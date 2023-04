Hula-Hoop ist das neueste Sportangebot beim TuS Syke

Von: Michael Walter

Hula-Hoop ist die neueste Fitness-Sportart beim TuS Syke. Trainerin Ines Mannott (vorne rechts) gibt einmal wöchentlich einen Kurs in der Sporthalle der Grundschule am Lindhof, der bereits ziemlich gut besucht ist. © Michael Walter

Mehr als nur die Hüften schwingen: Hula-Hoop ist das neueste Fitness- und Gesundheitssportangebot beim TuS Syke.

Syke – Ihr Image ist untrennbar verbunden mit dem von Rock’n’Roll und Pettycoat: In den späten 50ern kannte und hatte gefühlt fast jedes Kind Hula-Hoop-Reifen, und die Bilder von vorwiegend jungen Mädchen, die so einen Reifen um die Hüften kreisen ließen, waren allgegenwärtig. Dann starb diese Modeerscheinung für Jahrzehnte praktisch aus – bis sie vor ein paar Jahren zurückkam. Nicht mehr als Spiel, sondern als Trend- und Fitnesssport.

Und jetzt hat sie auch der TuS Syke für sich entdeckt. Unter dem Slogan „Schwing dich fit“ bietet der TuS zum ersten Mal Hula-Hoop-Fitness als neue Gesundheitssportart an. Immer donnerstags in der Sporthalle der Grundschule am Lindhof unter der Leitung von Ines Mannott.

Die 38-Jährige leitet seit fast zehn Jahren Fitnesskurse beim TuS Syke. Im Bereich Fitness, Aerobic und Zumba. „Der Hula-Hoop ist ein wahres Multitalent unter den Sportgeräten“, findet sie. „Mit ihm werden Muskeln aufgebaut, Kalorien verbrannt, die Durchblutung gefördert und die Organe angeregt.“ Kurz: „Ein sehr effektives Workout.“

Verein hat neue Hoops dank einer Förderung gekauft

Weil Hula-Hoop eine neue Sportart beim TuS ist, gibt es für diesen Kurs sogar eine einmalige Förderung vom Landessportbund in Höhe von 1000 Euro. Von dem Geld hat der Verein Hoops gekauft. Insgesamt 15 Stück, damit die Kursteilnehmer nicht „blind“ einen eigenen Reifen kaufen müssen. Denn so ein Hoop ist ganz schön teuer. „Ein guter Hoop kann schon mal 80 Euro kosten“, weiß TuS-Vorsitzende Sigrun Steinmetz. „Es gibt auch billige. Aber die halten nicht so lange. Und sie laufen auch nicht so gut.“

Ines Mannott hat die Reifen schon in ihrer bisherigen Step-Aerobic-Gruppe populär gemacht. Und die Gruppe war ziemlich begeistert. So, dass die Trainerin sie jetzt zweigeteilt hat. Statt anderthalb Stunden Step-Aerobic gibt es jetzt donnerstags ab 18.30 Uhr erst 45 Minuten Step-Aerobic und direkt im Anschluss 45 Minuten Hula-Hoop-Fitness bis 20 Uhr.

„Es geht nicht allein darum, den Reifen von links nach rechts zu bewegen“, erklärt Ines Mannott. „Es ist der Mix, zum Beispiel mit Kräftigungsübungen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, den Reifen dafür einzusetzen.“

Wer es ausprobieren möchte, kann einfach zum Training kommen oder sich vorab mit Ines Mannott in Verbindung setzen.

Kontakt

0176 / 34 31 55 45

ines_mannott@web.de