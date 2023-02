Überzeugen, nicht überreden

Diese vier Schüler repräsentieren den hiesigen Regionalverbund beim Landeswettbewerb „Jugend debattiert“ (v.l.) Mareike Liebs (Gymnasium Sulingen), Malte Rademacher (Gymnasium Wildeshausen), Finn Schünemann (Gymnasium Sulingen) und Linus Harries (Gymnasium Bruchhausen-Vilsen). © Frank Jaursch

Syke – Klingeling! Das leise Klingeln der Glocke kündigt das Ende der eigenen Sprechzeit an – und setzt Stresshormone bei den Teilnehmern frei. Ab jetzt läuft der Countdown: In 15 Sekunden muss der eigene Meinungsbeitrag beendet sein. Ist man seine Argumente losgeworden? Hat man präzise formuliert? Überzeugend vorgetragen?

16 jugendliche Debattanten – die besten ihrer Schulen – haben am Freitag im Gymnasium Syke ihre Kräfte gemessen. Für vier von ihnen ist die „Jugend debattiert“-Reise damit noch nicht zuende: Sie haben sich für den Landeswettbewerb qualifiziert. Die Regionalsieger kommmen dieses Jahr aus Sulingen und Wildeshausen.

Aus sechs Schulen besteht bislang der Regionalverbund Diepholz: Zu ihm gehören die Gymnasien Bruchhausen-Vilsen, Delmenhorst, Sulingen, Twistringen und Wildeshausen sowie die OBS Bassum. Künftig kommen auch die Syker dazu: Quasi als Einstiegsangebot durfte das Gymnasium den Regionalentscheid gleich selbst ausrichten – noch ohne eigene Schüler allerdings. Die werden in den kommenden Monaten in AGs auf den Wettbewerb 2024 vorbereitet.

Andere Schulen sind da schon weiter. Das Gymnasium Sulingen zum Beispiel hatte in diesem Jahr ein starkes Team an den Start geschickt. Im Bereich der Sek II (Jahrgänge 11 bis 13) holte sich Mareike Liebs den zweiten Platz. Und bei den Jüngeren (Jahrgänge 8 bis 10) qualifizierten sich sogar zwei junge Sulinger für das Finale der besten Vier.

In den vorangegangenen zehn Tagen hatten sich alle Teilnehmer auf die Debatten vorbereiten können. Die Themen, um die es ging, waren bekannt: Es waren Fragestellungen wie „Sollen Privathaushalte zur Katastrophenvorsorge verpflichtet werden?“ oder auch „Soll es an jeder weiterführenden Schule eine Schülerzeitung geben?“ Das besondere Twist: Die Schüler konnten sich ihre Position nicht aussuchen. Per Los wurde bestimmt, ob sie für oder gegen die Forderung argumentieren mussten.

Die „richtige Seite“ war dabei gegebenenfalls ein kleiner Vorteil – schließlich mussten die Schüler unter Umständen gegen eine These argumentieren, die sie eigentlich für richtig hielten. Eine schwierige Aufgabe, aber eine, die das Debattieren schult.

Und: „Die Pro-Seite hat es ein bisschen schwerer“, verrät Jan Tonlage, Schulkoordinator für Jugend debattiert am Willms-Gymnasium in Delmenhorst. So gesehen, hatten es Leonie Sander (Sulingen) und Linus Albert (Twistringen) in der Finalrunde ein wenig schwerer. Denn sie vertraten die „Dafür“-Position beim Thema „Soll eine Obergrenze für den täglichen Wasserverbrauch pro Person eingeführt werden?“

Auf der Contra-Seite sitzen mit Linus Harries (Bruchhausen-Vilsen) und Finn Schünemann (Sulingen) zwei starke Gegner, die sich in ihrer Position offenkundig wohlfühlen. Jeder der vier Debattanten bekommt zunächst zwei Minuten Redezeit in der Eröffnungsrunde. Es folgen zwölf Minuten freie Aussprache und eine Schlussrunde, in der jedem Teilnehmer noch einmal eine Minute Zeit zur Verfügung steht.

Die Nervosität unter den Teilnehmern ist zu Beginn geradezu greifbar. Die ersten Aussagen wirken auswendig gelernt. Auch der eine oder andere Verhaspler unterläuft den Jugendlichen. „Ich hab so sehr gezittert!“, gibt Linus Albert später zu.

Doch mit zunehmender Dauer der Debatte gewinnen alle an Sicherheit, nehmen Argumente der Gegenseite auf, weisen auf weitere Gesichtspunkte hin.

Den Teilnehmern gegenüber sitzt die dreiköpfige Jury – besetzt mit Lehrkräften aus den beteiligten Schulen. Sie alle bewerten die Jugendlichen nach vorgegebenen Kriterien: Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Überzeugungskraft und – vor allem – Gesprächsfähigkeit.

Denn es geht nicht darum, mit Polemik zu punkten. Sondern vielmehr darum, andere ausreden zu lassen, aufmerksam zuzuhören, Einwände der Gegenseite aufzunehmen. „Überzeugen, nicht überreden“ ist ein Credo des Wettbewerbs.

Jurymitglied Jan Tonlage wird den Jugendlichen später eine Debatte „auf gutem Niveau“ bescheinigen. Gerade der Umgang untereinander war nach seiner Beobachtung vorbildlich. „So etwas würde ich mir auch öfter für den öffentlichen Diskurs wünschen.“

Am Ende scheint sich die „Pro ist schwieriger“-Aussage des Delmenhorster Lehrers zu bewahrheiten: Die beiden Contra-Schüler machen den Sieg unter sich aus. Finn aus Sulingen gewinnt, Linus aus Bruchhausen-Vilsen holt den zweiten Platz. Beide werden den Regionalverbund beim Landesfinale vertreten und am gemeinsamen Training aller Gewinner in Niedersachsen beim „Seminar für Regionalsieger“ teilnehmen.

