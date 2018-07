Syke - Von Detlef Voges. Mit Abstand betrachtet, zeigen sich dem Beobachter zarte farbige Flächen. Der nähere Blick präsentiert mehr. Die Details in den Bildern eröffnen eine weite Welt an Formen, Landschaften und Körpern.

In der Kunst nichts Ungewöhnliches, in der Technik der Enkaustik (Wachsmalerei) sogar ein Bestimmungselement. Diese über 2 000 Jahre alte Art der Gestaltung steht im Mittelpunkt einer Ausstellung im Ackerbürgerhaus des Kreismuseums in Syke. Zu sehen sind Arbeiten von Brigitte Tüttelmann (Jahrgang 1946). „Ich habe schon als Kind immer mit Wachs gearbeitet“, sagt die Bremerin.

Als ehemalige Kunsterzieherin war sie stets in vielen Bereichen der Kunst unterwegs. Das Material Wachs hat sie dabei aber nie aus den Augen verloren und für sich neu entdeckt. Als Initialzündung sorgte 2007 eine Ausstellung im Paula Modersohn-Becker Museum über alte Enkaustik-Porträts. Die Mumienporträts aus Ägypten befeuerten ihre Leidenschaft zur Wachsmalerei. „Ich koche meine Farben selbst und habe auch für die Bearbeitung Materialien selbst entworfen“, sagt sie und spricht von kleinen Gießkännchen, mit denen sie heißes Wachs auf Malkarton aufträgt, um Linien zu schaffen. Manche Bilder muten in der Tat so an, als ob die Künstlerin mit einer Feder und schwarzer Tinte Konturen erzeugt hat.

Die Enkaustik unterscheidet sich auch in anderer Hinsicht von der klassischen Malerei. Lange Betrachtungsphasen bei der Entstehung halten sich bei der Wachsmalerei in Grenzen. „Ich muss schnell arbeiten“, betont Brigitte Tüttelmann, „Das Material trocknet sofort und härtet aus.“

Bei der Enkaustik (griechisch: eingebrannt) werden in Wachs gebundene Farbpigmente heiß auf den Malgrund aufgetragen. Statt Pinsel oder Feder kommen Spachtel und Gießkännchen zur Bearbeitung zum Einsatz. Immer im Spiel ist Hitze.

Die Ergebnisse haben eine erstaunliche Wirkung. Davon können sich die Besucher der Ausstellung überzeugen. Die Arbeiten zeigen transparente Farbflächen, die an Aquarellmalerei erinnern. Daneben kleine Wachserhebungen, die das Reliefartige betonen. Durch das Auflösen des Wachses entstehen Schlieren und Farbkonzentrationen, die etwas Dreidimensionales fabrizieren.

„Die Künstlerin schafft eine Dualität aus Verdichtung und freier Fläche, aus Farbe und Nichtfarbe“, erklärte gestern während der Eröffnung Kulturwissenschaftlerin Christine Holzner-Rabe in ihrer Einführung.

Die Wachsmalerei-Arbeiten von Brigitte Tüttelmann sind von seltener Imagination. Ausgangspunkt ist ein Material, das dem heutigen Betrachter als Mal-Basis weitgehend unbekannt ist. Umso mehr erfreut diese Präsentation im Ackerbürgerhaus, die noch bis zum 9. September zu sehen ist.