Plattdeutsches Theater vom Feinsten

Heiligenfelde – „Wedder ist Theatertied, wedder freit sick alle Lüüd“ heißt es in einem Gedicht im Theaterheft der Theatermakers. Und das stimmt, auch im 70. Jahr des Bestehens ist bei der großen Fangemeinde Freude angesagt. Am Sonntag feierte die Gruppe mit dem niederdeutschen Dreiakter „Wat steiht, köst Geld“ von Ingo Sax Premiere.

Mit dem Stück haben die Theatermakers einen guten Griff getan. Zum zweiten Mal übrigens, denn schon 1990 wurde es im Saal von Niebuhr aufgeführt. Und wie damals begeisterte das Ensemble. Die rund 180 Besucher im DGH sparten nicht mit Applaus und hatten von Anfang an viel zu lachen.

Regisseur Axel Racher hat also saubere Vorarbeit geleistet und die sieben Laiendarsteller in 33 Proben so vorbereitet, dass sie ihren Part sicher darboten. Vom sprachlichen Ausdruck bis zur Mimik passte alles.

Tragende Rollen haben Rita Lahmann (Elke Reitmaier) und Tochter Kalli (Sarah Schmale). Rita soll nach dem Tod ihres Mannes den Speditionsbetrieb übernehmen. Unterstützt wird sie dabei von ihrer forschen Tochter, die bereits über Erfahrung im Speditionsgewerbe verfügt. Schon am ersten Arbeitstag wird Rita von ihr eingewiesen und ist überfordert: „Meenst du, ick heff so ‘n Trichter in’n Kopp, wo du allns rinkippen kannst?“, wehrt sie sich. Kalli macht ihr klar: „Fiefuntwentig Züge hefft wi und jeden hett twe Fähnchen.“

Szenenapplaus gab es immer wieder, in allen drei Akten. Gleich, ob Lagermeister Walter Schemming (Klaus Neddermann), der neue Lagerarbeiter Jens Utermöhlen (Tjark Weber, 18 Jahre jung und hoffnungsvoller Neuling auf der Bühne), Trucker Willy (Tom Renken) oder der Trucker Aage Jespersen (Jürgen Schröder), die Darsteller verstanden es, den Rollen Charakter zu geben.

Eindrucksvoll setzte Ingo Sax die Frauen, die in der harten Truckerwelt bestehen wollen und müssen, in Szene. Aus Hausfrau Rita wurde schnell die clevere Geschäftsfrau, die sich nicht nur gegen die männlichen Mitarbeiter, sondern auch gegen die fiese Konkurrenz behaupten muss. Nun, Rita und Kalli steigern sich – im Job, aber auch als Darstellerinnen von Akt zu Akt bravourös. Es geht turbulent zu, zumal Konkurrenten, wie Spediteur Hannes Diekmann (Bernd Sperling), nicht zimperlich sind.

Wir möchten an dieser Stelle nicht alles verraten, da es weitere Aufführungen geben wird. Nur so viel: Bis zum Ende sind Spannung und humorvolle Dialoge angesagt. Rita steigt am Ende selbst als „zweiter Mann“ in einen Lastzug ein.

Anerkennung auch für die Theatermakers, die vor, neben und hinter der Bühne arbeiten. Die Besucher der folgenden Aufführungen dürfen sich jetzt schon auf volkstümliches Theater vom Feinsten freuen.