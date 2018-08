Helfen, ohne zu beschämen

Syke - Dass die Diakonie bundesweit Fans irritiert, ist selten. Hat sie aber mit ihrer Kampagne „Unerhört“. Eine Provokation mit Sinn, wie Deutschlands Diakonie-Chef Ulrich Lilie gestern in Syke erläuterte. Ob „Unerhört“ über Alte, Obdachlose oder Flüchtlinge, der Verband habe sozialpolitisch zuspitzen wollen, um über Probleme zu sprechen und zuzuhören. Das habe funktioniert.

Offenkundig ein Weg mit Redebedarf. So musste Christian Sundermann, Geschäftsführer der Einrichtung Bethgel im Norden den von ihm betreuten Wohnungslosen erklären, dass „Unerhört – die Obdachlosen“ eine Aktion für und nicht gegen sie sei.

Gespräche initiiert hat die Aktion der Diakonie in der Tat, nimmt man die gestrige Auftaktveranstaltung im evangelischen Gemeindehaus. Das Diakonische Werk Diepholz-Syke-Hoya leitete damit die Woche der Diakonie (2. bis 9. September) mit dem Forum unter dem Motto „Stadt – Land – Schluss?“ ein. Eine lebhafte Diskussion über Armut, Mobilität und Migration im ländlichen Raum führten Gerhard Wegner (Sozialwissenschaftliches Institut der evangelischen Kirche), Mareike Hergesell (Referentin Migration der Diakonie), Kreisrätin Ulrike Tammen, Superintendent Jörn-Michael Schröder und Ulrich Lilie mit Besuchern und Betroffenen.

Ist Armut auf dem Land ander als in der Stadt? „Ja“, sagt Wegner und spricht von sichtbarerer Armut. Die Menschen lebten näher zusammen. „Jeder Tag ist ein Kampf“, erklärte Siegrid Martens, alleinerziehende Mutter von zwei behinderten Kindern und erfuhr Unterstützung von Ortwin Stieglitz. Der Vertreter des Sozialverbands sprach von Scham bei Menschen in Armut. Mit dem Gang zur Tafel zeige sich das öffentlich.

Probleme gibt es auch bei der Mobilität. Ein Mutter aus Weyhe klagte über schlechte Anbindungen im Öffentlichen Personennahverkehr. Die Integration hapert zum Beispiel an fehlenden Wohnungen. „Nur über Kontakte“, so die Afghanin Toktan Heydari. Der Syrer Ahmad Alahmad Alkamsh, der in Deutschland seinen Master gemacht hat, bittet um Sprachkurse mit Betreuung, damit seine Frau die Kinder mitbringen kann.

Einig war sich das Forum darüber, Gespräche zu suchen und sinnvolle Lösungen zu unterstützen, ohne zu beschämen. „Die Gesellschaft wird älter und bunter. Nur gemeinsam und in Kooperationen können wir die Herausforderungen leisten“, so Lilie.

Von Detlef Voges