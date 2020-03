Corona-Hilfe: DRK bietet Lebensmittel-Bringdienst

Landkreis Diepholz – Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) reagiert auf die Ausbreitung des Coronavirus auf den Landkreis Diepholz – und richtet einen ständig erreichbaren Versorgungsdienst ein. „Ziel dieses Angebotes ist es, für Haushalte ohne soziale Kontakte – beispielsweise Senioren, deren Verwandte ihren Wohnsitz nicht in der Region haben – die Versorgung mit notwendigen Artikeln für das tägliche Leben zu gewährleisten“, so die hauptamtliche DRK-Vorsitzende Ulrike Hirth-Schiller.

„Auch wir als DRK beschäftigen uns schon seit einiger Zeit mit dem Thema Coronavirus und dessen Auswirkungen“, fügt sie hinzu. „Vorbeugende Maßnahmen betreffen alle Bereiche der Rot-Kreuz-Arbeit im Landkreis.“ Gleichzeitig wolle das DRK seinem Auftrag gerecht werden, „Menschen, die von Corona betroffen sind, ganz konkret zu helfen“.

Deshalb bietet es ab heute den neuen Versorgungsdienst an: „Lebensmittel, Hygieneartikel, Medikamente und alle weiteren notwendigen Dinge des täglichen Bedarfs können telefonisch beim DRK bestellt werden.“ Die Auslieferung übernehmen ehrenamtliche Helfer des DRK. „Zeitnah und kostenlos“, so betont Ulrike Hirth-Schiller. Die Abrechnung der gelieferten Artikel werde zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen.

Menschen, die freiwillig zuhause bleiben oder sich in Quarantäne befinden, können dieses Angebot nutzen. Telefonisch ist der DRK-Versorgungsdienst zu jeder Zeit unter Rufnummer 04242/967 96999 zu erreichen. „Unsere Telefonbereitschaft wird Ihren Versorgungsbedarf abfragen und alles Notwendige in die Wege leiten“, wendet sich Ulrike Hirth-Schiller direkt an Betroffene – und zwar ausschließlich an sie. Und sie hat einen grundsätzlichen Wunsch: „Bitte unterstützen Sie unser Angebot, in dem Sie die Hilfeleistung nur dann nutzen, wenn keine Hilfe durch Familie und Freunde möglich ist.“

Rubriklistenbild: © kom