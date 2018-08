Handarbeit ist praktisch out

„Fahrstuhlwinde“ machten das Drachensteigen in Ristedt zur Glückssache. Vielleicht verloren sich auch deshalb nur eine Handvoll Drachenfreunde auf das Gelände am Hohen Berg. - Foto: Jörg Michelson

Ristedt - Von Horst Meyer. Für einen Laien herrscht optimales Drachenflugwetter am Hohen Berg: Die Sonne scheint, der Wind ist relativ heftig. Heinz Battermann von den Syker Drachenfreunden ist da ganz anderer Meinung. „Im Moment haben Kinder mit einfachen Lenkdrachen oder Lenkmatten Schwierigkeiten, ihre Drachen überhaupt in die Luft zu bekommen. Es ist zu wenig Wind am Boden.“

Wie zur Bestätigung kommen Fiona und Lukas Hustedt mit ihren Drachen. Fiona (10) hat schon eine ganze Weile vergeblich versucht, ihre lenkbare Drachenmatte steigen zu lassen. Lukas (8) hat es noch schwerer getroffen: Sein Lenkdrachen war beim Startversuch bereits in einem Baum gelandet. Beim Versuch ihn zu befreien, hatte sich dann auch noch eine Stange gelöst.

Heinz Battermann beruhigt ihn und gibt Mutter Marina Hinweise, wie sie den Schaden mit Nadel und Faden wieder beheben kann. Vorerst bleibt für die Kinder also nur die Zuschauerrolle.

So geht es auch einigen anderen. Aber da ist ja auch noch der Spielplatz. Die Geräte werden intensiv genutzt. Vor allem die Seilbahn ist ständig belegt.

„Seit zwölf Jahren richten wir jetzt schon das Drachenfest am Hohen Berg aus“, sagt Inge Jüttig vom Verein Erlebnis Ristedt. Und ihre Mitstreiterin Christine Reinecke ergänzt: „Ursprünglich war es gedacht, Kindern und ihren Eltern die Gelegenheit zu geben, ihre selbst gebastelten Drachen in Gesellschaft steigen zu lassen. Man merkte aber schnell, dass Drachenbau bei den Eltern nicht mehr in ist.“ Auch an diesem Sonntag sieht man bei den Kindern ausschließlich industriell gefertigte Drachen.

Heinz Battermann hat einen leichten „Carbon Tetra“ mit einer Spannweite von etwa drei Metern in der Luft. Gerne würde er auch seinen Roloplan-Drachen steigen lassen. Aber – der Wind!

Roloplan-Drachen gehören zur historischen Kategorie. Sie wurden 1908 erstmals von Richard Steiff entwickelt. Ludger Gruß – ebenfalls von den Syker Drachenfreunden – erläutert dazu: „Diese Drachen wurden zeitweise sogar vom Militär für Schießübungen genutzt.“ Ludger Gruß macht seinen Peter-Lynn-Drachen startbereit. Peter Lynn ist ein Drachendesigner aus Neuseeland, der unter anderem den größten Drachen der Welt gebaut hat – mit über 1000 m² Fläche.

Designerstücke in der Luft

Das Exemplar von Ludger Gruß ist deutlich kleiner, hat es aber trotzdem in sich. Allein der Zusammenbau der verschiedenen Felder mit Stangen dauert schon wenigstens 15 Minuten. Seine Konstruktion startet recht leicht in den Himmel. Schnell sind etwa 50 Meter Schnur abgewickelt. Der Drachen steht ziemlich ruhig in der Luft und ist weithin sichtbar. „Den muss ich ständig im Auge haben, um auch kurzfristig reagieren zu können.“ Zwischenzeitlich sackt sein Objekt dann auch mal kräftig ab, worauf er mit Pump- und Lenkbewegungen reagiert.

Angst, dass die Schnüre der verschiedenen Drachen sich verheddern könnten, haben die Profis übrigens nicht.

Heinz Battermann weist darauf hin, dass „die gezeigten Profidrachen nicht unbedingt vom Taschengeldkonto finanziert werden können“. Sein Carbon Tetra ist dabei mit 420 Euro noch als günstig zu betrachten. Der von Ludger Gruß benutzte Peter-Lynn-Drachen ist aber auch für 1000 Euro noch nicht zu haben.

Während an der Schutzhütte beim Verein Erlebnis Ristedt bereits kräftig Kuchen verzehrt wird, herrscht beim Nabu in den alten Fahrzeughallen ziemliche Flaute. Dabei sind dort durchaus sehenswerte Objekte ausgestellt. In Schaukästen können Nester und Gelege von heimischen Vögeln besichtigt werden. Die Besucher zieht es aber mehr zum Aussichtsturm und zu den Drachen, auf der anderen Seite des Hohen Bergs. Viele Radfahrer und Spaziergänger sind von dort aus zu beobachten. Die meisten von ihnen interessieren sich allerdings kaum für die Drachen. Sie genießen einfach den herrlichen Weitblick.