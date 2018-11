Ilse Plitt zieht sich als Übungsleiterin für Wassergymnastik zurück

Barrien - Von Heiner Büntemeyer. „Man sagt, jeder Mensch sei zu ersetzen, aber bei Ilse Plitt fällt uns das sehr schwer“, bedauerte der Vorsitzende des TSV Barrien, Gerd Mey, den Rückzug der jahrzehntelangen Übungsleiterin des Vereins. Sie hatte seit einiger Zeit angekündigt, dass sie ihre Tätigkeit als Übungsleiterin der beiden Wassergymnastikgruppen einstellen möchte. Weil aber Übungsleiterinnen für Wassergymnastik rar sind, ließ sie – typisch Ilse Plitt – ihre Gruppen nicht im Stich.

Vor wenigen Wochen feierte sie ihren 80. Geburtstag. Weil auch gesundheitliche Probleme auftraten, hat sie ihr ehrenamtliches Engagement im TSV Barrien eingestellt. Damit endet eine 52 Jahre lange aktive sportliche Laufbahn. In diesem 52 Jahren war Plitt eine Botschafterin des Vereins, denn von ihren Fähigkeiten, ihrem Können und ihrem Engagement profitierten auch die Sportverbände.

Am 1. April 1966 begann Ilse Plitts sportliche Karriere in der Damen-Gymnastikabteilung des TSV Barrien. Als 1970 nach der Einweihung der Sporthalle eine Korbballsparte gegründet wurde, ging sie in den Punktspielen auf Korbjagd. Noch bevor die Schwimmhalle 1974 eingeweiht wurde, gründete der Verein eine Schwimmsparte mit ihr als Gründungsmitglied, zumal ihr Ehemann Lucian Plitt die Spartenleitung übernahm.

Fortan ließen Barrier Schwimmer Kreisrekorde purzeln und Schwimmfeste wurden organisiert. 1986 verzeichnete der Verein bei einem Sprintwettkampf 780 Meldungen, und Plitt trug mit ihrem Organisationstalent dazu bei, dass diese Mammutveranstaltungen reibungslos abliefen.

Entwicklung zur Wasserratte

Sie entwickelte sich zur Wasserratte, besuchte Lehrgänge, erwarb Lizenzen, darunter die F-Lizenz im Schwimmsport, und leitete die verschiedensten Aktivitäten im Barrier Hallenbad. Sie war Übungsleiterin, Kampfrichterin, Schiedsrichterin und Trainerin im TSV. Plitt übernahm den Vorsitz in der Schwimmsparte und war für den Kreis-Schwimmverband als Fachwartin für Schule, Vereine und Breitensport tätig. Sie war als Kampfrichterobfrau im Kreisschwimmverband und für den Niedersächsischen Schwimmverband als Schiedsrichterin unterwegs.

Für dieses ehrenamtliche Engagement erhielt die Barrierin natürlich zahlreiche Ehrungen. Immer wurden bei den Auszeichnungen ihre besonderen Fähigkeiten im Umgang mit Kindern und Jugendlichen hervorgehoben.

Goldene Verdienstnadel 1989 erhalten

Schon 1989 zeichnete der Kreissportbund Diepholz sie mit der goldenen Verdienstnadel aus, im Jahr darauf erhielt sie die Ehrennadel in Silber des Schwimmverbandes Niedersachsen und 1991 die goldene Ehrennadel des TSV Barrien für besondere Verdienste. Der Landessportbund Niedersachsen überreichte Ilse Plitt 1999 die goldene Ehrennadel und 2008 die goldene Verdienstnadel. Für ihre außerordentlichen Verdienste ernannte der TSV Barrien Ilse Plitt im vergangenen Jahr schließlich zum Ehrenmitglied.

Die Leiterin der Gymnastiksparte des TSV Barrien, Karla Rüscher, bedankt sich bei Plitt für die unzähligen Stunden, die sie mit ihren Gruppen im Wasser und am Beckenrand verbracht hat, erinnerte aber auch an die vielen geselligen Veranstaltungen, die auch die Handschrift von Ilse Plitt trugen und zu denen sie künftig noch immer als gern gesehener Gast eingeladen wird.