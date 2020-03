Ein Hauch von Geisterstadt

Aktuelle Aushänge an Syker Geschäften. Der Wortlaut variiert (Foto ganz oben), die Botschaft ist dieselbe. Aufgrund der Corona-Krise sind viele Geschäfte auf noch nicht absehbare Zeit geschlossen. Von der Schulschließungs-Verfügung des Landkreises sind auch die Fahrschulen betroffen. Rechts: Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wird in Deutschland wieder rationiert. Grund sind die fortgesetzten Hamsterkäufe der vergangenen Tage und Wochen. Fotos: Michael Walter

Von Michael Walter

Syke – Böse Zungen behaupten, in der Syker Innenstadt sei ja ohnehin schon lange nichts mehr los, insofern würde es gar nicht groß auffallen, wenn wegen des Corona-Virus die Läden schließen. Das ist natürlich Quatsch. Wer jetzt während der (haha!) Öffnungszeiten in der Stadt unterwegs ist, merkt die Unterschiede zum Normalzustand sofort.

Das beginnt bei der Frage: Wer hat überhaupt noch geöffnet? Der Copyshop an der Schloßweide zum Beispiel. „Klar – ist ja auch ein Dienstleister“, meldet sich das Großhirn zu Wort. Und Dienstleister sind von der Verfügung des Landkreises ausgenommen. Auch die Friseure haben auf und die Optiker. Aber vor allem alles, was mit Lebensmitteln und täglicher Versorgung zu tun hat. Der Gemüseladen, der Fleischer, der Bäcker,...

Bei Letzterem zeigt sich sehr deutlich: Es sind viel weniger Menschen unterwegs als sonst. Im Café-Bereich sind nur ein paar Tische belegt, und wo sonst am Tresen lange Schlangen stehen, kommt man quasi sofort dran. Die wiederverwendbaren Thermo-Becher, die das Unternehmen seit einiger Zeit aus Umweltschutzgründen verkauft, dürfen die Mitarbeiter aber im Moment nicht mehr annehmen. Entweder kauft man seinen Coffee to go wie früher im Pappbecher, oder man füllt selber um – hat dann allerdings trotzdem einen Pappbecher als Abfall übrig. Auch Zucker, Süßstoff und Servietten sind von der Auslage verschwunden. Gibt’s aber noch auf Nachfrage, abgezählt auf die Hand oder ins Gefäß – kontaktlos natürlich.

Der klassische Einzelhandel hat geschlossen. Aus dem Off meldet sich das Großhirn wieder: „Das fällt jetzt aber wirklich kaum auf. Haben wir echt nur noch so wenig davon?“ Mal eben überschlagen: Buchhandlung, ein paar Boutiquen, Möbel und Lederwaren, Fahrräder. Das war’s in der innersten Innenstadt auch beinah schon. Oha...!

Ein Stück weiter im Hachepark-Center wird noch deutlicher, wie wenig Volk im Augenblick unterwegs ist. Der halb leere Parkplatz spricht Bände.

Drinnen im Famila-Foyer zeigt Corona ein schräges Bild: Der Blumenladen (= Einzelhandel) hat seine Auslage gerade zusammengeräumt und den Verkauf geschlossen. „Unsere Gartencenter haben aber noch auf“, erfahren die Kunden vom Personal. Gartencenter und Baumärkte zählen nicht als Einzelhandel. Der Handy-Shop daneben hat geschlossen, der Tabakladen nebenan nicht. „Wir haben ja auch die Post und Zeitungen“, erklärt das Personal. Der Textilist um die Ecke hat zu, im Supermarkt gibt es aber auch Textilien zu kaufen. Verstehen muss man das nicht. Kuriositäten in Zeiten der Virus-Epidemie.

Etwas weiter im Drogeriemarkt zeigen die fortgesetzten Hamsterkäufe der vergangenen Tage und Wochen Folgen: Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wird in Deutschland wieder rationiert. Keine Lebensmittel. Sondern Desinfektionsmittel und Klopapier.