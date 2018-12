Gästeführerin Elke Butt leitet Tour „Syke City kulinarisch“

Syke - Glühwein, heiße Hühnersuppe, kerniger Knochenschinken, Pralinen, „Syker Schienenöl“ und Samoa-Island-Tee: Die Teilnehmer an der kulinarischen Gästeführung brauchten einen robusten Magen, wenn sie sich durch die verschiedenen Spezialitäten schlemmen wollten. Gut 20 Teilnehmer begrüßte Gästeführerin Elke Butt zu „Syke City kulinarisch“.

Butt steuerte mit den Teilnehmer zunächst Wessels Hotel an. Sie informierte über die wechselnden Namen, unter denen das 1882 von Familie Bomhoff errichtete markante Haus in Syke bekannt ist: Greve, Winte, Delicat und Wessel. „Und jetzt gehen die Syker einfach zu Andrea“, sagte Butt.

Besagte Andrea Delicat begrüßte ihre Gäste und führte sie in den stilvollen Clubraum mit einem Interieur, das an englische Pubs erinnert und nach Aussage der Gästeführerin in Deutschland inzwischen als Seltenheit gilt. Ihr Großvater habe die Einrichtung einst in Bremen aus einem Haus am Osterdeich gekauft, berichtete Delicat.

Eine Station weiter erfuhren die Teilnehmer auf dem Hinterhof der ehemaligen Fleckensschule, in der jetzt Pino mediterrane Spezialitäten anbietet, dass in diesem 1870 errichteten Gebäude einst das Katasteramt, die Polizei und ein Porzellanladen untergebracht waren. „Hier war mal meine Berufsschule“, ergänzte daraufhin eine Teilnehmerin aus Bruchhöfen. Die haben sie zwischen 1955 und 1957 besucht. „Hier wurden aber nur die Mädchen unterrichtet – die Jungen der Landwirtschaftsschule in der Finkenburg.“

Früchtetee schmeckt auch im Müsli gut

Im kleinen Schokoladenladen von Gisela Fromm wurde es verdammt eng, als die Teilnehmer sich über die Angebote informierten. Sie probierten Süßigkeiten und Teesorten. Als Spezialität pries die Inhaberin den Samoa-Island-Früchtetee an, dessen Rückstände getrocknet und in Müsli geschnippelt ebenfalls gut schmecken.

In der Fleischerei Behrens informierte Produktleiter Thomas Schütte bei Wurst- und Schinkenproben über die Herstellung und Herkunft seiner Produkte. Rezepte aus den Gründerjahren der jetzt in fünfter Generation geführten Fleischerei und eigene Gewürzmischungen seien Grundlage für die rund 100 Wurstsorten und 15 unterschiedlichen Salate. Nach alten schlesischen Rezepten werden auch Wellwurst und schlesische Weißwurst in Pfefferkuchensoße angeboten.

Im Hause Nesemann probierten die Teilnehmer der Gästeführung „Syker Schienenöl“, ehe sie sich in der Feinkost-Abteilung in dem umfangreichen Sortiment an Ölen, Essigen, Dips und Würzmischungen umschauten. Beendet wurde die Gästeführung am Glühweinstand der Werbegemeinschaft.

