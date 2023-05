Gymnasium Syke: Kunst-LK zeigt 160 Arbeiten in der KSK und im Netz

Von: Ruth Cordes

Die jungen kreativen Köpfe aus dem Kunst-LK des Gymnasiums Syke (v.l.): Linus Wichmann, Lara Schaller, Nele Schmidt, Freya Ellinghaus, Lisa Linnemann, Felicia Wiederhold, Liva Kleinschmidt und Mariella Remus. © Dagmar Koplin

Manchmal erwächst aus Krisen auch was Gutes. So sehen es Schüler und Schülerinnen des Leistungskurses (LK) Kunst und auch ihre Lehrerin Dagmar Koplin vom Gymnasium Syke. Während sie sich auf ihre Abiturarbeiten konzentrieren, werden – wie mittlerweile etabliert – Werke aus den zurückliegenden drei Semestern von der Kreissparkasse gezeigt. „Art(en)vielfalt“ ist der Titel der Ausstellung, die derzeit in hybrider Form – also einer Mischform aus virtueller und physischer Ausstellung – zu sehen ist.

Syke – „Unser Engagement für Kunst und Kultur in der Region umfasst auch die Förderung von künstlerischer Bildung und die Unterstützung von jungen Talenten. Deshalb passt die Ausstellung des hiesigen Kunst-LKs – ob digital oder in Präsenz – sehr gut dazu“, betont Olaf Meyer-Runnebohm, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Syke. „Wir freuen uns, dass wir den Schülerinnen und Schülern auch in diesem Jahr mit unserer Internetfiliale wieder eine angemessene öffentliche Plattform für ihre Werke bieten können.“

Arbeiten aus dem 3. Semester „Gestaltung des Raumes“. Die Aufgabe: Darstellung von Rückenfiguren, in die sich der Betrachter des Gemäldes hineinversetzen und die abgebildete Landschaft aus dessen Blickwinkel und Perspektive betrachten kann. Exemplarisch das Werk von Sandra Luong. © KSK Syke

Üblicherweise mit einer Vernissage, bei der dann auch der Musik-Leistungskurs einen Beitrag leistete und der Schulleiter einführende Worte übernahm. „Die LK-Vernissagen waren in den zurückliegenden Jahren immer unsere besucherstärksten Veranstaltungen im Kunstbereich“, so schaut auch Dennis Landt, Marketingleiter der KSK, zurück.

2020 hatte man aufgrund des Lockdowns absagen müssen, und 2021 statt eines Events eine Online-Galerie über die Seite der KSK eingerichtet. „Online können wir tatsächlich noch mehr Menschen die Arbeiten der Schüler zugänglich machen. Offensichtlich eröffnet der digitale Zugang zur Kunst wirklich viel mehr Besuchern eine Möglichkeit, an der Ausstellung teilzunehmen.“ Bis zu 5000 Gäste haben in den vergangenen Jahren die Online-Ausstellung durchgeschaut. So viel, wie eine Präsenz-Ausstellung niemals bewegen würde.

Das Werk von Marielle Remus © KSK Syke

Dieses Jahr kommt die digitale Lösung gleich beiden Seiten zugute. Die Schüler müssen nicht zur Abiturvorbereitung noch eine Ausstellung organisieren aber erhalten trotzdem Reichweite. Und die KSK? „Seit dem Umbau müssen wir uns selber erst mal orientieren, wie wir Kunst im Raum präsentieren wollen. Aber wir schließen Ausstellungen für die Zukunft nicht aus.“

Die Schüler nutzen das Angebot voll aus und zeigen 160 Arbeiten in der Online-Galerie, aufwendig dokumentiert und mit informativen Begleittexten bestückt. Die Arbeitsanleitungen der Kunstwerke offenbaren die Annäherung an unterschiedlichste Techniken und Kunstrichtungen und somit an das eigene Werk. Von Fotografie, Collagen, Assemblagen, Zeichnung, Malerei und Druck über unterschiedlichste Vorbilder verschiedener Epochen: Caspar David Friedrich, Samuel van Hoogstraten, Kurt Schwitters, Andy Warhol, Max Liebermann. Die Schüler erfuhren Wissenschaft mit Kunst zu verbinden, indem sie gesellschaftskritische Künstler, wie den Sozialdokumentaristen Lewis Wickes Hine oder Banksy analysierten und das Gelernte in ihre eigenen Arbeiten einfließen ließen.

Das Werk von Lina Ebler © KSK Syke

Eine kleine Präsenz-Ausstellung macht das Ereignis hybrid. In der Kundenhalle der KSK werden ein paar wenige romantische Rückenfiguren in der Landschaft gezeigt. Ein Eyecatcher, versehen mit einem QR-Code, der interessierte Besucher direkt auf die Homepage der Galerie leitet.

Dagmar Koplin: „Jetzt freuen wir uns auf viele virtuelle Besucher!“

Ausstellung

Die Ausstellung ist bis zum 31. Mai 2023 online.

www.ksk-syke.de/kunstlk2023