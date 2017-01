Gesundheitsregion: Hausärzte müssen her

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Es ist eine statistische Größe: Auf 1 671 Einwohner kommt im Landkreis Diepholz ein Hausarzt. Aber für Dr. Christoph Lanzendörfer, Mediziner und Sprecher der KV (Kassenärztliche Vereinigung) im Nordkreis Diepholz, ist es nur eine „fiktive Zahl“. Denn sie sagt nichts aus über regionale Versorgungsstrukturen, das Verhalten und die persönliche Ärztewahl von Patienten. Fakt ist: In der neuen Gesundheitsregion, in der – wie berichtet – die Landkreise Diepholz und Nienburg ihre Kräfte bündeln, ist die Gewinnung von Ärzten das zentrale Thema. Das beweist die Werbekampagne „Ärztlich willkommen“.

Bundesweit sind Ärztemangel und hausärztliche Versorgung akut. Deshalb hat das Politmagazin „Monitor“ Dr. Christoph Lanzendörfer in seinem beruflichen Alltag begleitet. Zu sehen ist die Sendung heute um 21.45 Uhr im ersten Programm.

Die hausärztlichen Versorgungszahlen für den Landkreis Diepholz scheinen auf den ersten Blick noch keinen Grund zu großer Sorge zu geben. Denn im Bereich Diepholz liegt der Wert bei 98,2 Prozent, in Syke bei 94,9 Prozent und in Delmenhorst (dazu gehören Stuhr und Weyhe) bei 96,2 Prozent. Rechnet man die Versorgung allerdings ohne Hausärzte älter als 63 Jahre, ergibt sich ein völlig anderes Bild. „Dann“, so gibt Dr. Lanzendörfer zu bedenken, „liegt die Versorgung in Sulingen nur noch bei 57,2 Prozent.“ In Diepholz wären es immerhin noch 76,5 Prozent, in Syke 72,5 Prozent und in Delmenhorst 80 Prozent. Diese Werte beweisen: Junge Hausärzte müssen her.

KV Verden: 169 neue Ärzte binnen vier Jahren

Dass es grundsätzlich möglich ist, neue Mediziner zu gewinnen, beweist die Dynamik im Bereich der KV Verden, zu der die Landkreise Diepholz, Nienburg, Verden, Rotenburg, Teile des Landkreises Oldenburg und der Heidekreis gehören: Binnen von vier Jahren ist es gelungen, 169 neue Ärzte zu gewinnen – davon allerdings nur 49 Hausärzte. „Früher lag das Verhältnis zwischen Haus- und Fachärzten bei 50/50“, blickt Christoph Lanzendörfer zurück, „heute liegt es bei 30/70“.

+ Mediziner Dr. Christoph Lanzendörfer. © Seidel Die KV gibt bei Praxis-Neugründungen finanzielle Anreize. Aber die Dynamik sorgt für neue Herausforderungen – gerade in der neuen Gesundheitsregion. Welche Impulse und Projekte sieht der erfahrene Mediziner und KV-Sprecher als dringend notwendig an? „Es muss nicht jeder sein eigenes Spital haben“, antwortet er spontan mit Blick auf die Krankenhaussituation – und erläutert das am Beispiel des Städte-Kleeblatts Diepholz, Lohne, Damme, Vechta. Alle vier haben ein Krankenhaus. Theoretisch gesehen wäre es sinnvoll, so der KV-Sprecher, die Häuser Diepholz und Lohne zu schließen – und sie in Medizinische Versorgungszentren (MVZ) zu verwandeln: „Dort könnten wesentlich mehr medizinische Disziplinen angeboten werden als in einem Krankenhaus“, sagt Dr. Lanzendörfer – statt vier in einer Klinik acht in einem MVZ zum Beispiel.

Urologie, Kardiologie und Rheumatologie würden sich beispielsweise für die ambulante Versorgung eignen. Mit einer Anästhesie und einer Tagesklinik könnte so ein MVZ Modellcharakter haben – und die Versorgung der Bürger auch in anderen medizinischen Disziplinen optimieren, und das über Kreisgrenzen hinweg. „Im Extremfall gedacht“ könnte bei so einem Modell die Kardiologie von Vechta in ein MVZ Diepholz verlegt werden, so eine Überlegung des KV-Sprechers.

„Ein MVZ hat wesentlich größere Bedeutung als ein Krankenhaus.“

Im Mittelpunkt steht für Dr. Lanzendörfer der Mensch. Deshalb lautet für ihn die entscheidende Frage: „Versorgungspolitik für die Bevölkerung – oder Infrastrukturpolitik für die Kommunen?“ Der KV-Sprecher bilanziert: „Ein MVZ hat wesentlich größere Bedeutung als ein Krankenhaus.“

Unabhängig davon: In den bisherigen Gesundheitsregionen in Niedersachsen arbeiten verschiedene Akteure an ganz verschiedenen Projekten (wir berichteten).

Welches Projekt wünscht sich der Mediziner aus Bassum für die Gesundheitsregion Diepholz/Nienburg? „Eine innere Vernetzung im Palliativ-Konzept und in der Akutversorgung“, antwortet er. Der Palliativ-Stützpunkt in Sulingen leiste sehr gute Arbeit. Durch neue Vernetzungsmöglichkeiten könnten aber Doppel-Versorgungsstrukturen vermieden werden.

Wichtig sei es genauso, eine systematische Entlastung für Angehörige zu schaffen, die einen todkranken Menschen Zuhause rund um die Uhr versorgen. Auch wenn Palliativmediziner und Hausärzte sowie Pflegekräfte den Patienten in der SPAV (Spezielle palliative ambulante Versorgung) betreuen, blieben zurzeit doch noch schmerzhafte Lücken.