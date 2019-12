Auf Hochtouren: Wie funktioniert der Druck der Kreiszeitung für Heiligabend?

Syke - Ein kleines bisschen erinnert die Atmosphäre an „Das Boot“. Die Szene, wo Johann „das Gespenst“ durch den Maschinenraum geht. Links und rechts die Motorenblöcke, und im Gerassel der Schiffsdiesel versteht man kaum ein Wort. Nur dass es hier nicht nach Maschinenöl riecht, sondern nach Farbe. Und der Diesel-Sound sind in Wirklichkeit die Rotationsmaschinen in der Druckerei der Kreiszeitung am Ristedter Weg.

Nebenan im Kontrollraum sitzt Maschinenführer Kurt Beuke. Er rotiert auch. Seine Schicht produziert gerade die Weihnachtsbeilage für die Heiligabend-Ausgabe vor. Und er weiß nicht, wie viele er überhaupt drucken soll. „Ich hab keine Auflagen gemeldet bekommen“, schimpft er. Und weil er jetzt auch keinen mehr erreichen kann, der ihm die nachmelden könnte, muss er halt improvisieren.

„Ich nehme jetzt die Auflagen der letzten Samstag-Ausgabe, packe jeweils noch 1000 Stück drauf, und fertig“, entscheidet er. Denn die Zeit drängt: Die Beilage muss für zwölf unterschiedliche Ausgaben gedruckt werden, und wenn seine Schicht zuende ist, bereitet die nachfolgende den Druck der Tageszeitung vor.

Vier Kollegen drucken die Heiligabend-Ausgabe

Mit lediglich drei Kollegen ist Beuke in der Druckerei. Neben ihm am Leitstand ist Drucker Günther Huppacz. Unten am Fuß der turmhohen Druckmaschinerie sorgt Matthias Gohlke dafür, dass der Papiernachschub nicht abreißt. Und als Mädchen für alles ist Frank Hecker überall da, wo er gebraucht wird.

Im Moment sortiert er gerade die Druckplatten für die übernächste Ausgabe vor. Dünne, biegsame Metallplatten, auf denen die Zeitungsseiten wie ein Film-Negativ aufgelasert sind. Immer vier Platten pro Seite – eine für jede Druckfarbe: Blau, Rot, Gelb und Schwarz. Oder auf Drucker-Deutsch: Cyan, Magenta, Yellow und Kontrast, kurz CMYK.

+ Nur ein kleiner Teil des Druckturms. Zweimal über vier Etagen laufen die Papierbahnen insgesamt, bis am Ende eine fertige Zeitung rauskommt. © Jantje Ehlers

Während Hecker die bereit stellt (die für die nächste Ausgabe stehen bereits direkt an der Rotation), öffnet Günther Huppacz eine Art Revisionsklappe und greift sich eine frisch gedruckte Beilage aus der laufenden Transportkette. Eben hat Roulleur Matthias Gohlke unten im laufenden Betrieb die Papierrolle gewechselt, und dann ist es fast immer so, dass die neue Bahn nicht ganz exakt auf derselben Linie wie die vorige über die Walzen läuft.

Als alter Hase sieht Huppacz mit bloßem Auge, wo er nachjustieren muss. Laien wie der Verfasser dieser Zeilen brauchen eine Lupe, um das zu erkennen: Gelb und Rot liegen nicht genau aufeinander. Ein minimales gelbes „Geisterbild“ ist die Folge.

Genau bis auf ein tausendstel Millimeter

Mit ein paar Handbewegungen hat Huppacz das am Touchscreen behoben. Bis auf den tausendstel Millimeter genau kann er das einstellen. Aber in der halben Minute, die das vielleicht gedauert hat, sind ein paar hundert Beilagen mit dem verrutschten Passer produziert worden. Die kann man nicht mal eben schnell aussortieren, und irgendjemand wird sich dann vielleicht am Frühstückstisch über die unsauberen Seiten ärgern. Nicht schön, lässt sich aber nicht vermeiden. Und das liegt schlicht am Tempo, mit dem die Rotation läuft. Kurt Beuke: „Wir drucken hier gerade 26.000 Exemplare pro Stunde. Die Maschine kann locker auch 30.000 – und wenn es sein muss, sogar 60.000. Das kommt aber in der Praxis nicht vor.“

+ Roulleur Matthias Gohlke sorgt dafür, dass der Papiernachschub nicht abreißt. Die Wechsel von der verbrauchten zur neuen Rolle passieren ohne Unterbrechung. © Jantj e Ehlers

Beim Schiffsdiesel hat jemand den Fuß vom Gas genommen: Hörbar geht die Drehzahl runter. Die Rotation läuft langsam aus. Die aktuelle Ausgabe ist fertig gedruckt. Plattenwechsel. Und die plötzliche Stille ist ohrenbetäubend. Beuke, Huppacz und Hecker nehmen parallel die benutzten Druckplatten von den Walzen und spannen die neuen für die nächste Ausgabe ein. Überlegen müssen sie dafür nicht groß: Das ist Routine, da sitzt jeder Handgriff wie im Schlaf. Ganze zehn Minuten dauert das, dann läuft der Schiffsdiesel wieder auf Touren. In 20 Minuten wiederholt sich der Vorgang – dann ist die nächste Ausgabe dran.

Papier läuft über vier Etagen durch die Rotation

„Wir können auf drei Türmen 48 Seiten gleichzeitig drucken“, sagt Kurt Beuke. „Aber das ist nur selten nötig.“ Über vier Etagen läuft das Papier von der Rolle nach oben durch die Rotation. Und dann wieder vier Etagen abwärts. Unten kommt die fertige Zeitung raus, vollautomatisch gefalzt und geschnitten und dann in ein Transportsystem eingehängt. Das befördert sie – oder in diesem Fall die Beilage – in die Versandhalle, wo nachts die Zeitungen zu Paketen gebündelt, verschnürt und für die Verteilung kommissioniert werden.

Die Weihnachtsbeilage, die Beuke und seine Kollegen gerade drucken, ist dagegen ein Vorprodukt und wird erst mal zwischengelagert. In der Nacht zu Heiligabend wird sie einfach in die Tageszeitung gesteckt – ebenfalls vollautomatisch. Bis es soweit ist, wird der Schiffsdiesel aber noch ein bisschen weiter rasseln.