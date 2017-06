Vorwerk-Aktion: Hollywood im Taschenformat

Welches ist die richtige Kameraposition? Sitzt der Text? Welche Szene schafft es am Ende in den Film? Mit diesen und ähnlichen Fragen befasste sich gestern eine Gruppe von Mädchen und Jungen beim Dreh im Syker Vorwerk.

Syke - Von Ulf Buschmann. Große Scheinwerfer, riesige Kameras und ganz viele Menschen. So stellen sich Laien allgemein ein Filmset vor. Doch es geht auch viel kleiner. Dazu sind ein iPad mit tontechnischer Zusatzausrüstung und den richtigen Apps notwendig. Drei Mädchen und zwei Jungs haben damit gestern im Syker Vorwerk im Rahmen des Ferienprogramms einen Film produziert.

Beim dritten und vierten Versuch muss Femke lachen. Oder zumindest schmunzeln. Der zweite Versuch ist letztlich der beste gewesen. „Entschuldigung, ich habe verschlafen“, sagt Femke immer wieder zu ihrer Lehrerin. Die Rolle hat Isabelle übernommen. Am barschen Umgangston hat sie sichtlich Spaß. „Das interessiert mich nicht. Klappe halten und hinsetzen!“, fährt die Lehrerin die Verpennte an. Schließlich erklärt Isabelle ihrer einzigen Zuhörerin Lena gerade, was zu einem Filmstab gehört.

Femke, Isabelle, Lena, Till und Hannes spielen sich sozusagen selbst. Die Fünf lernen unter der Leitung des Medienpädagogen und Filmemachers Hermann Böhm das kleine Einmaleins des Handwerks der bewegten Bilder – vom Drehbuch über das gezeichnete Storyboard bis hin zum fertigen Schnitt.

Dabei sind die Aufgaben ganz klassisch verteilt: Die Jungs übernehmen die Kamera und den Ton, die Mädchen sind natürlich für die schönen Künste zuständig – die Schauspielerei.

Ermahnung zur Ruhe

„Wir gehen jetzt mal den Ablauf durch“, ermahnt Hermann Böhm seine Crew zur Ruhe. Schritt für Schritt erklärt der Leiter den Kindern, was geschieht. Auf dem Tisch liegt das gezeichnete Storyboard. An ihm müssen sie sich orientieren. Dies ist insbesondere für Kamerakind Hannes wichtig, zum Beispiel beim Wechsel der Einstellungen. Hermann Böhm führt Hannes genau zu der Position, die das Storyboard vorschreibt. „Schau mal, zwischen Kopf und dem oberen Bildrand ist viel weniger Platz“, korrigiert der Gruppenleiter.

Es folgt Versuch drei von Einstellung zwei. Hermann Böhm erklärt den Kindern die Reihenfolge der Kommandos; „Ruhe am Set!“ und „Kamera ab!“ sind die beiden ersten. Jetzt kommt die Klappe ins Spiel. Auf ihr werden die Szenen, die Einstellungen und der Versuch übertragen. Das gelungenste steht später im Schnittplan.

Der Dreh ist für Hannes als Kameramann trotz des leichten iPads Schwerstarbeit. Er hat kein Stativ. Deshalb muss er „die Arme schön an den Körper pressen“, erklärt ihm Hermann Böhm. Sonst gibt es verwackelte Bilder. Bei der Einstellung, die über den Tisch genau auf Lena gerichtet ist, muss sich Hannes ziemlich verbiegen.

Am Ende ist es erst einmal eine Übung. Der große Film kommt später. Es ist eine schräge Geschichte: Einer Museumsleiterin wird ein teures Bild gestohlen. Das Dumme ist bloß: Wegen dieses Bildes hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt. Also stellt sich die Museumsdirektoren kurzerhand selbst an die Staffelei und malt es neu.