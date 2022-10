Flipper, Fußball, Feuerwerk: Volles Programm beim Syker Herbstmarkt am Sonntag

Von: Marcel Prigge

Hoffen auf viele zufriedene Besucher: Abdelhafid Catruat, Stadtjugendpfleger und Organisator des Straßenfußball-Turniers (l.) sowie Michael Lux, Geschäftsführer der Werbegemeinschaft Syke. © Prigge

Am Sonntag, 23. Oktober, wird es wieder voll in Syke. Der Herbstmarkt geht mit einem vollen Programm über die Bühne. Organisator Michael Lux stellt das Programm vor.

Syke – Bummeln, etwas Leckeres essen und zum Abschluss das Feuerwerk genießen: Am kommenden Sonntag, 23. Oktober, ist es wieder so weit. Ein Teil der Syker Innenstadt wird zum Herbstmarkt. Nach einer abgespeckten Version im vergangenen Jahr und dem coronabedingten Wegfallen des Marktes 2020, kann jetzt wieder durchgestartet werden, erzählt Organisator Michael Lux, Geschäftsführer der Werbegemeinschaft Syke. „Wir sind äußerst froh, dass wir nach mehreren Jahren jetzt ein volles Programm bieten können.“

Herbstmarkt 2022 in Syke: Verkaufsoffener Sonntag, Mittelaltermarkt und Feuerwerk

Ab 11 Uhr wird der Markt und von 13 bis 18 Uhr werden die Geschäfte der Syker Innenstadt für den verkaufsoffenen Sonntag öffnen. Und es wird wieder reichlich zu essen und zu trinken geben, berichtet Lux. Wer von der Stammbelegschaft jedoch dabei sein kann, sei noch nicht ganz klar. „Es ist eine Wundertüte. Auch die Schausteller haben mit Personalproblemen zu kämpfen.“

Viele Programmpunkte des Marktes seien bereits festgezurrt. „Am Mühlendamm wird ein Mittelaltermarkt abgehalten. Mit Bogenschießen und Menschen in mittelalterlichen Gewändern.“ Auch die Gebrauchtwagen-Schau findet, wie in den Jahren vor der Pandemie, an der Luise-Chevalier-Straße ihren Platz. Neben Ford Rathkamp, R & S, dem Autohaus Wessel und BMW Cloppenburg ist auch erstmals das Autohaus Brandt aus Weyhe mit dabei.

Neuheit auf dem Syker Herbstmarkt: Modenschau und Flipperturnier

Um 14.30 Uhr gebe es zudem auf der Hauptstraße am Eiscafé eine Modenschau der A & O Boutique in Zusammenarbeit mit Lederwaren La Flèche. Ebenfalls auf der Hauptstraße finden Besucher eine weitere Neuheit: „Es wird ein Fahrzeug aufgestellt, das mit Flippern ausgestattet ist“, sagt Lux und erzählt, dass am gesponsorten Fahrzeug des Radiosenders „Radio 90.Vier“ auch ein Turnier veranstaltet wird.

Zudem ist in diesem Jahr ein Toilettenwagen vorhanden. „Eine nicht zu unterschätzende Information“, meint Lux, da in den vergangenen Jahren die Besucher übergangsweise bei Wessels Hotel ihre Notdurft verrichten durften. Der Toilettenwagen wird an der Gesseler Straße für die Marktgänger zu finden sein.

Für die Kinder werde in diesem Jahr ein besonderes Programm veranstaltet, erzählt Lux weiter. Auf dem Ernst-Boden-Platz präsentiert eine Märchenstube um 15, 16 und 17 Uhr das rund 20-minütige Puppenspiel „Kasperl und der kleine Dinosaurier“. Zudem startet ab 18 Uhr der Laternenumzug zum Mühlenteich. Die Jungen und Mädchen, die keine Laterne dabei haben, könnten sich bei Lux eine von 40 LED-Ersatzlaternen besorgen. Begleitet wird der Laternenumzug sowie der Markt ab 15 Uhr von den Musikern des Blasorchesters „Harpstedter Prager“.

Am Mühlenteich bringt zum Ende ab 18.30 Uhr wieder ein Feuerwerk den Abend zum Leuchten. „Es wird ein schöner Abschluss“, hofft der Organisator, der erstmals seit dem Jahr 2019 das Lichtschauspiel wieder als Programmpunkt auflisten darf.

„Natürlich kommt es auch zu Verkehrseinschränkungen“, erzählt Lux weiter. Am Freitagabend, 21. Oktober, wird die Hauptstraße bereits komplett gesperrt, damit die Karussells und die Stände aufgebaut werden können. Ab Samstagmittag, 22. Oktober, folgt die Luise-Chevalier-Straße. Ab Markttag kommt schließlich der Ernst-Boden-Platz sowie die Bahnhofsstraße hinzu.

Für den Guten Zweck: Straßenfußball-Turnier erstmalig dabei

Eine besondere Premiere auf dem Syker Herbstmarkt präsentiert Stadtjugendpfleger Abdelhafid Catruat. Erstmals gibt es ein Straßenfußball-Turnier.

Teilnehmen Anmeldungen für das Turnier werden unter www.syke.de entgegengenommen.

Zwölf Mannschaften werden ab 13 Uhr in Dreier-Teams gegeneinander antreten. Gespielt wird in einem extra dafür gemieteten Soccer-Cage. Interessierte können den Fußball-Käfig an der Hauptstraße, gegenüber der Volksbank, finden. „Es gab den ausdrücklichen Wunsch, auf Straßenbelag zu spielen. Ein richtiges Street-Soccer-Turnier eben“, sagt Lux und berichtet, dass es an dem Platz auch Infostände von einigen Fußballvereinen geben wird. Jeder, der 16 Jahre alt ist, dürfe mitmachen. Aber die Regel sei nicht in Stein gemeißelt. „Auch Jüngere, die sich trauen, gegen Größere zu spielen, sind willkommen“, so Catruat. Eine Altersbegrenzung nach oben gebe es nicht, auch er werde teilnehmen.

Zudem bekomme das Turnier ein sehr internationalen Flair, verrät der Stadtjugendpfleger. Vom 22. bis zum 31. Oktober gebe es einen internationalen Jugendaustausch mit Schülern aus Israel und Monaco. Auch sie würden am Turnier teilnehmen. „Zehn Tage sind sie in Ristedt im Schullandheim“, erzählt er. Es sei eine tolle Möglichkeit, den Jugendlichen auch einmal den Herbstmarkt in Syke zu zeigen.

Das Turnier werde für den guten Zweck abgehalten, so Catruat weiter. „Der Anlass ist der 60. Geburtstag der Welthungerhilfe.“ Die Teilnahme am Turnier sei komplett kostenlos, um Spenden, die nach Abschluss der Veranstaltung an die Hilfsorganisation gehen sollen, werde gebeten.