Heiligenfelder Kinder feiern wieder Karneval im DGH

Kinderkarneval in Heiligenfelde – das ist mittlerweile seit fast fünf Jahrzehnten ein fester Termin für viele junge Familien im Ort. Am Sonntag hat sich der große Saal des DGH wieder für drei Stunden in einen Spiel- und Spaß-Raum für die Kleinen verwandelt. Einen Tag zuvor, verrät Nadja Peters vom organisierenden Festausschuss, hatte man an gleicher Stelle noch eine Kohl- und Pinkel-Feier zelebriert. Davon ist am Sonntagnachmittag nichts mehr zu sehen: Kinder und Erwachsene in knallbunten Kostümen laufen hin und her und tanzen zur Musik vom DJ-Pult. Für die Kleinen gibt es nicht nur eine Reihe von Spielstationen, sondern auch eine Hüpfburg. Wer eine Torte oder einen Kuchen spendet, bekommt freien Eintritt – und trägt zugleich zur kulinarischen Vielfalt des Nachmittags bei. Eine Tombola mit tollen Gewinnen rundet das Angebot ab. Der Erlös des Tages kommt den Kinder- und Jugendabteilungen beim SV Heiligenfelde zugute. Insgesamt rund 130 Teilnehmer zählen die Organisatoren in diesem Jahr – von den Eltern waren viele früher selbst als Kinder am Start.

Foto: Heinfried Husmann