Hauptstraße in Syke: Rat beschließt Sperrpfeiler

Von: Michael Walter

Seit ziemlich genau einem Jahr verbieten Schilder Autos die Durchfahrt an der Hauptstraße zwischen Schuhaus Kastner und der Plackenstraße. Bloß: Es hält sich praktisch niemand dran. Deshalb hatte der Rat der Stadt Syke das Thema jetzt nochmals auf der Tagesordnung. Am Ende einer kontroversen Diskussion stand eine relativ kappe Entscheidung.

Syke – Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Wenn es um die Hauptstraße geht, wird es kontrovers. Beim Schnack am Stammtisch ebenso wie im Rat der Stadt. Der hatte das Thema am Donnerstagabend einmal mehr auf der Tagesordnung.

Es ging um das Durchfahrtverbot zwischen Schuhhaus Kastner und der Plackenstraße. Ziemlich genau ein Jahr stehen die Schilder jetzt dort, aber es hält sich gefühlt so gut wie niemand dran. Ergo hatte die Freie Wählergemeinschaft dieses Fass noch einmal aufgemacht und beantragt, das Durchfahrtverbot mithilfe von Sperrpfeilern durchzusetzen.

Am Ende stand eine mit 18:12 Stimmen relativ knappe Mehrheit für den Antrag der FWG. Die Aussprache vor der Abstimmung führte jedoch deutlich vor Augen, wie viele unterschiedliche Meinungen es zu dem Thema gibt, selbst innerhalb der einzelnen Ratsfraktionen.

SPD ist geschlossen gegen die Pfeiler - aber aus unterschiedlichen Gründen

So war die SPD beispielsweise zwar geschlossen gegen die Pfeiler. Aber aus unterschiedlichen Gründen. Für Peter Jahnke war das Problem ein grundsätzliches: Es bestehe bereits jetzt ein Durchfahrtverbot. Und das müsse von den Behörden durchgesetzt werden. Für ihn kann und darf es schlicht nicht angehen, dass ein bestehendes Verbot straf- und konsequenzenlos einfach ignoriert wird. „Wenn wir nicht mehr akzeptieren, dass Rechtsvorschriften auch eingehalten werden, wo kommen wir denn da hin?“

Für Tahir Göcmen war das Problem hingegen ein rein pragmatisches. „Es ist eben so, dass der große Anteil der Bürgerschaft mit der Sperre unzufrieden ist.“ Sonst würde sie ja eingehalten werden. Für ihn könne die Konsequenz nur sein, die Sperre aufzuheben. Und Heino Haake wollte gar zurück zur vorherigen Verkehrsführung (Stichwort: Treffen sich zwei Einbahnstraßen). Die Sperre sei für Lieferverkehre eine klare Behinderung.

Die CDU sei sich uneins, erklärte Fraktionschef Wilken Hartje, ebenso wie auch die Anlieger „keine synchrone Meinung“ hätten. Und Auswärtige würden das ständige Hickhack um die Hauptstraße ohnehin schon lange nicht mehr verstehen. Hartje mahnte: „Nicht, dass wir uns in zwei, drei Jahren wieder etwas anderes überlegen! Dann machen wir uns lächerlich.“

„Kein Mensch hält sich an die Beschilderung“

Reinhard Hansemann (FDP) ist gegen die feste Sperre. Weil im Jahr 2022 die Mehrheit des Rats die bisherige Regelung beschlossen hatte. „Wenn wir bei jedem Ratsbeschluss nach einem Jahr wieder von vorne anfangen würden, hätten wir viel zu tun.“ Stefanie Bremer (CDU) widersprach: Das könne kein Argument sein. „Wir haben als Rat auch die Verantwortung, zu schauen, was die Beschlüsse machen.“

Marlene Früchtenicht (FWG) meinte: „Kein Mensch hält sich an die Beschilderung. Selbst die Polizei hat aufgegeben, dort zu kontrollieren. Da muss doch mal ein Punkt gesetzt werden.“

Christian Eilers (CDU) verstand die ganze Aufregung nicht: „Wir haben jetzt eine Straße, wo man nicht durchfahren darf. Wir machen daraus eine Straße, wo man nicht durchfahren kann. Damit bleibt doch im Grunde alles beim Alten.“