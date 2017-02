Pädagogischen Fachtagung: „Himmelschreiende Fehlsteuerungen“

Syke - Von Dieter Niederheide. Landtagsabgeordneter Volker Meyer traf den Nagel auf den Kopf. Und zwar, als er in seiner Eröffnungsansprache zur 10. Pädagogischen Fachtagung für Erzieher, Fach- und Lehrkräfte der Grundschulen oder Kindertagesstätten am Samstag im Syker Theater die Vorträge zum Thema frühkindliche Bildung als spannend und voller kontroverser Inhalte für die Entscheidungsträger in der Politik bezeichnete.

Sein Dank galt dem Vorbereitungsteam mit Heidrun Hilgemeier und Ilse Hollenberg von der Volkshochschule (VHS) Landkreis Diepholz, Katja Fäth vom Fachdienst Jugend und Sandra Köper-Jocksch vom Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe). Innerhalb von zehn Jahren waren es 2417 Frauen und Männer, die an den 20 Vorträgen und 133 Workshops teilnahmen. Davon allein am Samstag 363 Teilnehmer.

Nicht zuletzt ist der Erfolg der Pädagogischen Fachtagung ein Ergebnis der Kooperation der VHS, des Fachdienstes Jugend und des nifbe. Was Meyer mit kontrovers bezeichnete, wird wohl schon im ersten Referat von Dr. Ilse Wehrmann deutlich geworden sein. In den Ausführungen zum Thema „Zehn Jahre gemeinsam unterwegs – Impulse für die frühkindliche Bildung“ sagte sie unter anderem, dass Kita-Einrichtungen abhängig sind von der Kassenlage der Städte und Gemeinden – und der Einsichtsfähigkeit von Kommunalpolitikern und Jugendämtern. Das Trägersystem sei unübersichtlich und unbeweglich, weil ihm die einheitliche Steuerung fehle.

Wehrmann stellte fest, dass ohne Engagement des Bundes einheitliche Lebensverhältnisse und Bildungschancen für Kinder nicht gewährleistet sind. „Finanzschwache Kommunen dürfen mit den gesellschaftlichen und bildungspolitischen Herausforderungen nicht allein gelassen werden“, forderte die Referentin.

Eine frühkindliche Bildungsoffensive erfordere Investitionen in die Infrastruktur, in Aus-, Fort- und Weiterbildung und in Personalkosten. Wehrmann: „Derzeit beobachten wir himmelschreiende sozial- und bildungspolitische Fehlsteuerungen in sozialen Brennpunkten.“ Dem Personal komme eine entscheidende Rolle für die Gestaltung von Bildungsprozessen zu. Die Pädagogischen Fachkräfte sind, so die Referentin, unter anderem Aufsichtsperson, Erzieherin, Beobachterin, Moderatorin oder Partnerin der Kinder. Auch die Stellung der Eltern bezog sie ein und forderte eine neue Ausrichtung in der Familienpolitik. Zu der Frage „Wie muss Qualität konkret aussehen, die bei Kindern von eins bis sechs Jahren ankommen soll?“, nahm Dr. Gabriele Haug-Schnabel Stellung. Die Verhaltensbiologin aus Freiburg führte an, dass es nicht darum geht, das Kind zu beschäftigen, sondern ihm Bildung zuzutrauen, es entdecken und eigene Erfahrungen machen zu lassen – und es dabei zu beobachten.

Wichtig sei, mit dem Kind in Beziehung zu stehen, an seinen Aktivitäten teilzunehmen, aber so wenig wie möglich ins kindliche Tun einzugreifen, weil jedes Eingreifen die eigene Vorgehensweise des Kindes unterbricht und stört.

Eine Bereicherung der Veranstaltung war ohne Zweifel Lars Rupel, der sprachgewandte Poetry-Slam-Workshopleiter, der Heiteres und Nachdenkliches vortrug und am Ende sogar – wie aus dem Hut gezaubert – ein von ihm verfasstes Gedicht über die Pädagogische Fachtagung vorlas. Ein Könner auf seinem Gebiet.