Grundsteuerreform: Finanzamt Syke im regen Austausch mit Grundstückseigentümern

Von: Frank Jaursch

Der niedersächsische Grundsteuer-Viewer ermöglicht einen direkten Blick auf die Größe aller Grundstücke – inklusive der jeweiligen Bodenrichtwerte. © Frank Jaursch

Die Frist zum Einreichen der neuen Grundsteuererklärung rückt näher. Doch viele Eigentümer warten noch mit der Abgabe. Auf die Finanzämter kommt eine Herkulesaufgabe zu.

Syke – Es ist ja nicht so, dass die mehr als 200 Mitarbeiter des Finanzamts in Syke sonst nichts zu tun hätten. In den Amtszimmern des ehrwürdigen Gebäudes an der Bürgermeister-Mävers-Straße herrscht ganzjährig Hochbetrieb. Und so kann man sich vorstellen, wie die Reaktion bei den Beamten ausfiel, als klar wurde: Die Grundsteuerreform wird auf dem Rücken der Grundstückseigentümer und der Finanzämter ausgetragen.

Frist bis Ende Oktober: Finanzämter müssen dank Grundsteuerreform Flut an neue Daten bewerten

Die einen – die Eigentümer eines Grundstückes oder einer Immobilie – sind aufgerufen, bis Ende Oktober ihre Grundsteuererklärung abzugeben. Und die anderen haben anschließend die Aufgabe, die Flut an neuen Daten so zu bewerten, dass die Kämmerer in den Kommunen mit dem Rechnen beginnen und die Grundsteuer-Hebesätze anpassen können.

Eine „Herkulesaufgabe“, sagt Cord Heinsohn, der stellvertretende Leiter des Finanzamtes in Syke. Seine Kollegen – konkret: die 21 Mitarbeiter der Grundbesitzstelle – haben dafür 66 642 wirtschaftliche Einheiten neu zu bewerten. „On top – zu dem, was wir sowieso wuppen müssen.“

Noch haben die Grundstücks- und Immobilieneigentümer knapp sechs Wochen Zeit für die Abgabe. Bis zum 31. Oktober müssen die Erklärungen eingegangen sein – Fristverlängerung ausgeschlossen. „Es gibt einen vorgezeigten zeitlichen Ablauf“, erläutert Heinsohn, „den können wir nicht weiter strecken.“

Kontakt Das Finanzamt Syke hat montags, dienstags und freitags von 8 bis 13 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Hotline zum Thema Grundsteuerreform unter 04242/162330 ist montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr zu erreichen. Die Grundsteuerreform-Hotline des Finanzamtes Sulingen ist unter 04271/87 302 zu erreichen. Sprechzeiten sind Montag, Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 13 Uhr, Dienstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Und die meisten Grundstückseigentümer lassen sich Zeit, auch im Zuständigkeitsbereich des Syker Amtes. Nur knapp ein Viertel hat bislang seine Erklärung abgegeben. Und jene, die es noch erledigen müssen, haben hundertfach Klärungsbedarf. Auf rund 400 Anrufe pro Woche kommt das Syker Finanzamt. Allein im August seien es 2300 Gespräche gewesen, erzählt Birthe Wigger, Sachgebietsleiterin der Grundbesitzstelle.

Der Grund der Anrufe hat sich dabei im Laufe der Wochen geändert: Zuerst ging es darum, die Gründe für die Grundsteuerreform zu erklären, dann war der Einstieg in Elster – das Projekt zur Abwicklung von Steuererklärungen über das Internet – das Problem. „Mittlerweile geht es meist um inhaltliche Fragen“, erklärt Peter Jürgens, der Leiter der Grundbesitzstelle. Bis zu neun Mitarbeiter versuchen, telefonisch bei Problemen zu helfen.

Elster: Steuererklärung im Internet stellt für viele eine Herausforderung dar

So mancher Eigentümer ist sein Leben lang ohne Steuererklärungen im Internet ausgekommen. Der nun notwendige Schritt stellt für viele eine Herausforderung dar. „Dabei ist positiv anzumerken, dass viele ältere Bürger bereit sind, sich in das Thema reinzuknien“, lobt Jürgens – und berichtet von so manchem Telefonat, in dem Unklarheiten ausgeräumt werden konnten. „Da haben wir es zusammen hingekriegt – so etwas freut mich.“

„Elster tut nicht weh“, versichert Birthe Wigger mit einem Lächeln, „man muss nur machen.“ Peter Jürgens geht sogar noch einen Schritt weiter. „Der schwierigste Schritt ist die Registrierung.“ Cord Heinsohn könnte sich sogar vorstellen, dass die vielfache Elster-Registrierung einen positiven Nebeneffekt nach sich zieht: „Das ist für viele vielleicht der Schritt, um künftig auch andere Sachen mit Elster zu erledigen“ – etwa die Lohnsteuererklärung. Eine Alternative zur Abgabe über das Internet – die guten alten Vordrucke – gibt es für die Grundsteuererklärung nur noch in absoluten Härtefällen. Ausdrücklich erlaubt ist zum Beispiel, dass der Enkel mit seinem (!) Elster-Account für die Oma die Grundsteuererklärung abgibt, betont Wigger.

Niedersächsischer Grundsteuer-Viewer: Neues Serviceangebot erleichtert Grundsteuererklärung

Für die Online-Erklärung hat das niedersächsische Landesamt für Steuern ein bemerkenswertes Serviceangebot am Start: den Grundsteuer-Viewer. Unter www.grundsteuer-viewer.niedersachsen.de können Benutzer stufenlos in eine Niedersachsenkarte hineinzoomen und ihr eigenes Grundstück anzeigen lassen – inklusive amtlicher Flächengröße, Bodenrichtwert und Flurstücknummer.

Bequem kann im niedersächsischen Grundsteuer-Viewer die eigene Straße gesucht werden. © Frank Jaursch

Die Fläche des Bodens ist einer der Faktoren, die Gebäudeflächen sind ein weiterer. Dabei gibt es interessante Umstände zu beachten, erklärt Birthe Wigger. So würden Garagen oder Gartenhäuser bis 50 Quadratmeter nicht mitgezählt. Gleiches gelte für nicht ausgebaute Böden. Heizungsräume seien keine Wohn- oder Nutzfläche, der Hauswirtschaftsraum im Erdgeschoss hingegen schon. Die Fläche unter Dachschrägen gilt je nach Höhe gar nicht, halb oder voll.

Beim niedersächsische Grundsteuer-Viewer kann – wie der Name schon sagt – ganz Niedersachsen eingesehen werden. © Frank Jaursch

Ganz so einfach ist es also vielleicht doch nicht. Das wissen auch die Mitarbeiter des Finanzamtes – und stehen mit gutem Rat bereit. „Wir versuchen, ganz viel Hilfestellung zu geben“, versichert Peter Jürgens – und appelliert, das gute alte Telefon zu benutzen. „Unbedingt hier anrufen – das geht schneller und besser, als uns ein seitenlanges Schreiben aufzusetzen, das wir dann schriftlich beantworten müssen.“