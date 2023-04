Vorbereitungen auf den 27. Kuddelmuddel-Markt in Wachendorf laufen

Von: Frank Jaursch

Manfred Rinas (l.) und Hans-Hermann Lindhorst sind schon alte Hasen, was das „Plakat-in-die Kamera-Halten“ angeht. Sie sind mitten in den Planungen für die 27. Ausgabe ihres Kuddelmuddel-Marktes. © Frank Jaursch

Die Vorbereitungen auf den nächsten Kuddelmuddel-Markt laufen. Wer noch einen Flohmarktstand haben möchte, sollte langsam „in die Puschen kommen“.

Wachendorf – „Die Leute drehen am Rad.“ Wenn Hans-Hermann Lindhorst auf die Anmeldezahlen für den 27. Kuddelmuddel-Markt in Wachendorf blickt, wundert sich sogar der routinierte Mitorganisator. Schon mehr als die Hälfte der Marktfläche ist rund sieben Wochen vor dem Markt bereits vergeben. 80 von 150 Anmeldungen hat Lindhorst angenommen. Wer also am Sonntag, 21. Mai, noch einen Flohmarktstand auf der Festwiese beim DGH haben möchte, sollte langsam „in die Puschen kommen“.

Längst ist die gut geölte Kuddelmuddel-Maschinerie des Bürgervereins nach Corona wieder ins Laufen gekommen. Viele Aktionen laufen gewissermaßen schon so selbstverständlich ab wie das morgendliche Zähneputzen. Lindhorst und Mit-Organisator Manfred Rinas gehörten zum Team der ersten Stunde, das im Jahr 2004 den ersten Wachendorfer Kuddelmuddel-Markt ins Leben gerufen hatte.

Änderungen auf dem Kuddelmuddel-Markt

Vor ein paar Veränderungen ist aber auch der traditionsreiche Markt nicht gefeit. Eine wichtige betrifft das Essensangebot im Dorfgemeinschaftshaus. Wo früher ein Büfett zum Selbstbedienen stand, warten jetzt rund 800 geschmierte und belegte Brötchenhälften auf die Besucher. Eine Folge der Corona-Einschränkungen, die hier und da für Unmut sorgte, aber mittlerweile von den Gästen akzeptiert wird. Die freiwilligen Helfer „schmieren um ihr Leben“, sagt Lindhorst mit einem Lachen. Manfred Rinas weist auf einen nicht unerheblichen Nebeneffekt hin: „Durch die neue Form hat man viel weniger Abfälle.“ Denn nun nimmt jeder nur das Brötchen, das er auch aufessen möchte.

Die zweite Neuerung ist ganz aktuell: Erstmals erfolgt die Anmeldung für den Markt digital über die Homepage www.kuddelmuddelmarkt.de. Dort kann man genau angeben, wie viel Meter Verkaufsfläche man haben möchte. Das nimmt Marktmeister Lindhorst ein Stück weit Planung ab. Nur wenige Aussteller melden sich noch immer telefonisch bei ihm an. „Die Telefonate vermiss’ ich fast ein bisschen“, sagt Lindhorst, „man hat immer so tolle Gespräche mit den Leuten.“

Neu: zehn Euro pro Anmeldung

Bedanken für den Wegfall dieser Gespräche darf sich Lindhorst bei der eigenen Tochter: Mareike Lenz ist nicht nur neue Kassenwartin des Vereins, sondern hat auch den digitalen Auftritt des Marktes in Gang gebracht.

Auch die dritte Änderung betrifft nur die Standinhaber: Analog zu vielen anderen Märkten dieser Art sind auch die Kuddelmuddler jetzt dazu übergegangen, nach Anmeldung einen Betrag von zehn Euro pro Anmeldung einzukassieren. Das soll Szenarien wie in der Vergangenheit verhindern, als Verkäufer bei schlechtem Wetter dem Markt fernblieben. So gab es Lücken auf der Festwiese – und zugleich enttäuschte Anbieter, die gern gekommen wären, aber von den Organisatoren nur ein „Sorry, wir sind voll“ zu hören bekommen hatten.

Der Aufbau der Stände beginnt um 8 Uhr, das Frühstück um 9.30 Uhr, den größten Besucheransturm erwarten die Organisatoren zum späten Vormittag. Der Abbau ist gegen 16 Uhr geplant. Am Ende des Tages stehen hoffentlich viele glückliche Besitzer von Schnäppchen, zufriedene Verkäufer – und ein Orga-Team mit einem netten Gewinn.

Wofür das Plus ausgegeben werden soll, steht auch schon fest: Neben dem Glockenturm soll ein Schutzpavillon entstehen, vielleicht, so verraten Rinas und Lindhorst, entsteht daraus sogar eine Umgestaltung des gesamten Platzes. Noch in diesem Jahr soll’s losgehen.

Anmeldung

www.kuddelmuddelmarkt. de oder telefonisch unter 04240 / 9197 166 (montags und dienstags 18 bis 20 Uhr)