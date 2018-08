Syker Realschüler überzeugen mit Online-Radio über den Landtag

In jedem Jahr prämiert die Landesinitiative n-21 die besten Nachwuchs-Journalisten ihres Projektes „Landtag-Online“. In diesem Jahr geht der Siegerpreis fürs beste Radioprogramm nach Syke. Projektleiterin Natalie Deseke (l.) und Geschäftsführer Michael Sternberg (r.) gratulieren gemeinsam mit Landtagsvizepräsident Bernd Busemann (M.) den Siegern (v.r.) Jana Osmer, Maybrit Otten, Lukas Thebes und Tjark Weber. Lehrer Tobias Apel und Politikpate Dr. Marco Genthe freuen sich mit den Gewinnern.

Syke/Hannover - Von Frank Jaursch. Ein Moment für Gänsehaut: Als die kleine Syker Gruppe in Hannover vor dem mächtigen Landtags-Gebäude stand, „das war schon etwas Besonderes“, berichtet Maybrit Otten. Im vergangenen Jahr hatte ein Quartett der Syker Realschule drei Tage im Landesparlament verbracht – im Rahmen des Projektes „Landtag-Online“ machten die Zehntklässler Radio über die große Politik.

Am Mittwoch kehrten sie an den Ort dieser bemerkenswerten Erfahrung zurück. Und zwar als Gewinner: Ihr Radio-Programm hatte die Jury des Projektes so überzeugt, dass die Syker als beste Gruppe ausgezeichnet wurden. Wie funktioniert Politik? Und wie funktioniert Radio? Auf beide Fragen haben Jana Osmer, Maybrit Otten, Lukas Thebes und Tjark Weber bei ihrem Hannover-Besuch spannende Antworten erhalten. Für drei Tage nahmen sie hautnah am Geschehen im niedersächsischen Landtag teil – aus der Warte des Radiojournalisten.

Sie produzierten eine Reihe von Radiobeiträgen, sie führten Interviews, unterhielten und informierten (wir berichteten). Am Mittwoch gab es nun für das Quartett das Sahnehäubchen: Sie wurden für ihre „vielfältige, ausgewogene und verständliche“ Arbeit ausgezeichnet. Neben Ruhm und Ehre gab es einen handfesten Preis: Jeder bekam ein Markentablet überreicht. Landtagsvizepräsident Bernd Busemann würdigte im Landtagsgebäude das journalistische Können der vier Radio-Neulinge. Dabei hob er den Facettenreichtum der Produktionen hervor.

Furchtlos und locker

In der Begründung würdigte die mit Journalisten besetzte Jury den „guten Mix aus harten und weichen Themen“. Ein besonderes Merkmal der Syker Redaktion: „Die Interviews klingen frisch und entsprechen dem Duktus ,Von Schülern für Schüler’.“ Ein Kompliment gab es auch für die Fähigkeit der jugendlichen, Themen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und ausgewogen zu informieren. Schließlich lobte die Jury die Furchtlosigkeit der Syker, etwa auch Ministern „kritisch auf den Zahn zu fühlen“.

Lehrer Tobias Apel hatte die Teilnahme der Syker an dem Projekt erst in Gang gebracht. Er stand dem Quartett unterstützend zur Seite und begleitete die Jugendlichen auch gestern zur Preisverleihung in die Landeshauptstadt. Seine erste Reaktion, als hörte, dass der Sieg nach Syke geht: „Erstaunen.“ Wenn man als einzige Realschule an den Start geht, erwarte man eben nicht automatisch, die Teilnehmer der anderen Schulen auszustechen.

Doch der Sieg hat gute Gründe. „Die hatten das spontan drauf“, findet Apel und lobt die lockere Art der Jugendlichen, ihre Themen zu präsentieren. „Echte Naturtalente eben.“

„Es war eine spannende Erfahrung“

Als Politikpate hatte sich Landtagsmitglied Dr. Marco Genthe (FDP) zur Verfügung gestellt. „Die Schüler hatten so viele Ideen und ich hab sie gerne mit Anregungen unterstützt“, sagt Genthe. Er vermittelte einen Kontakt zu drei Ministern und einem Landtagsjournalisten, die die Jugendlichen schließlich interviewten.

Die vier Preisträger sind mittlerweile selbst gar nicht mehr an der Realschule, drei besuchen die BBS in Syke oder Verden, einer hat eine Ausbildung begonnen. Trotz der vielen Komplimente für ihre Radio-Arbeit kommt eine berufliche Zukunft im Journalismus für die vier aber offenbar nicht in Frage. „Es war eine spannende Erfahrung“, sagt Maybrit Otten, „aber für mich persönlich ist das nichts.“

Die Radio-Idee ist derweil längst an der Realschule Syke angekommen. Eine AG produziert regelmäßig ein Programm, das in einer großen Pause über die Lautsprecheranlage der Schule „ausgestrahlt“ wird. Alle zwei Wochen gibt’s eine Sendung.

So richtig zu vergleichen sind die beiden Formate „Schulradio“ und „Landtagsradio“ natürlich nicht, betont Apel. „Das in Hannover war schon ‘ne große Nummer. Mit Live-Interviews. Da war immer viel Trubel, immer wieder Zeitdruck.“ Da gehe es im Syker Radioraum schon etwas gemütlicher zur Sache. Aber auch die Teilnehmer der Radio-AG ziehen Motivation aus dem Sieg der ehemaligen Mitschüler: „Die kennen die ja alle“, sagt Tobias Apel, „das sind welche von uns – und die haben was gewonnen.“

So tragen Jana Osmer, Maybrit Otten, Lukas Thebes und Tjark Weber mit ihrem Beispiel dazu bei, auch andere Einsteiger zu einer Teilnahme zu motivieren und selbst vor Ort „Demokratie mit dem Mikrofon“ zu erleben. Ende des Jahres gehen die „Landtag Online“-Bewerbungsunterlagen für das kommende Plenarjahr an die niedersächsischen Schulen. Vielleicht tritt ja dann eine andere Schule aus dem Landkreis Diepholz in die Fußstapfen der pfiffigen Syker Reporter.

Die Live-Sendung der Syker Realschüler kann man nachhören: www.youtube.com/watch?v=DJG1KnGySqM