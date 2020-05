Hightech zum Nulltarif

Für rund 160 000 Euro will die Stadt Syke solche Active Panels anschaffen: Im Prinzip Touch-Bildschirme mit eingebautem Computer und einer Diagonale von bis zu mehr als zwei Metern. Das Geld bekäme sie über den „Digitalpakt Schulen“ vom Bund zurück. Foto: vs

Syke - Von Michael Walter. Mehr als eine Viertelmillion Euro könnte die Stadt vom Staat bekommen. Einfach so. Der Rat muss es morgen nur beschließen. Einziger Haken: Syke müsste das Geld erstmal vorschießen.

Es geht dabei um die Verbesserung der digitalen Infrastruktur an den Schulen in städtischer Trägerschaft. Also um die Grundschulen in Syke, Barrien und Heiligenfelde, die Realschule und die Luise-Chevalier-Oberschule. Bund und Länder fördern die Ertüchtigung der Internet-Anschlüsse und die Ausstattung mit modernen Geräten. „Digitalpakt Schule“ lautet das Stichwort. Die Vorarbeiten dafür laufen in Syke schon mehrere Monate.

Insgesamt 282 000 Euro soll der Rat jetzt als außerplanmäßige Ausgabe bereitstellen. Das ist nötig, damit bereits Aufträge erteilt werden können. Endgültig soll die Summe dann später über den Nachtragshaushalt finanziert werden.

Rund 24 000 Euro will die Stadt für die Realschule ausgeben. Konkret geht es dort um die Erweiterung von EDV-Datenverteilerschränken und die Ausstattung von Klassenräumen mit Datenanschlüssen.

Insgesamt 98 000 Euro kalkuliert die Stadtverwaltung für die Verbesserung der Internet-Zughänge an ihren Schulen. „In den Förderrichtlinien sind Mindeststandards für die Ausstattung mit WLAN vorgegeben. „Die werden an den Schulen gar nicht oder nur teilweise erfüllt“, erklärt Ingrid Walbelder vom Fachbereich Bildung.

Deshalb will die Stadt insgesamt 226 neue Zugangspunkte an ihren Schulen schaffen und dazu entsprechende Geräte installieren. Das, was man landläufig als WLAN-Repeater bezeichnet.

Die Beschaffung soll über eine Ausschreibung des Landkreises erfolgen. Aus zwei Gründen: „Zum einen haben sich Landkreis, Städte und Gemeinden in Sachen IT-Support an Schulen zusammengeschlossen“, erklärt Erster Stadtrat Thomas Kuchem. „Von daher macht es Sinn, wenn die zu beschaffenden Endgeräte mit dem IT-System kompatibel sind. Zum anderen erwarten wir durch den größeren Umfang der Ausschreibung einen Preisvorteil.“

Den Löwenanteil nimmt aber die Anschaffung von neuen „Interaktionsgeräten“ ein: Etwa 160 000 Euro möchte die Stadt für neue Active Panels ausgeben. Das ist gewissermaßen die Fortsetzung des White Boards mit anderen Mitteln. Active Panels sind im Grunde übergroße Touch-Bildschirme mit fest eingebautem Computer. Für 18 Klassenräume an der Oberschule sind solche Geräte vorgesehen. Darüber hinaus soll die Grundschule am Lindhof zehn Panels bekommen – als Ersatz für ihre größtenteils technisch bereits veralteten Whiteboards, die nicht mehr die Voraussetzungen für einen sinnvollen Einsatz im Unterricht erfüllen. Das trifft auch auf vier Geräte an der Grundschule Barrien zu, die ebenfalls durch Acticve Panels ersetzt werden sollen.

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass wegen der im Moment gelockerten Vergabebedingungen diese Geräte noch vor den Sommerferien beschafft und eingebaut werden können.

Last but not least wären dann noch 10 000 Euro, die die Stadt bereits ausgegeben hat: Für insgesamt 27 iPads. Die hatte die Stadt als Ausleihgeräte „für Härtefälle“ angeschafft, die sonst keine Möglichkeit gehabt hätten, während des Corona-Lockdowns am Online-Unterricht teilzunehmen. Auch dieses Geld soll noch über den Digtalpakt abgedeckt werden.