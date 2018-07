Kindertagespflege Rasselbande besteht seit fünf Jahren

Feier am Samstag

+ © Voges Heike Lüske-Krüger kann auf fünf Jahre Kindertagespflege Rasselbande zurückblicken. © Voges

Syke - Von Detlef Voges. Was können Drachen? „Fliegen“, sagt Emely bestimmt. Die Zweijährige zeigt auf das grün-weiße Stofftier namens Jolinchen und bezieht die Eule mit der Beule in ihre Sympathiebekundung mit ein. Emely gehört seit einem Jahr zur „Rasselbande“, der Kindertagespflege-Einrichtung in Heiligenfelde am Schwarzen Meer.