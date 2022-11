Fast ein ganzes halbes Jahrhundert: Hein Sievers geht sechs Monate vor dem Jubiläum in Pension

Von: Michael Walter

Teilen

Hein Sievers kurz vor seinem Ruhestand im Herbst 2022. © Michael Walter

Er hat fast alle Fachbereiche geleitet, nun geht er in den wohlverdienten Ruhestand: Hein Sievers blickt auf sein Berufsleben zurück.

Syke – Nein – der Gedanke hatte für ihn überhaupt nichts Verlockendes: Nächstes Jahr im Sommer hätte Hein Sievers ein heutzutage extrem seltenes Arbeitsjubiläum. 50 Jahre wäre er dann bei der Syker Stadtverwaltung. Doch soweit lässt er es nicht kommen. Am 25. November geht er in den Ruhestand. „Ich bin immer gerne zur Arbeit gekommen“, sagt er. „Aber jetzt reicht’s auch.“

Der 31. Januar ist der offizielle Stichtag. Das ist das frühestmögliche Datum, zu dem Sievers – dann 65 – ohne Abzüge in Pension gehen kann. Mit Resturlaub und Überstunden werden es nun fünf Wochen früher.

Fast ein ganzes halbes Jahrhundert: Hein Sievers blickt auf sein Berufsleben zurück

Die Stadtverwaltung verliert damit einen ihrer erfahrensten und profiliertesten Köpfe – und die Person, die bis auf das Sozialamt schon jeden Fachbereich im Rathaus mindestens einmal geleitet hat. Auf diese Vielseitigkeit ist Hein Sievers durchaus auch ein bisschen stolz. Zumal er nicht zielstrebig und verbissen irgendeinen Karriereplan verfolgt hätte.

Mit 15 hatte er die Realschule abgeschlossen – und keine Ahnung, wie es danach weitergehen sollte. Sein Vater war Ratsmitglied und ehrenamtlicher stellvertretender Bürgermeister und wusste: Bei der Stadt suchen sie noch Lehrlinge. „Bewirb dich da doch mal, hatte er zu mir gesagt“, erzählt Sievers. Der hatte erstens nicht viel Ahnung, worauf exakt er sich da bewerben würde, aber zweitens auch nicht viel Hoffnung. „Damals war das Angebot an Lehrlingen erheblich größer als die Nachfrage.“ Aber er bekam die Stelle. „Am 1. August 1973 hab ich angefangen. Noch im alten Rathaus an der B 6, gegenüber der Post.“

Hein Sievers beim Verwaltungslehrgang zum gehobenen Dienst 1979/80 in Lüneburg. © Sievers

Syke war damals noch wesentlich kleiner als heute. „Die Stadt hatte gerade mal 8000 Einwohner“, weiß Sievers noch. „Ein Jahr später waren es dann 17 000.“ Die Folge der Niedersächsischen Gebietsreform und der zwangsweisen Eingemeindung der bis dahin selbstständigen Kommunen Ristedt, Gessel, Barrien, Okel, Osterholz, Gödestorf, Schnepke, Wachendorf, Heiligenfelde und Steimke.

Anfangs bestand seine Ausbildung zu einem großen Teil aus Laufarbeit, erinnert Sievers sich an zahllose Behördengänge und Botendienste. „So habe ich in kürzester Zeit innerorts alle anderen Behörden kennengelernt, mit denen wir uns ausgetauscht haben.“

Bauamt, Hauptamt, Ordnungsamt: Sievers und seine Stationen durch die Verwaltung

Nach der Lehre wurde er übernommen, ging zunächst in die städtische Finanzverwaltung und wechselte 1977 ins Bauamt. Die weiteren Stationen im Telegram-Stil: 1978: Übernahme in den gehobenen Dienst. 1984: Ernennung zum Stadtinspektor. 1985: Stellvertetender Leiter Hauptamt. 1992: kommissarischer Leiter Schulamt. 1996: Leiter Ordnungsamt. 2002: Leiter Fachbereich Zentrale Dienste. 2017: Leiter Fachbereich Bau, Planung und Umwelt.

Um das Bauamt hat er sich nicht gerissen. Aber er hatte schon von 1977 bis 1985 dort gearbeitet, kannte daher die Materie und hatte ein relativ gutes Grundwissen. Also hat er dann auch die Fachbereichsleitung übernommen, als sich kein anderer finden lassen wollte. „Aber ich hab’s damals falsch eingeschätzt“, gesteht er heute. Zu viel Arbeit für zu wenig Personal. „Das hatten meine Vorgänger auch immer schon gesagt. Aber ich war damals der Meinung, man muss das nur richtig organisieren, dann klappt das auch.“ Bald schon sollte Sievers feststellen, dass seine Vorgänger doch nicht so weit daneben gelegen hatten. „In den letzten Jahren ist einiges an Mitarbeitern dazugekommen. Trotzdem dreht hier keiner Däumchen.“

Was hat sich verändert? „Verwaltung damals hat im Prinzip genauso funktioniert wie Verwaltung heute“

Wie sehr hat sich die Arbeit im Rathaus in den vergangenen fast 50 Jahren eigentlich verändert? – „Verwaltung damals hat im Prinzip genauso funktioniert wie Verwaltung heute“, blickt Sievers in seine Anfangszeit zurück. „Nur mit viel primitiverer Technik. Es gab in der Stadtkasse einen Buchungsautomaten, den Frank Reglin bedient hat. Da wurde alles über eine Tastatur eingegeben. Aber wie der genau funktioniert hat, hat mich damals nicht interessiert. Ansonsten haben wir im Wesentlichen mit diesem Gerät gearbeitet“, sagt Sievers und hält einen Kugelschreiber hoch. Und erzählt von Gebührenabrechnungen für acht unterschiedliche Abgaben-Arten auf einer kleinen Papp-Karteikarte. „Alles schön von Hand und mit der Rechenmaschine.“ Da war Genauigkeit gefragt. „Und jeder hatte den Ehrgeiz, möglichst wenig Fehler zu machen. Die Bürger haben das ja alles nachgerechnet.“

Intern war ein Aufreger damals die Frage, ob Frauen in der Verwaltung Hosen tragen dürfen. „Vor allem die Frauen Mitte 40 bis Anfang 50 hatten sich fürchterlich aufgeregt und waren der Meinung: So was geht ja gar nicht! Was diese jungen Frauen sich einbilden, so zur Arbeit zu kommen! Heute denkt man: Ja, schönes Thema, nicht?“

Sechs Verwaltungs-Chefs hat Hein Sievers miterlebt. Von Fritz Gerlach bis Suse Laue. „Die waren vom Typ her völlig unterschiedlich. Aber ich bin mit allen zurechtgekommen“, sagt er. „Meine Aufgabe war es, Aufträge so auszuführen, wie die es für richtig gehalten haben. Und das habe ich gemacht. Nur wenn wir gegen Recht und Gesetz verstoßen hätten, habe ich was dagegen gesagt. Aber das gab’s zum Glück nur ganz, ganz selten.“

Sievers sieht sich selbst als ausgeprägten Teamspieler, was ihm den Umgang sowohl mit Kollegen auf Augenhöhe als auch mit Vorgesetzten wie Untergebenen leicht gemacht habe. „Ich hatte überall Freunde und nette Kollegen und bin immer super klargekommen. Selbst in der Zeit, als ich mal als Personalchef gearbeitet habe.“

Jugendfeuerwehr und Fußball: Hein Sievers ist familien- und heimatverbunden geblieben

Und privat? Da sieht sich Hein Sievers gar nicht so großartig anders. Als familien- und heimatverbunden charakterisiert er sich. Als zweites von vier Kindern ist er 1958 in seinem Elternhaus an der Sulinger Straße 1 zur Welt gekommen. Mit seiner Frau Astrid ist er jetzt seit 36 Jahren verheiratet. Seine Mutter lebt heute mit ihm und seiner Frau auf einem Bauernhof am Finkenberg. Eigene Kinder hat Hein Sievers nicht. „Aber Nichten und Neffen.“

Mit elf ist er damals in die Jugendfeuerwehr eingetreten – und noch immer Mitglied, wenn auch inzwischen nicht mehr aktiv. Wie praktisch alle Jungen auf dem Dorf hat er Fußball gespielt und war gar nicht mal so schlecht. „Ich habe als A-Jugendlicher damals ein paarmal bei der Ersten Herren in der Verbandsliga ausgeholfen“, erzählt Sievers. „Aber die waren zu gut für mich.“ Bei den Dritten Herren hat er dann regelmäßig gespielt und eine Zeit lang auch Jugendmannschaften trainiert. Parallel dazu hat er noch mit Handball angefangen und sich schließlich darauf konzentriert. Und mit der Feuerwehr-Wettkampfgruppe war Hein Sievers sogar international unterwegs.

Und was kommt jetzt? „Meine Frau würde gerne ein bisschen mehr reisen“, sagt Sievers zum Thema Ruhestandsgestaltung. Und mit seinem typischen „wissenden“ Lächeln: „Ich sag ja immer: Am schönsten ist es am Finkenberg. Das findet sie natürlich nicht so gut. Aber wenn es nicht unbedingt sein muss, steig ich nicht in den Flieger. Festland-Spanien, Malle und die Kanarischen Inseln – weiter hab ich’s nie gebracht. Aber das reicht mir auch.“

Alt werden will er. „Ich hoffe, ich habe die gleichen Gene wie meine Mutter.“ Die wird im Januar 90, fährt noch souverän und regelmäßig Auto und „fährt ehrenamtlich im Altenheim Leute mit dem Rollstuhl durch die Gegend, die zehn Jahre jünger sind als sie“, erzählt Sievers. Er hat mal interessehalber den Stammbaum recherchiert: „Aus ihrer Linie sind alle über 90 geworden.“