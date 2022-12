Hoffen auf die schwarze Null: Syker Rat verabschiedet Haushalt für 2023

Von: Michael Walter

Teilen

Der Syker Süden ist dünn besiedelt. Zusätzliche Busse sollen ihn besser erschließen. © Michael Walter

Mit großer Mehrheit beschloss der Rat der Stadt Syke den Haushalt für 2023. Steuererhöhungen, Einsparungen und höhere Landeszuweisungen haben das anfängliche rechnerische Defizit von rund 3,5 Millionen Euro aus dem ersten Entwurf auf 735 000 Euro zusammenschrumpfen lassen. Und Kämmerer Peter Pawlik hofft sogar noch auf eine schwarze Null.

Syke – Die letzten Ratssitzungen eines Jahres folgen einer eigenen Gesetzmäßigkeit: Sie haben immer eine extrem umfangreiche Tagesordnung, dauern deshalb immer extrem lange, und hinterher gibt es immer Punsch und Glühwein, und alle haben sich wieder lieb.

Das war auch am Donnerstagabend so. Mehr als die laut Geschäftsordnung maximal erlaubten drei Stunden brauchte der Rat, um alle Tagesordnungspunkte abzuarbeiten. Dabei gab es noch nicht mal viel zu diskutieren. Fast alles war in den Fachausschüssen ausführlich vorberaten worden, letzte Konfliktpunkte hatte der nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss entschärft, und somit fand praktisch die gesamte Tagesordnung einen breiten Konsens.

Mit großer Mehrheit beschloss der Rat den Haushalt für 2023. Wie berichtet, waren Stadt und Politik mit einem Defizit von fast 3,5 Millionen Euro in die Beratungen gestartet. Davon ist jetzt noch ein Haushaltsloch von 735 000 Euro übrig geblieben, das aus den Rücklagen gedeckt werden kann.

Defizit könnte sich in eine schwarze Null verwandeln

Drei Dinge haben das möglich gemacht: Deutlich höhere Zuweisungen vom Land, höhere Steuereinnahmen – der Rat beschloss die Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern um je 30 Punkte – und Kürzungen in allen Bereichen der Stadtverwaltung, auch bei Sport und Kultur.

„Alle haben diese Kürzungen mitgetragen“, betonte Bürgermeisterin Suse Laue. „Und wir haben Steuererhöhungen beschlossen. Es wäre schöner, wenn das nicht so wäre, aber es ging nicht anders.“

Möglicherweise verwandelt sich dieses 735 000 Euro-Defizit bis zur Jahreswende sogar noch in eine schwarze Null. Kämmerer Peter Pawlik zeigte sich verhalten zuversichtlich. Für ihn entscheidend: 2023 wird die Stadt aus ihren laufenden Einnahmen auf jeden Fall Zinsen und Tilgung für ihre Kredite erwirtschaften können. Aber: „Alles, was danach kommt, weiß heute niemand. Die Finanzplanung für die Folgejahre ist so unsicher wie irgendwas.“ Grund: Noch weiß niemand zuverlässig, wie sich die geänderte Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer auswirken wird, die ab 2025 greift.

Größeren Diskussionsbedarf hatte der Rat nur bei einem Thema

Größeren Diskussionsbedarf hatte der Rat zuvor lediglich bei einem Thema; Der ÖPNV-Anbindung für den Syker Süden. Dabei ging es um die Frage, ob im Haushalt noch Geld für eine Ausweitung der Buslinien und ein Anrufsammeltaxi eingeplant werden soll oder nicht. Diese Idee hat zwei Wurzeln: Einmal kommt sie aus dem Mobilitätskonzept, das der Rat bereits beschlossen hat. Und einmal wurde der Wunsch nach besseren Busverbindungen im Rahmen der Aktion „Jugend entscheidet“ geäußert. Der Rat hatte sich quasi selbst verpflichtet, alle Vorschläge, die dort von Jugendlichen erarbeitet worden waren, auch tatsächlich zu beraten.

„Wir sprechen da von Siedlungen mit maximal zehn Häusern“, gab Reinhard Hansemann (FDP) zu bedenken. Seine Empfehlung: Die Jugendlichen sollten lieber Fahrrad fahren, viele hätten das sogar sehr nötig.

Jugendliche sollen nicht mit dem Rad auf der Landstraße fahren

Es gehe eben darum, dass Jugendliche gerade nicht nachts mit dem Rad auf den Landstraßen unterwegs sein sollten, hielt Inga-Brita Thiele (Grüne) entgegen.

Die vorgeschlagenen Zeiten für zusätzliche Busfahrten seien für Jugendliche nicht attraktiv, befand Jochen Harries (FWG). Und Kennet Bak (SPD) bewertete: Der Beschlussvorschlag bringe „lediglich eine Schein-Verbesserung. Kein einziger Bus am Sonntag, keine einzige Fahrt in den Abendstunden. Damit steigt niemand vom Auto auf den Bus um.“

Mit der knappen Mehrheit von 18 zu 15 stimmte der Rat für die Ausweitung der Buslinie 115. Einstimmig erteilte er der Stadt einen Prüfauftrag, Alternativen zum Sammeltaxi zu finden.