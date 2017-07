Horrorvorstellung: 2000 Schüler und Lehrer auf der Großbaustelle

Syke - Von Michael Walter. Absperrungen, Durchfahrtsverbote, Einbahnstraßenregelungen und schweres Gerät: Die Hauptzufahrt zum Schulzentrum an der La-Chartre-Straße ist eine Großbaustelle. Und nächste Woche geht die Schule wieder los. Dann müssen nicht nur gut 400 Grundschüler, sondern auch noch rund 1600 Gymnasiasten, Lehrer und Schulbedienstete durch das Nadelöhr Lindhofstraße.

„Der Parkplatz am Gymnasium wird dann erreichbar sein“, sagt Lars Brunßen, der bei der Syker Stadtverwaltung für den Tiefbaubereich zuständig ist. Allerdings dürfte es noch enger werden als ohnehin schon. Denn anstatt je einer separaten Zu- und Abfahrt wird lediglich eine gemeinsame Ein- und Ausfahrt offen sein.

Der Haupteingang der Grundschule wird hingegen nicht zu erreichen sein. „Das war allerdings auch von Anfang an gar nicht geplant“, betont Brunßen. Zwar ist die Lindhofstraße halbseitig befahrbar. „Es wäre aber viel zu gefährlich, dort während der Bauarbeiten Kinder entlang zu schicken.“

Stadt setzt auf Bring- und Abholzonen

Statt dessen setzt die Stadt auf die schon vor den Ferien eingerichteten Bring- und Abholzonen rings um das Schulzentrum. Eine befindet sich am Riederdamm, wo ein neu erschlossener Weg auf das Schulgelände führt. Diesen Weg sollen laut Brunßen möglichst auch die Schüler nutzen, die zu Fuß oder mit dem Rad aus der Neustadt kommen.

Eine weitere Bring- und Abholzone liegt an der Berliner Straße. Von dort führt ein Fuß- und Radweg zur La-Chartre-Straße, von wo aus sich beide Schulen bequem erreichen lassen. Eine dritte Zone ist am Parkplatz Schlosshof eingerichtet. Der dient jetzt zwar noch immer mal wieder als Abstellplatz für Baugerät, wird aber mit Ende der Ferien wieder nutzbar sein, wie Brunßen betont. Von diesem Parkplatz aus führen ebenfalls Fußwege abseits der Lindhofstraße in Richtung Schulzentrum.

700.000 Euro an Investitionen

Über 700.000 Euro investiert die Stadt in die komplette Erneuerung von Unterbau und Fahrbahn. Der Plan sieht vor: Zunächst werden auf der Grundschul-Seite der Kanal und die Nebenanlagen neu gemacht. Ist das geschehen, wäre die Schulseite wieder befahrbar, und auf der Anliegerseite werden die Nebenanlagen erneuert. Zwölf Wochen ab Baubeginn hat die Stadt dafür kalkuliert. Erst wenn auch das fertig ist, würde auf der gesamten Straßenbreite die Fahrbahn neu gebaut werden.

Dem ursprünglichen Zeitplan hinken die Stadt und das von ihr beauftragte Bauuntenehmen bereits hinterher: Bereits der Baubeginn erfolgte mit einer Woche Verzögerung. Jetzt hat das Wetter für weiteren Verzug gesorgt. „Bedingt durch den Regen konnte die beauftragte Firma vier Tage gar nicht arbeiten“, sagt Brunßen.