Hilferufe an Land und Bund

Von: Markus Wienken

Teilen

Das Präsidium des Niedersächsischen Städtetags kam zu seiner 256. Sitzung im Syker Rathaus zusammen. © Stadt Syke

Syke – „Krise ist das neue Normal“ – dieser Spruch kam Jürgen Krogmann gleich mehrfach beim Pressegespräch über die Lippen. Der Vizepräsident des Niedersächsischen Städtetags gab damit die Stimmungslage der Präsidiumssitzung wieder, für die Syke Donnerstag und Freitag Gastgeber war.

Seit mittlerweile drei Jahren befänden sich die Verwaltungen in Städten und Gemeinden dauerhaft im Krisenmodus, beschreibt Krogmann und zählt auf: Corona, Flüchtlinge, Fachkräftemangel, Materialmangel, Energiepreise,... „Die Verwaltungen müssen permanent Situationen managen, mit denen sie vorher nie gerechnet hätten.“ Beinahe täglich kommen neue Aufgaben dazu. Und das ganz normale Tagesgeschäft müssen sie auch noch bewältigen. Bei vielen sei die Lage inzwischen so extrem, dass sie sich fragen müssen: Wie kommen wir über diesen Winter? Und: „Wir haben das Gefühl, allein zu sein.“

Sein Hauptgeschäftsführer Jan Arnig fasst die Lage so zusammen: „Wir sehen, dass wir an die Wand fahren. Aber wir müssen unsere Rechtspflichten erfüllen.“ Das kostet Arbeitskraft. Und das kostet Geld. Geld, dass die Kommunen nicht haben. Und deshalb – so die Forderung – müssten sie entlastet werden. Sykes Bürgermeisterin Suse Laue: „Die Haushalte sind fast überall defizitär. Irgendwann geht’s dann nicht mehr. Deswegen sind wir alle gerade etwas angespannt.“

Als dringendstes Problem sieht das Präsidium die Flüchtlingskrise: Etliche Kommunen müssten schon Turnhallen in Anspruch nehmen, weil keine Kapazitäten für eine dezentrale Unterbringung mehr zur Verfügung stehen. Die Forderung; „Das Land muss einen Puffer schaffen, damit die Kommunen mehr Zeit gewinnen“, so Jürgen Krogmann. Er meint: Zentrale Flüchtlingslager für eine begrenzte Zeit.

Der Hilferuf des Städtetags an Bund und Land zielt nicht allein auf Geld. „Uns geht es auch ums Krisenverständnis“, sagt Krogmann. Was der Städtetag sich wünschen würde, wäre zum Beispiel ein fester Ansprechpartner bei der Landesregierung, für alles, was mit Flüchtlingen zusammenhängt. „Jetzt ist es so, dass das eine Ministerium für dieses zuständig ist, ein anderes Ministerium für das, und ein drittes Ministerium für jenes.“ Und er wünscht sich auch: weniger zentralistische Regelungswut des Landes. Diplomatisch formuliert lautet das: „Das Land tut sich schwer damit, uns zuzutrauen, dass wir auf der kommunalen Ebene die besten Lösungen finden.“

In Syke hat die Stadtverwaltung zum Beispiel von Anfang an Wohnraum auf Vorrat angemietet, um immer einen gewissen Puffer zu haben, wenn neue Flüchtlinge zugewiesen werden. Auf den Kosten dafür bleibt die Stadt allerdings sitzen: Erstattet werden derzeit nur Kosten für tatsächlich mit Flüchtlingen belegte Wohnungen.

Zum Thema Flüchtlinge hat das Städtetag-Präsidium ein mehrseitiges Positionspapier beschlossen, in dem die aktuellen Zustände beschrieben und die Forderungen formuliert werden.

Worum ging’s sonst noch? Zum Beispiel über die Auswirkungen, die die Energiepreisentwicklung auf Städte mit Stadtwerken hat. Da stünden einige bereits quasi mit dem Rücken zur Wand, weil die steigenden Kosten die Bilanzen verhageln und diese roten Zahlen wieder das Defizit in den Haushalten vergrößern.

Oder um die Situation in den Krankenhäusern: Auch die laufen aktuell sehr stark ins Defizit. Fallpauschalen und Auslastung stimmten nicht, so Krogmann. Die Personalsituation sei ebenfalls mitunter besorgniserregend.

Das Präsidium des Städtetags tritt turnusmäßig alle drei Monate zusammen und tagt jedes Mal an einem anderen Ort. In Syke war jetzt seine insgesamt 256. Sitzung – und die letzte in diesem Jahr.

Von Michael Walter