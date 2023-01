Gymnasium Syke: Der lange Weg zur digitalen Schule

Von: Michael Walter

Teilen

Wie ein Tablet im Unterricht genutzt wird, müssen die einzelnen Fachschaften selbst entscheiden. © dpa

Dem Digitalpakt sei Dank: Am Gymnasium Syke ist die Technik für die Zukunft schon vorhanden. Doch am „richtigen“ Einsatz wird noch gefeilt - unter anderem, weil nicht alle Lehrer mitziehen.

Syke – Leistungsfähiges Internet im ganzen Haus, 61 interaktive Monitore, die die gute alte Schiefertafel ersetzen, Messgeräte und Sensoren für den Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern, Bausätze für Robotik, Grafik-Tablets für Informatik, 19 iPads als „Klassensatz“ und Apple TV-Boxen in den Klassenräumen, um Inhalte von den iPads auf die Monitore zu streamen: Es ist eine imposante Aufzählung, die der Landkreis da als Schulträger für das Gymnasium Syke vorweisen kann.

Knapp 750 000 Euro hat der Landkreis in den letzten Jahren im Rahmen des Digitalpakts von Bund und Land in Sykes größte Regelschule investiert. Und mit der Ausstattung für den gerade im Werden begriffenen Neubau sowie weiterer Förderpakete kommt sogar fast eine Million zusammen.

Das Konzept dafür – die Voraussetzung, um überhaupt förderfähig zu werden – stammt aus dem Kollegium, sagt Schulleiter Knut Wessel. Und er ist stolz auf das, was diese Arbeitsgruppe engagierter Lehrer da in Eigeninitiative geleistet hat. Auch die Umsetzung mit dem Landkreis als Schulträger habe vorbildlich funktioniert, sagt Wessel. „Da habe ich überhaupt nichts zu meckern.“

Manche Eltern hingegen schon. Aus unterschiedlichen Jahrgängen berichten sie: über Lehrer, die sich offen weigern, die digitale Technik anzuwenden und/oder nicht wissen, wie man sie überhaupt richtig anwendet. Und über Klassen, in denen noch nie mit Tablets gearbeitet worden ist. Wie passen beide Aussagen zusammen?

Eine Verweigerungshaltung nehme ich nicht wahr!

„Es ist ein Prozess“, sagt Knut Wessel und meint damit das Thema Digitalisierung insgesamt. Man dürfe sich das nicht vorstellen wie: Heute liefere ich die Geräte und lege einen Schalter um, und dann werden sie von allen benutzt. Wessel sieht da ganz viele Facetten.

Da gibt’s die technische Seite: für ihn ein Ausprobieren und Auswerten. Da wird eine Software empfohlen und angeschafft. Aber die hält dann in der praktischen Anwendungen nicht, was sie vorher versprochen hat. Und dann muss eine andere her. Auch die muss wieder ausprobiert werden. Und am Ende müssen die Fachlehrer dann beraten: Wie können sie das, was Soft- und Hardware können, sinnvoll in den Unterricht einbauen? „Erst dann wird das ins allgemeine Curriculum aufgenommen.“

Und dann gibt’s die persönliche Seite. Knut Wessel betont: Von den 95 Lehrkräften am Gymnasium habe der weitaus größte Teil die neuen Möglichkeiten sehr positiv angenommen und setze sie auch engagiert ein. Und für den anderen Teil gilt: „Eine Verweigerungshaltung nehme ich nicht wahr!“

Hemmnisse oder Ängste gegenüber der neuen Technik unter den Lehrern

Durchaus gebe es jedoch einen unterschiedlichen Kenntnisstand unter den Lehrkräften. Und einige Kollegen hätten Hemmnisse oder gar Ängste gegenüber der neuen Technik. Wessel spricht da von Skeptikern. „Auch solche Kollegen müssen wir mitnehmen“, sagt der Schulleiter und meint: Zwang bringt da relativ wenig. Man müsse sie vielmehr von den Möglichkeiten und Vorteilen überzeugen. Selbst wenn das etwas länger dauert.

Ein noch weiteres Feld ist die Frage, in welchem Umfang digitale Medien überhaupt genutzt werden sollen. Plakatives Beispiel: Es gibt zwar flächendeckendes WLan am Gymnasium, die Schüler kommen mit ihren privaten Handys und Tablets aber nicht rein. Und die 19 iPads, die es an der Schule sozusagen als Klassensatz gibt, stehen nicht jedem zu jeder Zeit zur Verfügung. Mal eben schnell einen unbekannten Begriff oder eine fehlende Vokabel auf dem Handy nachschlagen – das was praktisch jeder von uns jeden Tag mehrfach tut – ist weder möglich noch erwünscht.

„Private Endgeräte auszusperren, ist durchaus sinnvoll“, sagt Knut Wessel. „Wir stellen das Netz zur Verfügung, und damit sind auch wir verantwortlich, was aufgerufen und angewählt wird. Das könnten wir auf privaten Geräten aber gar nicht kontrollieren.“ Aber: „Wir diskutieren gerade, ob wir zumindest an der Oberstufe privaten Geräten den Zugang zum WLan ermöglichen wollen. Es gab technische Probleme, die scheinen jetzt gelöst. Es läuft gerade ein Pilotprojekt an den Berufsbildenden Schulen. Wenn das ausgewertet ist, werden wir eine Entscheidung treffen.“

Preisfrage: Was nutzt WLan, wenn man es nicht nutzen darf? © Dennis Bartz

Knut Wessel ist zuversichtlich, dass diese Entscheidung positiv ausfallen wird. Er würde aber bei der Umsetzung zwischen Handys und Tablets unterscheiden. Heißt: Ginge es nach ihm, würden Schüler mit privaten Tablets das WLan nutzen können, mit privaten Handys aber nicht. Obwohl beide im Grunde dasselbe können. In der logischen Konsequenz könnte der eine Schüler auf dem Tablet dann im Unterricht heimlich unterm Tisch Netflix schauen, der andere aber auf dem Handy keine Vokabeln nachschlagen. Macht das Sinn? „Wir sind da in der Diskussion“, sagt Knut Wessel. „Das sind genau die Fragen, die wir uns dabei stellen.“

Eltern: iPads auch in iPad-Klassen nur selten in Gebrauch

In der Diskussion ist die Schule auch mit den Eltern des 9. Jahrgangs. Der ist seit den Sommerferien – unabhängig vom Digitalpakt von Bund und Land und auf freiwilliger Basis – teilweise als Tablet-Klassen eingerichtet. Die Eltern machen Ärger, weil sie die Geräte privat bezahlen sollen, sie aber vergleichsweise selten und nur auf Ansage des Lehrers eingesetzt werden. Knut Wessel vergleicht das mit dem Taschenrechner: „Auch den müssen die Eltern privat bezahlen. Und nicht die Schüler entscheiden, welche Aufgaben damit gelöst werden und welche schriftlich. Das entscheidet der Lehrer. Genauso ist das mit dem Tablet.“

Gibt es eigentlich grundsätzlich irgendeine Art übergeordnete Kontrolle, wie die Schulen mit ihrer neuen technischen Ausstattung und Infrastruktur umgehen? „Die Schulen werden sehr eng über die regionalen Schulbehörden beraten“, sagt Ulrich Schubert als stellvertretender Pressesprecher beim Kultusministerium in Hannover. „Da geht aber keiner hin und kontrolliert, ob die das richtig oder falsch verwenden.“ Für ihn ist das auch nicht das Problem. „Ich habe eher das Gefühl, die Schulen sagen: Wir würden es gerne noch stärker nutzen, dafür fehlt uns aber noch dies oder das.“

Fehlende Technik ist für Knut Wessel im Moment nicht das Thema. Eher die noch nicht ausgereifte Anwendung. „Die Fachschaften müssen selber festlegen, was für sie Sinn macht und was nicht“, sagt er und gibt ein Beispiel: „Ein Tablet hat in Kunst oder Sport ein völlig anderes Einsatzspektrum als in Physik.“ Was ist sinnvoll und was nicht? Das herauszufinden, ist für Knut Wessel ein weiterer laufender Prozess. Und er glaubt: Bis es darauf hinreichende Antworten gibt, wird es „schon noch einige Jahre dauern“.