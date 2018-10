Syker Herbstmarkt setzt auf Tradition

Syke - Eine lange Marktmeile, Vergnügen für kleine und große Leute, Laternenumzug und Feuerwerk, darauf freut sich der Chef der Werbegemeinschaft, Michael Lux. Der Syker Herbstmarkt, immer am vierten Sonntag im Oktober, fällt in diesem Jahr auf den 28. des zehnten Monats.

Ab Freitagabend werden der Mühlendamm und die Hauptstraße gesperrt, ab Sonntagvormittag auch die Bahnhofstraße. Das Marktgeschehen zieht sich vom Mühlendamm bis hin zum Ernst-Bodenplatz. Etwa 60 Stände und „fliegende Händler“ haben ihr Kommen angesagt. Die Marktmeile darf bunt und heiter werden. Stände mit herzhaften Leckereien aus der Pfanne, Süßem wie gebrannten Mandeln und Berlinern sorgen für den kleinen Freimarktduft.

Eine Vereinsmeile gibt es in diesem Jahr nicht, teilt Lux mit. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft ist jedoch mit Informationen präsent, der Schützenverein Syke kommt mit Lasergewehren für Kinder und stellt sich vor. Die Freiwillige Feuerwehr Syke siedelt sich zwischen der Volksbank und dem Schuhhaus Kastner an.

Die Gebrauchtwagen-Schau bezieht ihren Platz an der Luise-Chevalier-Straße. Sieben Syker Autohäuser stellen ihre Fabrikate vor. Mit dabei sind R & S, Ford Ratkamp, Renault Wessel, VW Nienstedt, Dello, Cloppenburg und Mercedes Anders. CBRW-Wohnmobile werden in der Straße zum Hachepark vorgestellt.

Karussels für die jüngsten Marktbesucher werden an der Gesseler-/Plackenstraße und auf dem Parkplatz vor Rewe aufgebaut. Das Ponyreiten am Ernst-Boden-Platz gehört seit Jahren für die Kinder zum Herbstmarkt und ist natürlich auch in diesem Jahr möglich. Zwei Vorstellungen hat das Puppentheater versprochen am Nachmittag im Ernst-Boden-Park. „Der kleine Drache Kasimir“ will die Kinder lachen hören.

Am Sonntag haben die Kaufleute von 13 bis 18 Uhr geöffnet und heißen die Gäste in ihren Läden willkommen. Um 18 Uhr beginnt der traditionelle Laternenumzug vor Nesemann an der Bahnhofstraße. Für Kinder, die keine Laterne haben, hat die Werbegemeinschaft vorgesorgt und spendiert Laternen mit Batterien. Die Musik Company Syke wird den Laternenumzug begleiten. Um 18.30 Uhr wird am Mühlenteich ein Tiefenfeuerwerk gezündet.

Eine besondere Aktion begleitet den Herbstmarkt. Björn Wendeln von der „Green Food Kampagne“ hat 1000 Frühblüher gespendet. Die Krokoszwiebeln werden ab 15 Uhr rund um den Mühlenteich gepflanzt. Der Verbrauchermarkt Famila versorgt die fleißigen Helfer mit Kaffee und Butterkuchen. Dazu gibt es Live-Musik.