Grundsteuerklärung: Für Eigentümer tickt die Uhr

In den Finanzämtern in Syke und Sulingen laufen die Drähte heiß. Viele Bürger haben noch Fragen zur Grundsteuererklärung.

Syke/Sulingen – Der Countdown läuft: Bis zum 31. Januar haben Grundstückseigentümer noch die Möglichkeit, ihre Grundsteuererklärung dem Finanzamt mitzuteilen.

Rücklauf von Grundsteuererklärungen läuft bislang nur schleppend

Aufgerufen sind dazu laut Finanzbehörden Eigentümer von 66 800 Grundstücken im Einzugsbereich des Finanzamts Syke sowie von mehr als 42 000 Grundstücken im Zuständigkeitsbereich des Sulinger Finanzamts.

Bislang läuft der Rücklauf allerdings schleppend. „Nur 55 Prozent der Grundstückseigner haben bis heute ihren Antrag eingereicht“, sagt Frederik Gissel, Sachgebietsleiter für Grundsteuererklärung im Finanzamt Sulingen.

Viele haben ihre Erklärungen noch nicht eingereicht

Im Nachbar-Finanzamt Syke sieht es nicht viel besser aus: „Auch bei uns haben nur 57 Prozent ihre Steuererklärung vorgelegt“, sagt Birthe Wigger, Sachgebietsleiterin Erhebung und Grundbesitzstelle im Finanzamt Syke.

Mit ihren Zahlen lägen beide Finanzbehörden voll im landesweiten Trend“, erläutert Gissel.

Am 31. Oktober, dem eigentlichen Abgabestichtag des vergangenen Jahres, sahen die Zahlen noch düsterer aus. „Da lag der Rücklauf durchschnittlich bei nur 33 Prozent“, so Gissel und fügt hinzu: „Deshalb haben sich die Finanzminister der Länder zusammen mit dem Bundesfinanzminister auf eine einmalige Fristverlängerung bis zum 31. Januar verständigt.“

So kurz vor Abgabefrist laufen in den Finanzämtern in Syke und Sulingen die Drähte heiß: Die Anrufer hätten oft technische Fragen zum Elster-Programm, aber auch allgemeine Fragen zum Ausfüllen der Anträge, sagt Birthe Wigger.

Wer seinen Antrag bislang noch nicht eingereicht hat, sollte sich beeilen

Wer seinen Antrag bislang noch nicht eingereicht hat, sollte sich langsam sputen. Zwar gäbe es noch ein Erinnerungsschreiben, dieses könne aber auch mit einem Verspätungszuschlag belegt werden, sagt Wigger.

Wann das Erinnerungsschreiben rausgehen soll, darüber beraten die Finanzämter noch mit dem Landesamt für Steuern in Niedersachsen sowie dem niedersächsischen Finanzministerium.

Sollte der Eigentümer nach der Erinnerung immer noch nicht reagieren, könnte der Wert des Grundstücks auch geschätzt werden. Gissel: „Dabei setzen wir den Wert gemeinhin nicht zu niedrig an.“