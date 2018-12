Lebendiger Adventskalender Heiligenfelde: Heim- und Auswärtsspiel zugleich

Falldorf - Von Michael Walter. Ein halbes Dutzend Mädchen und nur eine Nähmaschine – kann das gutgehen? Kann es. Bei Familie Haake in Falldorf kümmern sich ja auch drei Generationen darum, dass bei diesem Angebot im Rahmen der Aktion „Lebendiger Adventskalender“ der Heiligenfelder Kirchengemeinde niemand zu kurz kommt.

Gastgeberin Irmgard Haake schaut ab und zu mal persönlich nach, was sich da an ihrem Küchentisch so abspielt. Ihre Tochter Melanie hat buchstäblich alle Fäden fest in der Hand. Und Enkelin Malin sorgt für den Nachschub an Süßigkeiten.

„Wir nähen Schlüsselanhänger“, erklärt Melanie Haake. „Nachher wollen wir noch Gläser dekorieren, und zwischendurch gibt's frische Waffeln.“ Ganz schön strammes Programm für lediglich zwei Stunden. Aber die 38-Jährige macht das sehr souverän. Es ist für sie das dritte Mal, dass sie sich mit solch einem Angebot am lebendigen Adventskalender beteiligt. Und es ist für sie sowohl ein Heim- als auch ein Auswärtsspiel.

„Eigentlich wohne ich in Kirchweyhe“, erzählt sie. „Aber Heiligenfelde ist immer noch meine Kirchengemeinde.“ Die hat sie nach Heirat und Umzug einfach behalten – genau wie ihren Nachnamen. „Wir haben uns umpfarren lassen – so nennt man das, glaub ich. Die Kinder sind auch hier getauft.“

Zum lebendigen Adventskalender ist Melanie Haake über Töchterchen Malin (8) gekommen. „Als Malin das erste Mal dabei mitmachen wollte, hab ich mit Hannelore gesprochen, dass ich auch irgendwas anbieten möchte“, erzählt sie. Hannelore – das ist Hannelore Helms, die für die Kirchengemeinde den Adventskalender seit vielen Jahren federführend organisiert. „Meine Mama ist sehr nett und lässt mich das bei sich in der Küche machen. Wäre ja auch blöd, wenn wir die Kinder dann erst nach Kirchweyhe kutschieren müssten.“

Die hätten damit vermutlich noch das geringste Problem. Wie übrigens auch nicht mit dem Nähen. Katharina (10) hat zum Beispiel eine Kindernähmaschine und schon mal „ganz kurz mit so einer“ genäht, erzählt sie mit Blick auf Melanie Haakes elektrische Nähmaschine. Und Mara (10) sogar schon zweimal.

Lenya (11) hat an der Schule zwar „nur“ von Hand mal genäht, mit der Maschine kommt sie aber gut zurecht. Melanie Haake zeigt ihr, wie man mit dem Pedal die Geschwindigkeit dosiert. „Je stärker du da drauftrittst, desto schneller bewegt sich die Nadel.“ Es gilt, zwei verschiedenfarbige Stoffstreifen aufeinander zu nähen. Die werden dann noch einmal umgeschlagen, anschließend kommt noch eine Schließklemme drauf – fertig ist der Schlüsselanhänger.

Zum Nähen ist Melanie Haake übrigens auch erst durch Töchterchen Malin gekommen. „Sie hat sich zur Einschulung eine genähte Schultüte gewünscht, keine gekaufte. Ich konnte nicht nähen und bin durch Zufall an einen Nähkurs gekommen.“ Seitdem hat sie ein zweites Hobby. Quasi als Kontrastprogramm zum ersten: Karate.