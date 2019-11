Hachelauf mit neuen Disziplinen - Organisatoren geben Details bekannt

Der erste Syker Hachelauf in diesem Jahr war laut den Veranstaltern und Sponsoren ein voller Erfolg.

Syke ist seit dem Frühjahr 2019 um eine kleine Attraktion reicher: Beim Syker Hachelauf passte eine ganze Menge und darum wird es im neuen Jahr eine Neuauflage geben - mit einigen Änderungen im Ablauf.

Syke - Wenn 4000 bis 5000 Leute zu deiner Party kommen, dann dürfte wohl kaum ein Zweifel daran bestehen, dass die Idee dafür sehr, sehr gut war. So oder ähnlich war es wohl bei den Organisatoren des ersten Syker Hachelaufs im Mai dieses Jahres.

Nur dass sie keine Party, sondern einen Wettkampf mit rund 1000 Sportlern und noch mehr Besuchern organisiert hatten. Dieser kam offensichtlich so gut an, dass das Team schon wenige Tage später zur „Revival-Party“ im nächsten Jahr eingeladen hat. Jetzt hat das Team erste Details zum zweiten Syker Hachelauf am 9. Mai 2020 rausgerückt – mit einigen spannenden Neuerungen.

+ Die Organisatoren und Sponsoren des zweiten Syker Hachelaufs (v.l.): Sigrun Steinmetz (TuS Syke), Christina Damrow (Kreiszeitung), Bernd Zelle (Zelle Immobilien), Sebastian Haarbauer (OLB), Frank Tecklenburg (AOK), Folke Harries (Tus Syke). © Luka Spahr

Weil die Organisatoren vom Tus Syke viel Bewährtes beibehalten wollten und vor allem an das bestehende Konzept anknüpfen möchten, muss der Zeitplan für den nächsten Hachelauf „einen Tick“ ausgedehnt werden, erläutert Mitorganisator Carsten Dickhut. „Ein Tick“ bedeutet in diesem Fall 30 Minuten. Von 14 bis 20 Uhr werden dafür im kommenden Jahr neben dem bewährten 900-Meter-Kinderlauf, dem2,5-Kilometer-Jugendlauf, dem 5-Kilometer-, sowie dem 10-Kilometer-Lauf, auch zwei neue Disziplinen angeboten: ein Staffellauf und ein Walking-Wettkampf.

„Für alle, die nicht unbedingt sprinten wollen“, ist laut Carsten Dickhut die neue 5-Kilometer-Walkingstrecke gedacht. Der 10-Kilometer-Lauf soll ab jetzt auch in vier Abschnitten á 2,5 Kilometer im Staffellauf absolviert werden können.

Eine weitere Neuerung, die vor allem ambitionierten Läufern entgegenkommen soll: Die Rundkurse, die größtenteils unverändert bleiben sollen, werden nächstes Jahr offiziell vermessen. Sie sind damit bestenlistenfähig und Fortgeschrittene können ihre Scores sekundengenau vergleichen. Dazu werde extra ein Experte des Deutschen Leichtathletik-Verbands die Strecke vermessen, heißt es.

Gibt es denn auch Dinge, die schlichtweg im Vergleich zum Vorjahr verbessert werden? Da muss Mitorganisator Folke Harries lachen. Spontan würden ihm da die Toiletten einfallen. Davon soll es 2020 mehr geben. Außerdem liege das Veranstaltungsdatum jetzt besser und kollidiere zum Beispiel nicht mehr mit dem Wettkampf „Mensch gegen Maschine“ in Bruchhausen-Vilsen, der erst für den 12. Juli geplant ist.

„Wir wollen den Sport in die Stadt tragen“

Geblieben ist beim Hachelauf in Syke vor allem der Anspruch des Events selbst, den die Vorsitzende des TuS, Sigrun Steinmetz, kurz zusammenfasst: „Wir wollen den Sport in die Stadt tragen.“ Ein Konzept, das beim ersten Hachelauf auf viel Gegenliebe stieß. So sind auch die Sponsoren OLB, Avacon, AOK, Zelle Immobilien und die Kreiszeitung als Medienpartner gleich geblieben.

Gelungene Premiere des Syker Hachelaufs Gelungene Premiere des Syker Hachelaufs

Während das Datum der Syker Großveranstaltung schon fest steht, hüllen sich die Organisatoren bezüglich des Beginns der Anmeldephase noch in Schweigen. Nur so viel: Es wird ein wenig früher sein, als beim ersten Hachelauf.