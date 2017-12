Weihnachtsmärkte in der Region: Alle Termine auf einer Karte

Wenn die Temperaturen sinken und die Nächte länger werden, ist Weihnachten nicht mehr fern. Um die Wartezeit bis zum Fest der Liebe zu überbrücken, öffnen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte und Adventsbasare in unserer Region ihre Pforten. Wir haben sie zusammengetragen.

Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne die festlich dekorierte Buden, dampfenden Glühwein und den Duft von gebrannten Mandeln in der Luft? Auf den vielen Weihnachtsmärkten und Adventsbasaren können Sie sich bestens auf das Fest einstimmen, alte Freunde treffen oder die ersten Geschenke kaufen.

In unserer Karte erhalten Sie einen Überblick über die Weihnachtsmärkte der Region. Wenn Sie links auf den Pfeil klicken, können Sie die Märkte nur für ein bestimmtes Adventswochenende anzeigen lassen. Alternativ finden Sie unter der Karte eine Auflistung aller vermerkten Weihnachtmärkte.

Rund um den 1. Advent:

Barenburg, am Speicher, Sonntag, 3. Dezember, ab 14 Uhr

Barnstorf, Rathausplatz, Samstag, 2. Dezember, ab 15 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, ab 14 Uhr

Barrien, Kirchplatz, Samstag, 2. Dezember, von 15 bis 21 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, von 13 bis 18 Uhr

Bassen, in der Scheune, im Veranstaltungsgebäude und auf dem Hofgelände von Blocks Huus - Sonntag, 3. Dezember, 10 bis 18 Uhr

Bassum, rund um die Stiftskirche, Samstag, 2. Dezember, 15 bis 20 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, 14 bis 18.30 Uhr

Bötersen, Gasthaus Hoops, Sonntag, 3. Dezember, von 11 bis 18 Uhr

Bruchhausen-Vilsen, rund um die Vilser St. Cyriakuskirche im historischen Ortskern, Samstag, 2. Dezember, 15 bis 20 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, 12 bis 18 Uhr

Delmenhorst, Lichterfest, Samstag, 2. Dezember, 11 bis 18 Uhr, Sonntag, 3 Dezember, 11 bis 17 Uhr

Dielingen, an der Kirche, Sonntag, 3. Dezember, 14 bis 20 Uhr

Diepholz, Rathausmarkt, Freitag, 1. Dezember, 11 Uhr bis 21 Uhr, Samstag, 2. Dezember, 11 Uhr bis 21 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, 11 Uhr bis 18 Uhr

Dünsen, an der Zufluchtskirche, Samstag, 2. Dezember, ab 15 Uhr

Etelsen, Hof Beckröge, Samstag, 2. Dezember, 11 bis 18 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, 11 bis 18 Uhr

Eystrup, Budenzauber, Bahnhofstraße u. Marktplatz, Samstag, 2. Dezember, 14 bis 18 Uhr

Fahrenhorst, Feuerwehrhaus Turmstraße, Sonntag, 3. Dezember, ab 14 Uhr

Friedewalde, an der Kirche, Samstag, 2. Dezember, 13 bis 18 Uhr

Gessel, Spreekenhof, Samstag, 2. Dezember, ab 16 Uhr

Großenkneten, Hauptstraße, Samstag, 2. Dezember, 15 bis 18 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, 15 bis 18 Uhr

Haßbergen, Schafstall, Sonntag, 3. Dezember, 12 bis 18 Uhr

Hemslingen, Brockwischenhus, Freitag, 1. Dezember, 15 bis 21 Uhr

Hüde, Adventsvergnügen, Gelände am Dorfgemeinschaftshaus, Samstag, 2. Dezember, ab 16 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, ab 14 Uhr

Huntlosen, auf dem Gut Sannum, Freitag, 1. Dezember, 13 bis 18 Uhr, Samstag, 2. Dezember, 13 bis 18 Uhr

Hustedt, Dorfgemeinschaftshaus, Samstag, 2. Dezember

Kirchlinteln, Advent in St. Petri, Samstag, 3. Dezember, ab 11 Uhr Gottesdienst, anschließend Eröffnung des Marktes bis circa 19.30 Uhr

Klein Henstedt, Feuerwehrhaus, Sandberg, Samstag, 2. Dezember, ab 15 Uhr

Lahausen, Behindertenwohnheim Schlehenkamp, Sonntag, 3. Dezember, 14 bis 18 Uhr

Landesbergen, Mühlengasthof Lebenshilfe, Bürgerhaus, Samstag, 2. Dezember, 14 Uhr bis 20 Uhr

Leese, Kirchplatz, Samstag, 2. Dezember, ab 15 Uhr

Leeste, Henry-Wetjen-Platz, Samstag, 2. Dezember, 15 bis 21 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, 13 bis 19 Uhr

Linsburg, Kahles Hof, Sonntag, 3. Dezember, 15 bis 18 Uhr

Loccum, Marktplatz, Samstag, 2. Dezember, 14 bis 18 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, 14 bis 18 Uhr

Neuenkirchen, Adventsmarkt im Sticht und um den Schröer's Hof und die Kirche, Samstag, 2. Dezember, 15 bis 19 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, 14 bis 18 Uhr

Oppendorf, Hofdiele bei Währing, Mittwoch, 6. Dezember

Oppenwehe, An der Klus, Samstag, 2. Dezember, ab 16 Uhr bis 24 Uhr

Oyten, beim Heimathaus, Samstag, 2. Dezember, ab 14 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, ab 11 Uhr

Petershagen, Mindener Straße – Höhe Altes Amtsgericht, Samstag, 2. Dezember, ab 13 Uhr

Pr. Ströhen, Buschendorfs Gasthaus, Sonntag, 3. Dezember, ab 14.30 Uhr

Rahden, Dezemberträume, in der Innenstadt - Freitag, 1. Dezember, 15 bis 22 Uhr, Samstag, 2. Dezember, 11 bis 22 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, 13 bis 20 Uhr

Rethem, Burghof, Samstag, 2. Dezember, 14.30 bis 24 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, 14 bis 24 Uhr

Ristedt, am Ristedter Stübchen, Samstag, 2. Dezember, ab 16 Uhr

Rodewald, Geimeindehaus St. Aegidien Kirche (Samtgemeinde Steimbke), Sonntag, 3. Dezember, 13.30 bis 19 Uhr

Rotenburg, Winterzauber im Landhausgarten des Hotels Wachtelhof, Freitag, 1. Dezember, 16 Uhr bis 21 Uhr, Samstag, 2. Dezember, 16 Uhr bis 21 Uhr - Sonntag, 3. Dezember, 12 Uhr bis 18 Uhr

Scheeßel, Bahnhofstraße, Veerser Weg, Miesners Hof, Samstag, 2. Dezember, 14 bis 19 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, 14 bis 18 Uhr

Scholen, Scharrelmann`s Hof, Samstag, 2. Dezember

Sittensen, rund um die Wassermühle, Samstag, 2. Dezember, Sonntag, 3. Dezember (auch im Heimathaus)

Sottrum, Gelände um das Heimathaus - Sonntag, 3. Dezember, 11 bis 19 Uhr

Staffhorst, Staaster Wiehnachtszauber, Gaststätte Wolters, Samstag, 2. Dezember, 14 bis 19 Uhr

Steimbke, „Hotel zur Post“ (innen und rundum), Samstag, 2. Dezember, 15 bis 19 Uhr

Steyerberg, Meyersiek‘sche Mühle, Samstag, 2. Dezember, ab 17 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, ab 14 Uhr

Ströhen, Dorfplatz, Samstag, 2. Dezember, ab 15 Uhr

Sudwalde, rund um die Kirche, Samstag, 2. Dezember, 11 bis 18 Uhr

Sulingen, Delme-Werkstätten, Sonntag, 26. November, 10 bis 17 Uhr

Sulingen, Weihnachtsmarkt der Lebenshilfe, Bürgerhaus, Samstag, 2. Dezember, 15 bis 20 Uhr - Sonntag, 3. Dezember, 14 bis 19 Uhr

Thedinghausen, Rathaus, Samstag, 2. Dezember, ab 14.30 bis 17.30 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, ab 14.30 bis 17.30 Uhr

Twistringen, Pfarrzentrum, Samstag, 2. Dezember, 15 bis 19 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, 11 bis 18 Uhr

Varrel, Nikolausmarkt, zwischen Kirche und Küsterhaus, Freitag, 1. Dezember, ab 15 Uhr

Wagenfeld, Sankt-Antonius-Kirche, Sonntag, 3. Dezember

Walle (Verden), rund um das Heimathaus, Sonntag, 2 Dezember, 11 bis 18 Uhr

Walsrode, Am Heidemuseum, Samstag, 2. Dezember, 14 bis 22 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, 11 bis 18 Uhr

Wardenburg, Samstag, 2. Dezember, 15 bis 20 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, 11 bis 19 Uhr

Wehdem, „Wi fiert Advent“ an der Kirche, Sonntag, 3. Dezember, ab 13 Uhr

Wehrbleck, Denkmal/Scheune Langhorst, Samstag, 2. Dezember, ab 15 Uhr

Wenden, Im & am Dorfgemeinschaftshaus, Sonntag, 3. Dezember, ab 14.30 Uhr

Westen (Dörverden), Mehrgenerationenhaus, Samstag, 2. Dezember, 14 bis 18 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, 14 bis 18 Uhr

Wüsting, Gasthaus Moritz, Sonntag, 3 Dezember, 14 bis 18 Uhr

Zeven, Fußgängerzone, Freitag, 1. Dezember, 14 bis 18 Uhr, Samstag, 2. Dezember, 14 bis 18 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, 14 bis 18 Uhr

Rund um den 2. Advent:

Ahausen, Kulturhof, Samstag, 9. Dezember, 14 bis 18 Uhr

Ahlhorn, Wildeshauser Straße, Samstag, 9. Dezember, 14 bis 22 Uhr, Sonntag, 10. Dezember, 14 bis 18 Uhr

Baden (Achim), Nikolausmarkt, Hof Wendt, Sonntag, 10. Dezember, 11 bis 18 Uhr

Bremervörde, Rathausmarkt, Donnerstag, 7. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember, jeweils ab 14 Uhr

Brinkum, rund um die Kirche, Samstag, 9. Dezember, 15 bis 20 Uhr, Sonntag, 10. Dezember, 12 bis 18 Uhr

Brockel, in der Mühle, Samstag, 9. Dezember, 11 bis 18 Uhr

Daverden, Kirche, Samstag, 9. Dezember, 18 bis 21 Uhr - Sonntag, 10. Dezember, 11 bis 18 Uhr

Dörverden, rund um die Kirche, Samstag, 9. Dezember, 15 bis 20 Uhr, Sonntag, 10. Dezember, 11 bis 17 Uhr

Drebber, Dorfplatz an der Jacobikirche, Samstag, 9. Dezember, ab 13 Uhr

Ganderkesee, Friedrich-Bultmann-Platz, Samstag, 9. Dezember, 15 bis 23 Uhr, Sonntag, 10. Dezember, 14 bis 20 Uhr

Gnarrenburg, Dorferneuerungsplatz, Samstag, 9. Dezember, 16 bis 21 Uhr, Sonntag, 10. Dezember, 14 bis 19 Uhr

Groß Häuslingen, Sportplatz, Sonntag, 10. Dezember, ab 15 Uhr

Harpstedt, Marktplatz, Samstag, 9. Dezember, 16 bis 20 Uhr - Sonntag, 10. Dezember, 14 bis 18 Uhr

Heiligenloh, Hof Kuhlmann, Alte Dorfstraße, Samstag, 9. Dezember, 14 bis 23 Uhr

Heimsen, Heringsfängermuseum, Sonntag, 10. Dezember, 14.30 bis 19 Uhr

Höperhöfen, Thölkes Hus, Sonntag, 10. Dezember, 11 bis 18 Uhr

Horstedt, Adventszauber rund ums Backhaus, Samstag, 9. Dezember

Hoya, Zwergenweihnacht, Samstag, 9. Dezember, 9 bis 18 Uhr, Innenstadt, Sonntag, 10. Dezember, 14 Uhr, rund um das Kulturzentrum Martinskirche

Levern, Historischer Ortskern, Samstag, 9. Dezember, ab 14 Uhr, Sonntag, 10. Dezember, ab 14 Uhr

Liebenau, Hotel Restaurant Schweizer Lust, Samstag, 9. Dezember, ab 14.30 Uhr

Martfeld, Alte Bremer Straße, Sonntag, 10. Dezember, 14 bis 18.30 Uhr

Neerstedt, Schulzentrum, Sonntag, 10. Dezember, 14 bis 19 Uhr

Nordwohlde, rund um die Kirche, Sonntag, 10. Dezember, Beginn nach dem Gottesdienst

Otterstedt, Kirchplatz, Sonntag, 10. Dezember, 12 bis 18 Uhr

Oyten, beim Heimathaus, Sonntag, 10. Dezember, ab 11 Uhr

Rehburg, Marktplatz, Samstag, 9. Dezember, 15 bis 21 Uhr, Sonntag, 10. Dezember, 14 bis 19 Uhr

Riede, St. Andreas Kirche, Sonntag, 10. Dezember, 14 bis 19 Uhr

Rotenburg, Nikolausmarkt in der Innenstadt (Große Straße), Freitag, 8. Dezember, 14 bis 20 Uhr, Samstag, 9. Dezember, 11 bis 20 Uhr, Sonntag, 10. Dezember, 12 bis 19 Uhr

Siedenburg, Schützenplatz, Samstag, 9. Dezember, ab 15 Uhr

Syke, Weihnachtliche Kulturtage, Rathausplatz, Samstag, 9. Dezember, 14 bis 18 Uhr, Sonntag, 10. Dezember, 11 bis 18 Uhr

Tonnenheide (Rahden), Samstag, 9. Dezember

Visselhövede, am Hallenbad, Samstag, 9. Dezember, ab 12 Uhr, Sonntag, 10. Dezember, ab 12 Uhr

Rund um den 3. Advent:

Asendorf, rund um den Bahnhof, Sonntag, 17. Dezember, 11 bis 19 Uhr

Blender, rund um die Mühle, Sonntag, 17. Dezember, 11 bis 18 Uhr

Blockwinkel, Tannenhof Steinsvorde, Samstag, 16. Dezember, 10 bis 18 Uhr, Sonntag, 17. Dezember, 10 bis 18 Uhr

Bockhorn, Auf der FloraFarm, Samstag, 16. Dezember, 12 bis 19 Uhr, Sonntag, 17. Dezember, 11 bis 18 Uhr

Bookholzberg, Kirchplatz, Samstag, 16. Dezember, Sonntag, 17. Dezember

Bothel, Bürgerhaus, Samstag, 16. Dezember

Bücken, Alter Marktplatz, Sonntag, 17. Dezember, 14 bis 19 Uhr

Colnrade, Adventsnachmittag, Schliehe-Diecks, Mittwoch, 13. Dezember, 15 Uhr

Dickel, Feuerwehrgerätehaus, Samstag, 16. Dezember, ab 11 Uhr

Dötlingen, Landhotel, Sonntag, 17. Dezember, ab 14 Uhr

Drakenburg, Rittergut, Sonntag, 17. Dezember, 13 bis 19 Uhr

Elm, Ortsmitte, Samstag, 16. Dezember, ab 15 Uhr, Sonntag, 17. Dezember, ab 12 Uhr

Emtinghausen, Mühle, Sonntag, 17. Dezember, 13 bis 18 Uhr

Eydelstedt, Hof Reeßing, Schierholz 7, Samstag, 16. Dezember, Sonntag, 17. Dezember

Fischerhude, Dorfmitte, Sonntag, 17. Dezember, 11 bis 19 Uhr

Haldem, Ilweder Wäldchen, Sonntag, 17. Dezember

Heiligenfelde, Kirchplatz, Sonntag, 17. Dezember, 14 bis 18 Uhr

Iselersheim, am Findorff-Haus, Sonntag, 17. Dezember, ab 14 Uhr

Kirchdorf, Rüters Kamp, Samstag, 16. Dezember, 11 bis 18 Uhr, Sonntag, 17. Dezember, 11 bis 18 Uhr

Kirchwalsede, Schützenplatz, Samstag, 16. Dezember

Lemförde, Amtshof, Samstag, 16. Dezember, 15 bis 22 Uhr, Sonntag, 17. Dezember, 14 bis 19 Uhr

Marklohe, An der St. Clemens-Kirche, Sonntag, 17. Dezember, 14 bis 19 Uhr

Morsum, Gasthaus Döhling, Samstag, 16. Dezember, 14 Uhr bis 18 Uhr

Petershagen, Weihnachtszauber, An der Windmühle Meßlingen, Samstag, 16. Dezember, ab 14 Uhr

Rotenburg, Weihnachtszauber am und im Heimathaus, Samstag, 16. Dezember, 14 bis 20 Uhr, Sonntag, 17. Dezember, 11 bis 17 Uhr

Stolzenau, St. Jacobi Kirche, Samstag, 16. Dezember, Sonntag, 17. Dezember

Stuhr, Rathausplatz, Samstag, 16. Dezember, 14 bis 19 Uhr, Sonntag, 17. Dezember, 11 bis 18 Uhr

Sulingen, WinterWunderWald Bürgerpark, Samstag, 16. Dezember, ab 14 Uhr

Wietzen, Kirchplatz, Sonntag, 17. Dezember, 13.30 bis 18 Uhr

Wohlstreck, Samstag, 16. Dezember, ab 11 Uhr - Sonntag, 17. Dezember, ab 11 Uhr

Rund um den 4. Advent:

Schwarme, Krähenkamp, - Samstag, 23. Dezember, ab 14.30 Uhr

Ströhen, Tierpark, Montag, 25. Dezember bis Montag, 8. Januar, jeweils ab 15 Uhr

Mehrwöchige Märkte:

Achim, Bibliotheksplatz, Freitag, 15. Dezember, bis Samstag, 23. Dezember; 15. Dezember Eröffnung ab 17 Uhr; Montag, 16. Dezember, bis 23. Dezember, ab 14 Uhr (an Markttagen Mi. und Sa. ab 10 Uhr); am 26. Dezember von 14 bis 18 Uhr

Bassum, Hüttenzauber, Sulinger Straße vorm Alten Amtshaus Mittwoch, 13. Dezember, bis Samstag, 23. Dezember, 11 bis 19 Uhr

Bremen, Marktplatz und Schlachte, 27. November bis 23. Dezember

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt (Marktplatz):

Montag bis Donnerstag, 10 bis 20.30 Uhr Freitag und Samstag, 10 bis 21 Uhr, Sonntag, 11 bis 20.30 Uhr.

Öffnungszeiten Schlachte-Zauber:

Sonntag bis Donnerstag, 11 bis 20.30 Uhr, Freitag und Samstag, 11 bis 21 Uhr

Tipps der Bremer Polizei für mehr Sicherheit

Bremen, Findorff, Winterdorf, Schlachthofgelände, 15. Novemeber bis Anfang Januar (je nach Wetter und Ressonanz), sonntags bis donnerstags 17 bis 23 Uhr, freitags und samstags 17 bis 24 Uhr

Bremen, Neustadt, Lichter der Neustadt, vor dem Papp Café an der Friedrich-Ebert-Straße, 6. Dezember bis 21. Dezember, jeweils von 16 bis 23 Uhr

Bremerhaven, Fußgängerzone, Montag, 20. November, bis Freitag, 22. Dezember, 11 bis 20.30 Uhr

Delmenhorst, Rathausplatz, vom 29. November bis 23. Dezember, montags bis samstags 10.30 Uhr 20 Uhr, sonntags, 11 bis 20 Uhr

Hamburg, Gänsemarkt, 27. November bis 23. Dezember, montags bis donnerstags, sonntags 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags 11 bis 22 Uhr

Hamburg, Jungfernstieg, 21. November bis 23. Dezember, montags bis donnerstags und sonntags 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr, am 24. und 25. Dezember geschlossen

Hamburg, Rathausmarkt, 27. November bis 23. Dezember, montags bis donnerstags und sonntags 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags 11 bis 22 Uhr

Hamburg, St. Pauli, 17. November bis 23. Dezember, montags bis mittwochs 16 bis 24 Uhr, freitags und samstags 13 bis 1 Uhr, sonntags 13 bis 23 Uhr

Hannover, historische Altstadt, Mittwoch, 29. November, bis Freitag, 22. Dezember, jeweils von 11 bis 21 Uhr

Hude, Winterzauber, Bahnhofsvorplatz, vom 24. November bis zum 31. Dezember täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet, außer an Totensonntag, Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag, am 26. Dezember von 14 bis 18 Uhr

Kirchweyhe, Marktplatz, 29. November bis 23. Dezember, montags bis freitags 15 bis 21 Uhr, samstags und sonntags 13 bis 21 Uhr.

Anschließend weiter als Wintermarkt vom 25. Dezember bis 6. Januar. Öffnungszeiten 25. und 26. Dezember von 16 bis 21 Uhr, 31. Dezember von 15 bis 3 Uhr, ansonsten wie oben

Minden, Dienstag, 28. November, bis Samstag, 30. Dezember

Nienburg, Ernst-Thoms-Platz, 23. November bis zum 23. Dezember, Öffnungszeiten Montag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr, sonntags von 14 bis 19 Uhr.

Nienburg, Adventszauber, an der Matinskirche in der Innenstadt, jeweils an den Adventswochenenden, Öffnungszeiten an Freitagen 17 bis 20 Uhr, samstags 11 bis 20 Uhr, sonntags 14 bis 18 Uhr

Die Eisbahn an der Martinskirche ist von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

Oldenburg, Lamberti-Markt, 28. November bis 22. Dezember, Öffnungszeiten: Freitag und Samstag 11 Uhr bis 21.30 Uhr, Sonntag bis Donnerstag, 11 bis 20.30 Uhr; Am Samstag, 2. Dezember, ist der Markt bis 24 Uhr geöffnet.

Osnabrück, Innenstadt, 24. November bis 22. Dezember statt. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 12 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 12 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 21 Uhr

Sulingen, Weihnachst- und Wintermarkt, Neuer Markt/Lange Straße, 7. Dezember bis 7. Januar, von 14 bis 20 Uhr geöffnet; geschlossen am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar

Vechta, Innenstadt, Alter Markt/Europaplatz, 30. November bis 30. Dezember, jeweils von 12 bis 20 Uhr

Verden, Rathausvorplatz, vom 27. November bis 21. Dezember, Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags 11 bis 21 Uhr, sonntags 13 bis 20 Uhr

Wildeshausen, Marktplatz, vom 8. bis 21. Dezember, Eröffnung um 18 Uhr, anschließend Montag bis Freitag jeweils von 15 bis 20 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 11 bis 20 Uhr

