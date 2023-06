Hoher Leerstand an der Berliner Straße: Grüne rügen Eigentümergesellschaft

Von: Michael Walter

In den Wohnblöcken an der Berliner Straße sind hohe Leerstände seit Langem ein gewohntes Bild. © MichaELwALTER

In den Wohnblöcken an der Berliner Straße stehen um die 50 Wohnungen leer. Die Grünen rügen jetzt die Eigentümergesellschaft wegen fehlenden sozialen Verantwortungsbewusstseins.

Syke – Um die 50 Wohnungen stehen in den ehemaligen Gewoba-Blocks an der Berliner Straße leer. Die Stadt hat aber keinerlei Handhabe, daran etwas zu ändern. Das geht aus einer Anfrage der Grünen an die Syker Stadtverwaltung hervor.

Der Hintergrund dieser Anfrage ist politischer Natur: Die Grünen sind aus Gründen des Naturschutzes absolut gegen die Entwicklung eines Baugebiets am Hallenbad. Der Wohnraum, der dort entstehen soll, ist in Syke bereits vorhanden, argumentieren sie. Und zwar gleich gegenüber, in den Blocks an der Berliner Straße. Auch für sogenanntes Bezahlbares Wohnen – also Wohnraum für sozial- und finanzschwache Personen.

Von der Stadtverwaltung wollten die Grünen jetzt wissen: Ist im Rathaus der hohe dauerhafte Leerstand an der Berliner Straße überhaupt bekannt? Handelt es sich um eine Form von spekulativem Leerstand (um durch künstlich verknapptes Angebot die Preise hoch zu halten)? Stimmt es, dass sogar fertig sanierte Wohnungen dauerhaft leerstehen, wie Bewohner es erzählen? Wird die Stadt Möglichkeiten prüfen, um dagegen vorzugehen und die Eigentümergesellschaft zu einer öffentlichen Rats- oder Ausschusssitzung einladen, um sich dort zu erklären? Und wird sich die Stadt mit anderen Kommunen vernetzen, die dasselbe mit demselben Investor erleben?

Stadt mit Vertreter von ZBI/ZBVV im Kontakt

„Der Stadtverwaltung ist schon länger bekannt, dass in den Immobilien der ZBI/ZBVV an der Berliner Straße/Lindhofhöhe Leerstand besteht“, antwortet Bürgermeisterin Suse Laue auf die Anfrage. Rathaus und politische Vertreter sowie auch die Diakonie seien darüber seit etwa einem Jahr im Gespräch. Mitarbeiter der Stadt seien darüber hinaus auch mit einer Vertreterin der Firma in Kontakt. Auf Initiative der Stadt seien dort bereits mehreren Suchenden Wohnungen angeboten und vermietet worden.

Die Stadt Syke selbst ist ebenfalls Mieter an der Berliner Straße. Auch haben laut Suse Laue Menschen aus der Ukraine, die nach Syke gekommen sind, dort auf eigene Faust Wohnungen gemietet.

Laut Wirtschaftsbericht der Eigentümergesellschaft bestand zum Stichtag 1. September 2022 an der Berliner Straße ein Leerstand von 29 Prozent. Das entspricht laut Angaben der Stadt 46 Wohnungen, laut Grünen sind es 51. Suse Laue wird ein wenig sarkastisch: „Da alle Wohnungen zu einem Invest-Fonds gehören, ist davon auszugehen, dass bei deren Verwaltung, Sanierung/Vermietung keine altruistischen Beweggründe im Vordergrund stehen.“ Heißt: Sie schließt spekulativen Leerstand nicht aus, kann das aber höchstens vermuten. Ein wenig nimmt sie die Eigentümergesellschaft aber in Schutz: Die Firma habe mitgeteilt, dass derzeit zahlreiche Wohnungen saniert würden, was den hohen Leerstand zum Teil erkläre. Dass auch ein Teil der bereits fertig sanierten Wohnungen leer steht, bestätigt Suse Laue indes: Zum Beispiel zwei Wohnungen, die die Stadt angemietet und saniert hat. Sie sind sozusagen die Stille Reserve, falls die Verwaltung unvorhergesehen sehr kurzfristig irgendwo Menschen unterbringen muss.

Stadt will mit Leerstand-Kataster des LGNL arbeiten

Bei der Landesbehörde LGNL – das ist das frühere Katasteramt – gibt es einen Leerstand-Kataster. Um den aktuell zu halten, ist die Behörde allerdings auf die Zuarbeit der Eigentümer angewiesen. Die Stadt möchte laut Laue zukünftig mit diesem Kataster arbeiten. Im Idealfall könnten die Katasterdaten im Zusammenspiel mit einer möglichen Satzung irgendwann in der Zukunft „Möglichkeiten bieten, den Fonds dazu zu bringen, mehr Wohnungen zu vermieten“, so Laue. „Dies wird geprüft.“

Eine systematische Vernetzung mit anderen Kommunen, die ähnliche Erfahrungen mit der ZBI/ZBVV gemacht haben, strebt die Bürgermeisterin nicht an. Der Sachstand wird dort ähnlich sein, vermutet sie und wählt lieber den kleinen Dienstweg: den direkten Austausch auf Bürgermeister-Ebene. „Da ich die Kollegen angelegentlich zu Tagungen etc. treffe, werde ich mich mit ihnen hierzu austauschen.“

Laue stellt aber auch klar: Diese Wohnungen befinden sich nicht im Eigentum der jeweiligen Gemeinden. Und die Kommunen könnten die Eigentümer nicht zwingen, Wohnungen gegen ihren Willen zu vermieten.

Es handelt sich hier nicht um global tätige „Heuschrecken“ mit Sitz auf den Antillen oder Ähnliches, sondern um heimische Institutionen.

Die Grünen-Fraktions-Chefin Inga-Brita Thiele kommentiert die Antwort aus dem Rathaus: „Wir haben uns eine systematischere Initiative zum gemeinsamen Vorgehen der betroffenen Kommunen erhofft. Denn mit den bisherigen Bemühungen ist es offenbar schwierig, einem so großen Player beizukommen, der seine gesellschaftliche Verantwortung erkennbar nicht so ernst nimmt, wie es wünschenswert wäre.“ Thiele weist darauf hin: „Wohnen ZBI gehört zu Union Investment und damit letztlich zur DZ-Bank, dem Zentralinstitut der deutschen Genossenschafts-, Volks- und Raiffeisenbanken. Das heißt, es handelt sich hier nicht um global tätige „Heuschrecken“ mit Sitz auf den Antillen oder Ähnliches, sondern um heimische Institutionen, von denen man ein gewisses soziales Verantwortungsbewusstsein erwarten sollte.“