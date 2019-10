Hex mit der Ex: Im Duell mit Scrabble-Turnierausrichter Heinz-Jürgen Michel

Ich hab noch nie Scrabble gespielt. Insofern schlage ich mich eigentlich ganz wacker. Nur 233 : 245 liege ich zurück, und mein Gegner ist nicht irgendwer. Heinz-Jürgen Michel ist immerhin die Nummer Elf auf der aktuellen Rangliste der Turnierspieler im deutschsprachigen Raum. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass er mit angezogener Handbremse spielt.

Syke - Das wird am Wochenende anders sein: Freitag beginnt wieder der Syker Scrabbleherbst. Das große dreitägige Turnier im Gleis 1. Normalsterbliche spielen da nur so zum Spaß, und Spieler wie er um Meisterschafts- und Ranglistenpunkte.

Ein Spiel, in dem man Buchstaben zu Worten zusammenfügen muss, sollte einem Redakteur eigentlich liegen. Der Haken daran: Manche Buchstaben sind selten. Es gibt 15 E und 9 N, aber nur 2 B und 3 O. Und die seltenen Buchstaben bringen die meisten Punkte. X und Y gibt es nur einmal im Spiel. Ich hab sie beide auf dem Bänkchen vor mir. Und dazu beide „blinds“ – Joker-Steine. Die bringen zwar keine Punkte, können aber für jeden beliebigen Buchstaben verwendet werden. Ich hab beide nacheinander aus dem Säckchen mit dem Buchstabennachschub gezogen. Und trotzdem liege ich die ganze Zeit zurück.

Der Moment, ab dem er ernst gemacht hat

Weil ich vieles einfach nicht sehe. Die „Theke“ liegt bereits auf dem Brett. Mit E und X lege ich am H von der Theke „Hex“ an. Und freue mich wie ein Tüt. „Da kannst du noch was besseres machen“, sagt Heinz-Jürgen und hilft: Mein E legt er ans H und das X an das E darunter. Ergibt „He“ und gleich zweimal „Ex“. Zwei von 74 oder 75 Zweibuchstabenwörtern, die der Duden kennt. Und die Heinz-Jürgen Michel selbstverständlich alle auswendig weiß. Und die deutlich mehr Punkte ergeben als mein eigener Versuch. „Eigentlich muss man auch die Dreibuchstaber auswendig können“, sagt er und notiert seine-meine Punkte zu meinem aktuellen Spielstand.

+ Da staunt der Laie, und der Scrabblemeister hat gut Lachen. Redakteur Michael Walter (links) hatte in seinem Selbst- und Erstversuch gegen den elften der aktuellen deutschen Scrabble-Rangliste erwartungsgemäß nicht den leisesten Hauch einer Chance. Wobei Heinz-Jürgen Michel noch mit freundlich angezogener Handbremse gespielt hat.

Ich ziehe aus dem Säckchen die verbrauchten Buchstaben nach und kann in meiner nächsten Runde das Wort „Walküre“ auf das Brett zaubern, muss dafür aber einen „blind“ verwenden. „Das macht man eigentlich nur, wenn man mindestens 25 Punkte mehr bekommt als ohne blind“, sagt Michel. Ich registriere den leichten Tadel wohl – meine Walküre ergibt nicht mal 20 Punkte – lege das Wort aber trotzdem. Wahrscheinlich war das der Moment, ab dem Heinz-Jürgen dann ernst gemacht hat.

Pionierarbeit in der deutschsprachigen Scrabble-Szene

Für die deutschsprachige Scrabble-Szene hat der Syker übrigens regelrechte Pionierarbeit geleistet. Dabei ist er – Baujahr 1967 – auch erst in verhältnismäßig späten Jahren ans Spiel gekommen. „Über meine Ex“, erzählt er. Und über das Scrabble-Rätsel, das es damals regelmäßig in der „Zeit“ gab. 2005 spielte Heinz-Jürgen Michel dann sein erstes Turnier. Und gewann es auch gleich. 2008 richtete er zum ersten Mal selbst ein Turnier in Syke aus.

„Die Turnier-Uhren hab ich damals aus England beschafft“, erzählt er. Dort gab es schon lange eine organisierte Turnier-Szene. In Deutschland nahm man die Bedenkzeit damals noch mit Schach-Uhren. Nur bedingt geeignet. Auch die Software, mit der heute praktisch alle Ranglistenturniere im deutschsprachigen Raum protokolliert werden, hat Michel aus Kanada beschafft.

34 Spieler beim Scrabble-Turnier in Syke

34 Spieler haben sich bisher für das Turnier am Wochenende angemeldet. „Es hätten leicht noch mehr sein können. Aber es gibt so wenig Übernachtungsmöglichkeiten in Syke.“ Wer keine braucht und noch mitspielen möchte: E-Mail genügt. hj@frischekiste.de

Ach ja: Viele Punkte hab ich nach der Walküre nicht mehr gemacht. Mit 274 : 355 hat mir Heinz-Jürgen am Ende das Fell über die Ohren gezogen.