Premiere auf den Namenlosen Tagen: Hennen und Corvus auf großer Fahrt

Duo stellt kommenden Roman vor

+ © Jantje Ehlers Das „Phileasson“-Autorenduo Robert Corvus (l.) und Bernhard Hennen begeistern mit ihren Romanen Rollenspieler und Fantasy-Fans gleichermaßen. © Jantje Ehlers

Syke - Herbstrekord für die Namenlosen Tage (NT): Die 48-Stunden-Spieleveranstaltung hat erstmals in seiner Geschichte in seiner September-Ausgabe die Marke von 400 Teilnehmern geknackt. Genau 404 Frauen und Männer aus dem gesamten norddeutschen Raum kamen am Wochenende zum Jugendzentrum am Lindhof, um an dem renommierten „Spiel- und Fantasy-Event“ teilzunehmen.