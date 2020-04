Der hilfsbereite Mister Wilson

Konzert beim DGH Wachendorf fällt aus / Ex-Genesis-Sänger verzichtet auf sein Geld

+ Aus der Traum: Olaf Lorenz muss seine Pläne vom Ray-Wilson-Konzert am DGH Wachendorf begraben. Nicht zuletzt das Entgegenkommen des schottischen Musikstars ermöglicht es dem Wachendorfer aber, die Verluste in Grenzen zu halten. Foto: Jantje Ehlers

Wachendorf - Von Frank Jaursch. Nein, so gibt Olaf Lorenz zu, besonders gut kann er in dieser Zeit nicht schlafen. Kein Wunder: Aus seinem Traum, mit Ex-Genesis-Sänger Ray Wilson einen seiner Lieblingskünstler in sein Wachendorf zu holen, ist in den vergangenen Wochen für den 52-Jährigen ein Albtraum geworden. Doch eine Mail von Wilson hat am Dienstag dafür gesorgt, dass ein Ende des Albtraums für Lorenz wohl in Sicht ist. Das für den 26. Juni geplante Konzert fällt aus – aber das Minus in der Bilanz von Lorenz wird nicht ganz so groß wie befürchtet.