Von „Hufeisen“-Markierungen bis Straßennamen

Barrien - Von Frank Jaursch. Ein ganzes Bündel an Themen hat der Barrier Ortsrat am Donnerstagabend abgearbeitet. In gut 100 Minuten ging das Gremium um Ortsbürgermeister Manfred Nienaber im Hachehuus durch die Tagesordnung. Der Ortsrat erhielt dabei von der Stadtverwaltung gute und schlechte Nachrichten.

Positiv ist etwa die Zwischenbilanz der Veränderungen an der Bremer Straße zwischen An der Wassermühle und Bahnhof. Die Markierungen auf der Fahrbahn, die Radfahrern eine sicherere Fahrt auf der Straße erlauben, hätten sich bewährt, gab Bauamtsleiter Hein Sievers das Ergebnis einer Verkehrsschau wieder. Die Markierungen sollen bald über die „Hufeisenbrücke“ fortgeführt werden. Manfred Nienaber, passionierter Radfahrer, lobte das „ganz andere Sicherheitsgefühl“ beim Radeln auf der Bremer Straße – und denkt gleich weiter: „Ich würde mir das auch auf der Sudweyher Straße wünschen.“

Deutlich machte die Stadtverwaltung auch, dass ihr die Zukunft der Barrier Jugend am Herzen liegt. Jugendpfleger Abdelhafid Catruat habe sich bereits mit Barrier Jugendlichen getroffen, so Sievers. Ein Problem allerdings bereitet den Verantwortlichen die Suche nach einer Immobilie, die als Jugendtreff genutzt werden könnte.

Die Barrier Butze, lange ein beliebter Anlaufpunkt für die Jugend, ist laut Sievers „in einem baulichen Zustand, der den heutigen rechtlichen Anforderungen an durch Jugendliche genutzte Gebäude nicht mehr entspricht“. Auch die Substanz des alten Barrier Rathauses sei schlecht, beide Gebäude müssten nach seiner Auffassung eigentlich einem Neubau weichen, erklärte Sievers. „Nur hilft das den Barrier Jugendlichen ja erstmal nicht weiter.“

Also macht sich die Stadt auf die Suche nach anderen Optionen, kurzfristig den Barrier Jugendlichen „etwas anzubieten“. Ein Thema ist dabei die Barrier Skater-Anlage, die Ende 2018 demontiert wurde. Die alte Anlage ist nach derzeitigen Erkenntnissen weitgehend abgängig – es müsste also eine neue beschafft werden. Zudem ist ein neues Gelände vonnöten. Mehrere potenziell geeignete Grundstücke haben Ortsrat und Verwaltung im Auge, erklärte Manfred Nienaber. „Schließlich müssen wir die Jugend fördern.“ Auch von Sievers gibt es positive Signale: „Da gibt’s bestimmt Orte, wo man was machen kann.“

Eine weitere gute Nachricht hatte der Ortsbürgermeister schließlich noch zum ewigen Thema „neuer Edeka-Markt“: Nach seinen Informationen, so Nienaber, sei der Baubeginn für den Neubau an der Sudweyher Straße noch für März geplant. „März dieses Jahres“, fügte er noch hinzu.

Hinnehmen müssen die Barrier hingegen, dass es vorerst in Sachen Quartiersentwicklung nicht vorangeht. Das liegt laut Hein Sievers zum einen daran, dass sich dieses Projekt in einer langen Liste weiterer Vorhaben befindet und die Kapazitäten in der Stadtverwaltung begrenzt seien. Außerdem fällt der Syker Stadtplaner Wolfram Schneider nach seinem Kollaps während der jüngsten Sitzung des Bauausschusses (wir berichteten) vorerst aus.

Grünes Licht geb es aus Barrien zum Verwaltungsvorschlag zur Straßenbenennung der Syker Nordumgehung (Landesstraße 340). Der fehlt bislang ein Name. Da der südlich angrenzende Teil den Namen Siemensstraße trägt, soll künftig auch der lange Abschnitt zwischen Max-Planck-Straße und Bundesstraße 6 so heißen. Weil die Straße auch durch Syke und Gessel verläuft, liegt die Entscheidung über die Benennung letztlich in den Händen des Stadtrates.