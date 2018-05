Horst Meyer geht nach über 42 Jahren im Dienst für Syke in den Ruhestand

Syke - Von Marc Lentvogt. Ein Monat im Ruhestand: Nach 42 Jahren hat Horst Meyer Ende März die Stadtverwaltung verlassen. Zunächst war er im Personalwesen tätig. 1984 übernahm er das Sozialamt, bei der Bildung von Fachbereichen im Jahr 2002 wurde ihm auch das Ordnungswesen zugeordnet. Im Gespräch mit der Kreiszeitung lässt Meyer seine Zeit im Dienst der Stadt Revue passieren.

Herr Meyer, wie sehr haben Sie sich gefreut, im Ruhestand wieder von der Presse zu hören?

Horst Meyer: Ach, das war weder positiv noch negativ.

42 Jahre in der Verwaltung, war das ihr Traumberuf? Meistens denkt man ja „Verwaltung... naja“.

Meyer: Genau so habe ich gedacht. Ich habe zwei Bewerbungen geschrieben. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Einmal im technischen Beruf, einmal auf Wunsch meiner Eltern in der Verwaltung. Im Nachhinein bin ich froh, wie es gekommen ist. Die Firma, bei der ich mich beworben habe, gab es ein paar Jahre später nicht mehr, die Verwaltung gibt es immer noch.

Die Verwaltung wird sich stark verändert haben.

Meyer: Ja, wahnsinnig – Stichwort Digitalisierung. Und ich bin froh, dass es so gekommen ist, sonst würden wir die ganze Arbeit nicht schaffen. Damals, als ich 1968 meine Ausbildung beim Landkreis angefangen habe, da war der alte Muff noch so richtig drin. Ich meine, wir haben uns zu einem effektiven Dienstleistungsbetrieb entwickelt.

Nach ihrer Ausbildung haben sie in Syke angefangen. Die ZEIT hat den damaligen Stadtdirektor Karl-Heinz Wodtke 1984 als modernen Amtsmann mit Fantasie beschrieben.

Meyer: Da ging es um den Technikpark. Die Idee war super, ließ sich aber in Syke nicht umsetzen. Die Betriebe waren nicht soweit.

Hat Herr Wodtke auch einen modernen Führungsstil gepflegt?

Meyer: Wenn er im Hause war, war er ansprechbar. Sowohl für den Bürger, als auch für den Mitarbeiter. Das gilt für alle Stadtdirektoren und Bürgermeister seitdem. Wir haben in der Stadtverwaltung schlanke Hierarchien und ich finde gut, dass es so ist.

War das auch Ihr Stil?

Meyer: Ich habe immer einen offenen Dialog gesucht. Trotzdem gibt es Hemmschwellen. Ich habe mich bemüht, die abzubauen, das ist mir aber nicht ganz gelungen.

Welche Ereignisse, mit denen Sie umgehen mussten, sind Ihnen im Kopf geblieben?

Meyer: Einmal die Selbstverbrennung im Rathaus, als ein Asylbewerber sich angesteckt hat. Dann der Brand der Feuerwehr. Aktionen der rechten Szene, die wir hier in Syke bewältigt haben. Wir haben einmal mit einer Hundertschaft der Polizei in Heiligenfelde im Gasthaus Niebuhr eine Veranstaltung untersagt. Das war schon eine Nummer mit einer Hundertschaft im Rücken. Naja und dann war ich auf der Bild-Titelseite.

Warum?

Meyer: Das war, als Rudi Carrell gestorben war. Ein Journalist hatte die Frage gestellt, ob er rein theoretisch im eigenen Garten bestattet werden dürfte. Ich habe mich aufs Gesetz bezogen. Bestattung ist nur auf dem Friedhof möglich. Der damalige Ministerpräsident Christian Wulff sagte, er könnte sich bei Herrn Carrell eine Ausnahme vorstellen. Da wird auch vom Chef gefragt: Wenn selbst der Ministerpräsident das will, warum du nicht?

Sie haben viele negative Ereignisse genannt. Ist Ihnen Positives in Erinnerung geblieben?

Meyer: In meinem gesamten Dienstleben in Syke habe ich immer bewundert, dass Ehrenamtliche in die Bresche gesprungen sind, wenn wir als Hauptamtliche an unsere Grenzen gekommen sind. Als diese sogenannte Flüchtlingswelle kam, hatten wir sofort eine Menge Ehrenamtliche. Und als Not am Mann war, wurde ich 2002 im Express-Kurs Standesbeamter. Mehr als 200 Trauungen habe ich gemacht, das waren mit die angenehmsten Momente.

2010 haben Sie gesagt, Sie sähen bezüglich der Integration keine Probleme. Hat sich das verändert?

Meyer: Nee. Es war eine Aufgabe, die zu bewältigen war und die wir bewältigt haben. Da bin ich stolz drauf. Wir haben es geschafft, keine großen Zentren mit Hunderten von Flüchtlingen zu schaffen, sondern sie auf das Stadtgebiet verteilt. Einmal fragte ein Ratsmitglied, ob wir Flüchtlinge haben, da waren es schon über 300. Wir haben versucht, sie in gewachsenen Wohngebieten unterzubringen, und – das war ein Wunsch der Bürgermeisterin – mit den Nachbarn gesprochen. Diese Situation so zu lösen, das hat Spaß gemacht.

Beim Thema Ehrenamt müssen wir auch über die Feuerwehr sprechen.

Meyer: Feuerwehr muss man dauerhaft machen. Dass da so viele bereit sind, das bewundere ich. Deshalb war mein Einsatz, denjenigen, die diese Arbeit machen, den Rücken freizuhalten. Damit sie sich nicht mit Nebensächlichkeiten aufhalten müssen.

Für die Feuerwehr ist nun Ihre Nachfolgerin Monique John verantwortlich. Welche Herausforderungen kommen auf sie zu?

Meyer: Durch den demographischen Wandel droht der Nachwuchs zu fehlen. Da muss man über neue Konzepte nachdenken, um die, die da sind, zu halten und andere zu gewinnen.

Wenn es neue Ideen braucht, ist es dann gut, dass jemand Neues auf Ihrem Stuhl sitzt?

Meyer: Ich find es gut. Ich hab immer versucht, mich zu entwickeln, aber man hat eingefahrene Bahnen.

Egal um welches Thema es geht, Sie bewahren immer die Ruhe. Gibt es nichts, was Sie aus der Ruhe bringt?

Meyer: Intoleranz, Ungerechtigkeiten, das bringt mich auf die Palme, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Probleme sich am besten lösen lassen, wenn man sie ruhig und sachlich angeht.

Sind Sie nie wütend geworden?

Meyer: In den 90ern, als wir die erste Flüchtlingswelle hatten, da kam irgendwann die Anordnung, dass wir an Asylbewerber nur noch Gutscheine ausgeben sollten. Das habe ich bis zum letzten Moment hinausgezögert, bis ich persönlich haftbar gemacht werden sollte. Das fand ich unmöglich. Den Menschen gegenüber war das unfair. Es gab Personen, die die Gutscheine aufkauften, die haben damit Geld gemacht. Da haben wir auch zwei Fälle zur Anzeige gebracht.

Sie haben Gesetze umgesetzt, wenig kreativen Spielraum gehabt. Kann man in diesem Beruf Ziele haben?

Meyer: Im Ordnungs- und Sozialamt ist das so nicht möglich. Ich hatte immer das Ziel, mich entbehrlich zu machen. (lacht) Und eines meiner Ziele war, das SY-Kennzeichen wieder einzuführen.

Vermissen Sie Ihren Job?

Meyer: Nee, überhaupt nicht. Kein bisschen.

Werden Sie bei Feuerwehrthemen dabeibleiben?

Meyer: Ich habe meiner Nachfolgerin versprochen, nicht im Hintergrund zu wurschteln. Das ist ihre Aufgabe, ich bin da raus.

Was kommt als Nächstes für Horst Meyer?

Meyer: Im Moment gefällt mir das Nichtstun sehr gut, aber zur dunklen Jahreszeit hin übernehme ich sicher ein Ehrenamt.