Hilfe leisten – seit 125 Jahren

Blick in die Anfangszeit: Der Kriegerverein passiert beim Festumzug die Gaststätte Otersen (in der heute das Ärztehaus Heiligenfelde untergebracht ist). Repro: Otersen

Heiligenfelde - Von Dieter Niederheide. Es war am zweiten Sonntag im Mai 1895, als im Heiligenfelder Gasthaus Otersen der Kriegerverein Heiligenfelde und Umgebung gegründet wurde. Laut Meldung in der damaligen Syker Zeitung waren 40 Männer, „welche den Waffenrock getragen haben“, der Einladung gefolgt.

Aus diesem Kriegerverein entstand die Kyffhäuser-Kameradschaft Heiligenfelde-Clues. Der Deutsche Kyffhäuserbund wurde 1900 unter dem Namen Kyffhäuserbund der Deutschen Kriegerverbände ins Leben gerufen.

Ein Festausschuss der Kyffhäuser-Kameradschaft Heiligenfelde-Clues bereitet zur Zeit trotz Corona-Krise recht optimistisch für den 16. August das Fest aus Anlass des 125-jährigen Bestehens vor. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden Günter Otersen bilden Reinhold Hamann, Wilfried Lienhop, Sigrid und Hans-Wilhelm Bruns, Martina Wolko, Ursel Möhlenbrock, Horst Hickmann und Irma Wilhelm den Festausschuss, der einige hundert Kyffhäuser und Schützen erwartet.

Was an jenem Maisonntag vor 125 Jahren mit den Vorstand D. Rohlfs, Schriftführer H. Warneke, Kassierer J. Kröger, Rendant F. Otersen begann, hat bis Mai 2020 eine wechselvolle Geschichte absolviert. Diese haben Carl Goldmann und Heimatforscher Ernst-August Goldmann, der von 1976 bis 1996 selbst Kyffhäuser-Vorsitzender war, festgehalten.

Schon mit Gründung der Kameradschaft war in den Statuten das soziale Engagement festgelegt. Es galt unter anderem, die Not der Hinterbliebenen gefallener Kameraden oder der in Not geratenen Heimkehrer zu lindern. Der Kyffhäuserbund führte in Anfangsjahren eigene Waisenhäuser und Erholungsheime.

Schon früh gab es gesellschaftliche Veranstaltungen. Gefeiert wurde Kaisers Geburtstag, und 1913 fand ein Kreiskriegerverbandsfest in Heiligenfelde statt. Der Schießsport wurde auf dem Schießstand im Einhausschen Imbusch ausgerichtet, und die Heiligenfelder waren stets treffsicher. Das ist bis heute so geblieben. Bei regionalen und überregionalen schießsportlichen Wettkämpfen sind sie stets vorne platziert, insbesondere die Damen, die sich bis in die Bundes- und Landesspitze hinein zielten.

Folgt man der Geschichte, dann war die Kameradschaft eine gewichtige Institution im dörflichen Leben. Viele Namen des Ortes stehen im engen Zusammenhang mit deren Entwicklung. Einer der dienstlängsten Vorsitzenden war Heinrich Becker, der 1919 gewählt und 1942 als Kameradschaftsführer von Hermann Lankenau abgelöst wurde.

Die unselige Zeit des Naziregimes hinterließ auch in Heiligenfelde bei den Kyffhäusern Spuren. Erst 1952 im Juli erfolgte nach dem Verbot durch die Alliierten die Wiedergründung im Gasthaus Otersen. Ein Jahr später wurde der König von 1939, Heinrich Heuer, mit Kapelle abgeholt. Er hatte die Königskette gerettet, als er sie vor den Alliierten versteckte.

Das Amt des Vorsitzenden übten unter anderem Heinrich Faber, Hermann Einhaus, Wilfried Blohme (er wurde Kreisverbandsvorsitzender), Peter Sopora und Wilfried Lienhop aus. Ihm folgte der jetzige Vorsitzende Günter Otersen. Und bei all den Namen darf Alfred Becker nicht vergessen werden, der 44 Jahre lang Fahnenträger war.

Das gesellschaftliche Leben in Heiligenfelde wurde schwer getroffen, als im August 1977 der Saal des Gasthauses Niebuhr ausbrannte. Helfer in Not wurde Gustav Pussack. Er stellte für das Kyffhäuserfest seine Busgarage bereit.

Danach wurde die Postschänke von Ernst-August Goldmann zum Vereinslokal. Längst ist das Dorfgemeinschaftshaus Domizil der Kyffhäuser.

Die Damen der Kameradschaft setzen zudem seit Jahren fort, was sich vor 125 Jahren die Gründungsväter in Heiligenfelde auf die Fahnen schrieben: das soziale Engagement.

Es war 1981, als die Kyffhäuser mit Gründung der Damengruppe den Frauen Zutritt gewährte. Zunächst war Waltraud Tasto deren Leiterin, im Jahr 2000 folgte ihr Ursel Möhlenbrock. Seit Jahren sammeln die 30 Frauen, die eine starke Säule der Kameradschaft sind, Korken und haben es schätzungsweise auf bisher 15 bis 20 Zentner gebracht.

Wollreste, Bettwäsche oder Kleidung wird gesammelt für Ingrid Bartke, die damit Hilfsbedürftigen in der Ukraine unterstützt. Ferner werden Briefmarken für Bethel gesammelt. Sogar Gardinen verarbeiten die Frauen zu Moskitonetzen für Kamerun. Zudem organisieren sie die Weihnachtsfeier.