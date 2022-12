Bahn-Reisefrust zwischen Bremen und Osnabrück

Von: Marc Lentvogt

Teilen

Zwischen Bremen und Osnabrück (RE9 sowie RS2 Bremen-Twistringen) kam es zuletzt vermehrt zu Verzögerungen. Einen einzelnen Grund gibt es dafür nicht.

Bahnreisende zwischen Bremen und Lemförde mussten in den vergangenen Tagen oft Geduld beweisen. Zahlreiche Verspätungen und einzelne Zugausfälle dürften für viele Menschen Reisefrust statt Reiselust bedeutet haben. Einen einzelnen Grund dafür hat es nicht gegeben, wie die Deutsche Bahn auf Anfrage der Kreiszeitung erklärt.

Tiere am Gleis, Notarzteinsatz, Signalstörungen, krankheitsbedingte Ausfälle plagen den Bahnverkehr

Das Unternehmen hat für die Strecke ganz unterschiedliche und voneinander unabhängige Gründe notiert, auf die die Probleme zurückzuführen seien. Oder in den Worten einer Bahn-Sprecherin: „Viele Einzelteile, die für Beeinträchtigungen für unsere Fahrgäste sorgen.“ Dieses bittet sie zu entschuldigen, auch wenn die DB betont, nicht alles beeinflussen zu können, was geschieht.

Kurzfristige Informationen Kurzfristige Ausfälle oder Verzögerungen können auf den Internetseiten der Deutschen Bahn sowie der Nordwestbahn nachgelesen werden.

Tiere am Gleis beispielsweise können weder vorhergesehen, noch in Sekundenschnelle aus dem Weg geschafft werden. Ein Notarzteinsatz für einen Reisenden wiederum zog am 27. Dezember Verzögerungen nach sich. Auch Signal- und Türstörungen und eine Reparatur fehlen in der Bahn-Statistik für den Regional-Express 9 Bremerhaven-Osnabrück in den vergangenen Tagen nicht.

Wie viele Unternehmen verzeichne auch die Bahn vereinzelt Krankmeldungen, aber „es ist nicht so signifikant, dass wir ganze Linien ausfallen lassen“. Manchmal gelinge es aber nicht, aus der Bereitschaft rechtzeitig einen Zugführer an den Einsatzort zu bekommen. Eines der Unternehmen, welches das Leiden unter der Krankheitswelle teilt, ist die Nordwestbahn, wie Benjamin Havermann, Leiter Kommunikation & Marketing, auf Kreiszeitungs-Anfrage erklärt. Am Donnerstagnachmittag sein noch unklar, „wie die nächsten Tage aussehen“. Die Nordwestbahn bemühe sich, offene Schichten tagesaktuell zu besetzen, weshalb kurzfristige Änderungen nicht ausgeschlossen werden könnten.

Zu bedenken sei, so die Bahn, dass auch bei diesen Einzelfällen nicht nur die unmittelbar betroffene Fahrt eine Verzögerung erlebt. Natürlich ziehe sich die Verspätung dann über einen längeren Zeitraum, da Folgefahrten oftmals ebenfalls nicht pünktlich abfahren können, wenn ein Zug deutlich zu spät sein Ziel erreicht.