Holocaust-Gedenktag: Syker Schüler thematisieren den Mord an sechs Millionen Menschen

Von: Michael Walter

Kann man den Mord an sechs Millionen Menschen tänzerisch darstellen? Zumindest Trauer, Schmerz und Leid lassen sich darüber transportieren. © Michael Walter

Der Probenbetrieb läuft auf Hochtouren an der Luise-Chevalier-Schule: Die rund 50 Schüler des 9. Jahrgangs müssen bis Freitag noch einiges auf die Reihe kriegen. Denn sie gestalten das Programm zum Holocaust-Gedenktag.

Syke – Am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Truppen das Konzentrationslager in Auschwitz. Zum 60. Jahrestag erklärten 2005 die Vereinten Nationen dieses Datum zum Gedenktag. Seit 2006 wird er weltweit begangen. Bereits 2002 hatten die Bildungsminister der im Europarat vertretenen Staaten beschlossen: Zu diesem Jahrestag sollen im Schulunterricht Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und speziell der Holocaust thematisiert werden.

In Syke passiert das Freitag vormittags im Theater. Die 9. Jahrgänge von Gymnasium und Realschule sind als Gäste geladen. Auf der Bühne agiert der 9. Jahrgang der Luise-Chevalier-Schule. Dazu erarbeitet er gerade ein Programm aus Theater, Tanz und Breakdance. Unterstützung erhalten die Schüler dabei durch Coaches vom Bürgerzentrum Neue Vahr in Bremen, speziell vom Projekt „Demokratie neu erleben“.

Coach Roberto Guerra nimmt kein Blatt vor den Mund

Kann man den Mord an sechs Millionen Menschen angemessen mit ein paar Tänzen und szenischem Spiel thematisieren? Coach Roberto Guerra nimmt kein Blatt vor den Mund: „Man kann dem Thema gar nicht gerecht werden“, gibt er deutlich zu verstehen. „Man kann nur versuchen, die Schwere des Themas auf respektvolle Weise greifbar zu machen.“ Und sein Kollege Milan Kuzniak ergänzt: „Wir versuchen, eine Verbindung von damals zu heute zu finden, damit das Thema nicht nur abstrakt und trocken behandelt wird.“

Diese Verbindung kann beispielsweise die aktuelle Weltlage sein. Jugendpfleger Abdelhafid Catruat erklärt: „Wir haben aktuell 28 Kriege auf der Welt, viele davon seit langer Zeit. In Syrien seit 2011, in Zentralafrika seit 2006. Das ist nicht nur Vergangenheit, das ist jetzt! Früher war Krieg auch weit weg. Jetzt haben wir ihn in der Ukraine vor der Haustür. Und wir liefern gerade Panzer da hin.“

Verharmlost und bagatellisiert man damit den Holocaust nicht?

Aber wenn man Krieg und Holocaust in einen Topf wirft, wenn man also – überspitzt formuliert – ein paar Tausend Tote in einem militärischen Konflikt in einem Atemzug nennt mit der geplanten und industriell ausgeführten systematischen Ermordung von sechs Millionen Menschen: Verharmlost und bagatellisiert man damit den Holocaust nicht? Simone Treunert beschäftigt sich mit dieser Frage sozusagen gleich aus doppelter Perspektive. Sie ist Lehrerin an der Luise-Chevalier-Schule und die didaktische Leiterin. „Es hilft den Jugendlichen nicht, wenn wir uns fürchterliche Filme über Auschwitz und Dachau anschauen“, findet sie. „Im Holocaust sind so viele Menschen umgebracht worden, dass man diese Dimension im Unterricht nur ankratzen kann.“

Was hilft, ist vielmehr: Empathie erzeugen. Coach Milan Kuzniak: „Wir rufen auf der Bühne die Namen von Sykern auf, die in die Konzentrationslager deportiert worden sind. Da kommen in der Gruppe von ganz allein die Nachfragen: Was ist denn da passiert? Und dann merkt man an der Reaktion: Die verstehen ganz genau, was das bedeutet.“

Simone Treunert blickt auf die pragmatische Seite

Simone Treunert blickt auf die pragmatische Seite: „Wir beschulen bei uns Kinder aus der ganzen Welt. Ich habe allein an meiner Klasse 14 Kinder aus 9 Nationen, zum Teil mit schlimmen Fluchterfahrungen.“

Zum Holocaust-Gedenktag gehe es darum, Antworten auf Fragen zu finden, die persönlich betreffen: Wie kann ich mich als Einzelner gegen Rassismus abgrenzen? Wie sagt man Nein in der heutigen Zeit? Und wie positioniere ich mich zur Not gegen eine Mehrheit in meinem eigenen persönlichen Umfeld?

Die Ermordung von über sechs Millionen Menschen sei „natürlich“ ein Thema, das im Unterricht vermittelt wird, betont Simone Treunert. „Aber das spielt in der eigenen Gegenwart gar keine Rolle mehr.“