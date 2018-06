Hässliches Entlein – schön gespielt

Kinder und Eltern begeistert von „lille kartofler“

+ Ach du Schreck, was ist nur mit dem schönen Nest passiert? Matthias Kuchta spielt ein sehr lebendiges Theater. - Foto: Jantje Ehlers

Syke - Von Marc Lentvogt. „Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit?“ Trotz des durchwachsenen Wetters, mutete diese Geräuschkulisse am Sonntag in der Stadtbibliothek etwas skurril an. Doch: Sie hatte ihre Berechtigung. Matthias Kuchta vom Figurentheater „lille kartofler“ erzählte dem hässlichen Entlein vor etwa 60 äußerst engagierten Zuschauern von seinem Erwachsenwerden – ohne den Winter ging das natürlich nicht.