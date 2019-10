Die Hingucker im Klassenzimmer

Blick in vergangene Zeiten: Elsbeth Kautz und Wolfgang Wortmann inventarisieren derzeit den mehr als 400 Exemplare umfassenden Kreismuseums-Fundus an Schulwandbildern – und haben kurzerhand eine Ausstellung draus gemacht.

Syke - Wie sieht doch gleich die Akropolis aus? Smartphone raus, ein paarmal tippen auf dem Touchscreen – schon hat man das passende Foto vor sich. In eine Zeit vor dem Internet, vor der Bilderflut und der Informationsgesellschaft entführt das Kreismuseum jetzt seine Besucher: Im großen Ausstellungssaal sind mehrere Dutzend Schulwandbilder zu sehen: Relikte aus der Zeit von 1900 bis in die 1960er-Jahre.

Mithilfe der großformatigen Bilder bekamen Schüler zu jener Zeit einen visuellen Eindruck von Orten, Vorgängen oder Szenen, die weit weg oder lange her gewesen sein könnten. Auf einem entdeckt Leif der Wikinger „um das Jahr 1000“ den amerikanischen Kontinent, auf einem anderen tummeln sich Eisbären und Walrosse in einer Polarlandschaft.

„Kaum einer fuhr damals in Urlaub, und Fernsehen gab es kaum“, erläutert Museumsleiter Dr. Ralf Vogeding. „Es war noch etwas Besonderes, die Akropolis oder die Pyramiden zu sehen.“

Die Ausstellung ist dabei so etwas wie ein improvisiertes Nebenprodukt eines anderes Projektes geworden: Eigentlich nutzen die freiberuflichen Mitarbeiter Elsbeth Kautz und Wolfgang Wortmann den freien Platz im Ausstellungssaal zwischen zwei Ausstellungen, um die Inventarisierung voranzutreiben. Jedes Bild wird sorgfältig vom Staub und Dreck der jahrzehntelangen Lagerung befreit, aufgehängt und abfotografiert – in hoher Qualität, um die Fotos künftig für Publikationen verwenden zu können.

+ Natur- und Heimatkunde, Märchen und Technik, Religion und Geschichte: Die Wandbilder decken unterschiedliche Themenbereiche ab. © Jantje Ehlers Eine Ausstellung war eigentlich nicht vorgesehen. „Als die ersten Bilder an der Wand hingen, ergab es sich absolut spontan“, erzählt Elsbeth Kautz mit einem Lächeln. Rund 150 Bilder sind so bereits erfasst, 200 bis 300 weitere hat das Duo noch vor sich. Die thematische Bandbreite reicht vom Harz bis in den südamerikanischen Urwald, vom alten Rom bis in den U-Boot-Krieg, von der Papierherstellung mit Sütterlin-Erläuterungen bis zur Automobil-Produktion aus den 60er-Jahren.

Ein Bild hat es Wolfgang Wortmann besonders angetan: die Darstellung eines Selbstbedienungsladens mit Registrierkasse, Nur-die-Strumpfhosen und Hakle-Toilettenpapier. Ein scheinbarer Schnappschuss, der auch das Rollenbild der Zeit wiedergibt. „Fällt Ihnen was auf?“, fragt Wortmann. „Da tauchen nur Frauen auf. Und alle sind adrett gekleidet.“

An einigen Exponaten wird deutlich, wie sich Sichtweisen im Lauf der Verwendungsdauer änderten. Wie bei dem Bild, das einen Platz in einer der Vitrinen gefunden hat: Ein doppelter Streifen aus Beton und Asphalt durchschneidet die großformatige Landschaftsaufnahme. Nur wenige Autos fahren auf den Fahrbahnen. In großen Buchstaben steht darunter der Titel des Wandbildes: „Die Straßen Adolf Hitlers“. Irgendjemand hat sich offenbar viel Mühe gegeben, den Namen des Führers zu schwärzen. Im Lauf der Jahrzehnte ist der Name aber wieder erahnbar geworden. Von dem handschriftlich hinzugefügten Wort „Reichsautobahn“ wiederum ist das Wörtchen „Reichs“ durchgestrichen und durch die Worte „der Bundesrepublik“ ersetzt worden.

Nur ein Bruchteil der Schulwandbilder findet einen Platz an den Ausstellungswänden. Wortmann und Kautz tauschen aber immer wieder einzelne Exemplare aus. In einer Dauerschleife sind am Ende des Ausstellungsraumes die bislang fotografierten Schulwandbilder auf einem digitalen Bilderrahmen zu sehen.

Bis zum 27. Oktober ist das Inventarisierungs-Team noch im Einsatz – gewissermaßen als lebendiger Teil der Ausstellung. Und wenn sie nicht fertig werden? Elsbeth Kautz: „Dann machen wir nächstes Jahr weiter.“