauere meinem alten Leben nicht nach“

Dass er überhaupt so weit genesen ist, war zunächst nicht zu erwarten. Mehrere Jahre war er in der Therapieeinrichtung Gut Retzen bei Süstedt untergebracht, die auf Schwerstpflegepatienten spezialisiert ist. „Die hatten es nicht für möglich gehalten, dass ich je wieder allein leben könnte“, sagt Ingo Rosenbaum.

Dafür hat er hart gearbeitet. Und er tut es noch heute. „Ich habe zweimal die Woche Ergotherapie, zweimal Physiotherapie und zweimal Sprachtherapie.“ Einmal im Jahr fährt er für drei bis acht Wochen – je nachdem – in eine Reha-Klinik nach Hamburg. Mehrere Operationen hat er hinter sich. Unter anderem wurden ihm im rechten Arm die Sehnen verlängert. Nach dem Unfall war der Arm angewinkelt steif geblieben, die Hand blieb zur Faust verkrampft und ließ sich nicht öffnen. „Ich mag gar nicht daran denken, wie das gestunken hat“, sagt Rosenbaum. „Ich konnte die Innenseite ja nicht waschen.“

Inzwischen kann er sogar drei Finger wieder ein bisschen bewegen. Aber Umschulen auf Linkshänder musste er trotzdem. Am Computer fiel ihm das am leichtesten: „Ich tippe alles mit nur einem Finger der linken Hand“, sagt er. Dauert vielleicht etwas länger als bei anderen, funktioniert aber tadellos. „Ich komm klar!“

„Ich trauere meinem alten Leben nicht nach“, sagt Ingo Rosenbaum. „Im Grunde geht es mir seit dem Unfall besser.“ Klingt grotesk, ergibt aber mit Blick auf seine Lebensgeschichte Sinn. Ingo Rosenbaum wurde in Stade geboren. Kurz darauf zog seine Familie nach Bremerhaven. Mit vier Jahren kam Ingo ins Kinderheim. „Wahrscheinlich hatte ich es dort besser, als wenn ich zuhause geblieben wäre“, sagt er heute. Das war ihm damals aber wohl nicht klar. „Ich hab zwar einen halbwegs vernünftigen Schulabschluss gemacht, aber irgendwie war mein Leben verkorkst. Ich hab viel Mist gebaut. Geklaut, Einbrüche...“ Und Hilfsarbeiter auf dem Bau war auch nicht unbedingt der Job, von dem er als Junge geträumt hatte.

„Heute bin ich eigentlich glücklich: Ich habe alles, was ich brauche, und wenn ich Probleme habe, hilft mir jemand.“ Etwa seine Haushaltshilfe, die im gleichen Haus an der Nordstraße wohnt, oder die Lebenshilfe. „Nur schwimmen kann ich nicht mehr. Das hab ich früher immer gerne gemacht.“ Und da ist er wieder, dieser eine Satz: „Ich komm klar!“ Und dann lacht Ingo. „Erst wenn man nicht mehr lachen kann, ist das Leben nichts mehr wert.“