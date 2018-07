DGH-Parkplatz zur Hälfte fertig

Vereinen fehlen aber noch bis zu 20.000 Euro

+ © Friedrich Wohlers Pflasterarbeiten auf dem Parkplatz am DGH Heiligendelde. © Friedrich Wohlers

Heiligenfelde - Von Dieter Niederheide. Halbzeit am Dorfgemeinschaftshaus Heiligenfelde: Der Ausbau des Parkplatzes am DGH schreitet zur Zufriedenheit des ehrenamtlichen Bauleiters Friedrich Wohlers vom Schützenverein voran. Die von der Clueser Straße aus gesehen rechte Seite ist so gut wie fertig. Die zweite Hälfte ist in Angriff genommen worden.